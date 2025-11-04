Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Кости, что молчали 60 миллионов лет: находка из Техаса нарушила покой древних эпох
Эти 13 упражнений способны изменить всё — от здоровья до интимной гармонии
Гопник в спортивках: в чём Собчак нашла неразрывную связь русского человека и бренда Adidas
Жиры, без которых мы умрём: липиды перестали быть врагами и стали топливом жизни
Город под контролем ворон: как птицы построили собственную цивилизацию над головами людей
Микробы убиты: как продлить срок службы губки с помощью простых методов
10 минут и готов десерт: раскрываем секрет вареного банана, покорившего соцсети
Этот многолетник затмит любую розу: фиолетовые облака цветут до морозов и пахнут мёдом

Один расчёт вместо сотни диет: формула, которая работает на всех — без диет и лекарств

7:59
Спорт

Избыточный вес — не просто вопрос внешности. Он напрямую влияет на самочувствие, подвижность, настроение и работу жизненно важных органов. Когда масса тела выходит за пределы нормы, страдают сердце, суставы, печень и даже психика. Иногда последствия могут быть драматичными. Так, в Новосибирске мужчину с ожирением пришлось спасать сотрудникам МЧС — он не мог выбраться из ванной пять дней, и у него начались пролежни. Подобные случаи напоминают: лишний вес — это не про «эстетику», а про реальное здоровье.

диета
Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
диета

Что считать нормой

Существует универсальный показатель, помогающий определить, где проходит грань между нормальным весом и болезнью. Это индекс массы тела (ИМТ). Формула проста: вес (в кг) делится на квадрат роста (в метрах). Например, при росте 1,76 м и весе 62 кг ИМТ равен 20 — это идеальный показатель.

«Идеальный вес — это примерно 70 кг для среднестатистического взрослого человека. Всё, что больше, — уже избыточный вес», — пояснил врач-кардиолог Андрей Кондрахин.

По словам специалиста, нормальные значения находятся в диапазоне от 20 до 25. Если показатель выше — начинается зона риска. От 25 до 29,9 — избыточная масса тела, выше 30 — ожирение. Даже небольшой «плюс» может указывать на скрытые нарушения обмена веществ.

Простая коррекция веса: с чего начать

Когда лишние килограммы только появляются, ситуацию можно изменить без лекарств и жестких диет. Главное — вовремя отреагировать. Кондрахин советует сделать акцент на питании и активности.

Советы шаг за шагом

  1. Определите суточную норму калорий и придерживайтесь её.
  2. Уберите быстрые углеводы: сладости, белый хлеб, газировку.
  3. Поддерживайте микрофлору кишечника — употребляйте больше клетчатки, пейте воду, добавьте кисломолочные продукты.
  4. Включайте движение: ходите пешком хотя бы 30–40 минут в день.

«Не обязательно записываться в дорогой фитнес-клуб. Достаточно плавания, езды на велосипеде, работы в саду или уборки дома», — отметил врач.

Даже небольшая, но регулярная физическая активность запускает обмен веществ и помогает телу адаптироваться к новым нагрузкам.

Ожирение первой степени: когда усилий уже мало

Когда ИМТ превышает 30, речь идет не просто о переедании. В организме уже происходят биохимические сбои — страдают липидный и углеводный обмен, появляется инсулинорезистентность, растет уровень сахара и холестерина.

В такой ситуации без медицинского вмешательства не обойтись. Врач назначает обследования и корректирует тактику.

Комплексный подход включает:

  • анализ пищевых привычек и эмоционального состояния;
  • лабораторные исследования (гормоны, глюкоза, липидный профиль);
  • при необходимости — медикаментозную терапию.

«Даже на этом этапе без изменения образа жизни не обойтись, но одной силы воли уже недостаточно», — подчеркнул Кондрахин.

Вторая степень: когда тело просит помощи

Если ИМТ достигает 35 и выше, это сигнал тревоги. Обмен веществ серьезно нарушен, а похудеть самостоятельно становится почти невозможно.

«Пищевое поведение уже значения не имеет — человека нужно спасать», — заявил врач.

Здесь уже применяются препараты, регулирующие аппетит, улучшающие чувствительность к инсулину и препятствующие усвоению жиров. Однако лекарства — лишь часть программы. Без движения и сбалансированного питания результата не будет.

Третья степень ожирения: хирургия как шанс

При ИМТ выше 40 речь идет о спасении жизни. Желудок растянут, человек физически не способен ограничивать порции, а метаболизм работает на износ. В таких случаях врачи рекомендуют бариатрические операции — уменьшение объема желудка или изменение пути пищеварения.

