Этот привычный продукт помогает телу восстанавливаться быстрее — но его часто недооценивают

5:58
Спорт

Каждый октябрь тыква выходит на сцену как символ осени — от уютных латте до Хэллоуин-фонарей. Но за кулисами праздника есть настоящий герой для здоровья и спорта — семена тыквы, или пепитас. Маленькие, но мощные, они содержат цинк, магний, фитостеролы, омега-жирные кислоты и антиоксиданты — всё, что помогает телу восстанавливаться, расти и держать форму.

Упражнения с гантелями
Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free
Упражнения с гантелями

От древнего лакомства к спортивному суперфуду

Ещё ацтеки и майя ценили семена тыквы как источник силы и лекарства. Европейцы позже использовали их для поддержки мочевыделительной системы. К концу XX века экстракт семян стал основой многих добавок: в исследованиях 1990-х он показал положительное влияние на здоровье простаты и мочевого пузыря, что сделало его популярным ингредиентом в формулах для мужского благополучия.

В 2000-х годах семена тыквы вошли в состав натуральных комплексов вместе с пальмой сереноа и экстрактом пигеума. Они ценятся за мягкое, но устойчивое действие, подходящее для ежедневного приёма. Сегодня пепитас используют не только в мужских формулах — растущие данные подтверждают их пользу и для женщин, особенно в поддержке мочевого пузыря и мышц тазового дна.

Почему спортсменам стоит обратить внимание

Для людей, ведущих активный образ жизни, семена тыквы — естественный источник питательных веществ, которые реально влияют на результаты тренировок:

  • цинк участвует в синтезе тестостерона, поддерживая энергию, мышечный рост и выносливость;

  • магний регулирует мышечные сокращения и снижает судороги;

  • калий и железо помогают поддерживать уровень энергии и кислородный обмен;

  • фитостеролы и ненасыщенные жиры способствуют нормализации холестерина и снижают воспаление.

Как работает экстракт семян тыквы

Семена и их экстракты — богатый источник фитостеролов, токоферолов и каротиноидов, соединений, влияющих на гормональный и метаболический баланс.

  • Для мужчин: экстракт помогает регулировать активность ДГТ (дигидротестостерона), снижая риски увеличения простаты и улучшая мочевой поток. Клинические испытания подтверждают — приём экстракта уменьшает частоту ночных позывов и дискомфорт.
  • Для женщин: исследования показывают улучшение контроля над гиперактивным мочевым пузырём и поддержку мышц тазового дна.
  • Для всех: антиоксиданты семян уменьшают воспалительные процессы, защищая клетки от окислительного стресса — частой проблемы при высоких нагрузках.

Сон, восстановление и настроение

Неочевидный плюс пепитас — триптофан, аминокислота, из которой синтезируются серотонин и мелатонин. Регулярное употребление семян улучшает качество сна и настроение, что особенно важно для восстановления спортсменов.

Масло, экстракт или цельные семена: что выбрать

Формат Польза Кому подойдёт
Цельные семена Белки, магний, цинк, клетчатка Для ежедневного питания и перекусов
Масло холодного отжима Омега-жирные кислоты, фитостеролы Для поддержки сердца и гормонального фона
Экстракт (капсулы) Концентрированные активные вещества (дельта-7-стерол, лигнаны) Для точечной поддержки простаты, мочевого пузыря и тестостерона

Для общей поддержки достаточно горсти жареных семян в день (около 30 г) — это 190 мг магния, 2-3 мг цинка и аминокислоты, необходимые для окисления жиров во время тренировки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Что делать
Жарить семена при высокой температуре Потеря цинка и фитостеролов Использовать умеренный обжиг (до 160 °C) или сушить
Принимать масло натощак без еды Возможен дискомфорт в желудке Употреблять во время приёма пищи
Игнорировать гидратацию при приёме экстрактов Утомляемость, снижение эффекта Пить 1,5-2 л воды в день

А что если…

  • Если не нравится вкус: добавляйте молотые семена в смузи, каши или салаты.
  • Если нужна гормональная поддержка: выбирайте добавки с сереноа и экстрактом семян тыквы.
  • Если цель — восстановление после нагрузок: сочетайте с магниевыми и цинковыми комплексами.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Натуральный источник ключевых минералов Требует регулярного употребления для эффекта
Поддерживает гормональный баланс у мужчин и женщин При жарке часть питательных