Но даже после операции успех зависит от самого пациента. Ему предстоит длительная реабилитация, диетотерапия и контроль у специалистов. Только при постоянном внимании к себе результат будет устойчивым.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Пропуск завтраков Переедание вечером Легкий белковый завтрак (йогурт, творог, овсянка)
Резкое сокращение калорий Замедление метаболизма Постепенное снижение калорийности на 10–15 %
Сладкие «перекусы» Подъем сахара и тяга к еде Фрукты, орехи, протеиновые батончики
Отказ от жиров Нарушение гормонального фона Добавить полезные масла: оливковое, льняное

А что если

А что если не считать калории, а просто правильно питаться? Исследования показывают (✓), что осознанное питание — когда человек прислушивается к чувству голода и насыщения — помогает удерживать вес не хуже диет. Главное — исключить продукты с высоким гликемическим индексом и выбирать натуральные источники белка и клетчатки.

Плюсы и минусы подходов

Подход Плюсы Минусы
Низкоуглеводная диета Быстрое снижение веса, меньше тяга к сладкому Возможна слабость, раздражительность
Средиземноморская диета Улучшает работу сердца и сосудов Требует дисциплины и качественных продуктов
Интервальное голодание Удобно, не требует подсчета калорий Противопоказано при диабете и гастрите
Бариатрическая операция Радикальное снижение веса Риски осложнений, длительная реабилитация

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как рассчитать свой идеальный вес?
Используйте формулу ИМТ: вес (кг) / рост² (м). Оптимальные значения — от 20 до 25.

Можно ли похудеть без спорта?
Теоретически — да, но движение ускоряет обмен веществ и укрепляет мышцы, поэтому лучше сочетать.

Сколько стоит бариатрическая операция?
В России — от 250 до 600 тысяч рублей, в зависимости от клиники и метода.

Что делать при срывах?
Анализировать причину и возвращаться к режиму без самокритики. Один день не разрушает систему.

Мифы и правда

  • Миф: чем меньше ешь, тем быстрее худеешь.
    Правда: при сильном дефиците калорий организм переходит в «режим экономии» и замедляет обмен веществ.
  • Миф: спорт может полностью компенсировать переедание.
    Правда: физическая активность помогает, но без контроля питания эффект минимален.
  • Миф: ожирение — это только следствие лени.
    Правда: на него влияют гормональные сбои, генетика и психологические факторы.

Три интересных факта

  1. Чашка зеленого чая перед едой ускоряет метаболизм примерно на 3–4 %.
  2. Дефицит сна связан с повышением уровня гормона грелина, который вызывает чувство голода.
  3. Женщины чаще страдают от «стрессового переедания», чем мужчины.

Идеальный вес — это не идеал внешности, а гармония тела и разума. Когда организм получает то, что ему нужно, он сам находит равновесие — без крайностей и насилия над собой.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Забудьте о красках из магазина: природа справляется с сединой не хуже профессионалов
Красота и стиль
Забудьте о красках из магазина: природа справляется с сединой не хуже профессионалов
С виду здорова, но внутри всё иначе: чем оборачивается для кошки жизнь без кота и стерилизации
Домашние животные
С виду здорова, но внутри всё иначе: чем оборачивается для кошки жизнь без кота и стерилизации
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Садоводство, цветоводство
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Популярное
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной

Финал "Суперстара" прошёл без скандалов, но с бурей эмоций. Сергей Соседов рассказал о закулисье шоу и о том, почему победили именно "Поющие гитары".

Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Парализованное небо Европы и растущая волна недовольства: как превратить срыв рейса в компенсацию
Парализованное небо Европы и растущая волна недовольства: как превратить срыв рейса в компенсацию
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Невидимый шёпот континента: под толщей льда проснулся неизвестный источник энергии
832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров Как нас и наш кошелек водят за нос: хитрости кафе, аптек, баров и магазинов Олег Володин
Кошка лизнула и укусила? Это не каприз, а послание — вот что она пытается сказать
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Город без людей и улиц: в Антарктике нашли крупнейшую колонию живых существ — мёртвый континент ожил
Город без людей и улиц: в Антарктике нашли крупнейшую колонию живых существ — мёртвый континент ожил
Последние материалы
Искусство подбора парфюма, который звучит в унисон с вашим настроением и внутренней энергией
Миллион без права на комфорт: сколько стоит просто иметь колёса в 2025 году
Самая опасная поза дня: что вы делаете не так за рабочим столом и как это разрушает вашу спину
Тысячи шагов против Альцгеймера: как умеренная активность помогает мозгу сохранять молодость
Наш Ван Дамм из подворотни: в конце 80-х в кино появился герой, которому поверили без слов
Один расчёт вместо сотни диет: формула, которая работает на всех — без диет и лекарств
Зона, где природа смеётся над смертью: тайна бессмертных червей и мутировавших волков
Уборка, которая убивает стены: как мытьё краски превращается в лотерею с ремонтом
Финансовые ловушки: как уберечь свой счёт от блокировки
Газон как после бомбёжки: почему муравьи превращают участок в минное поле и атакуют цветник
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.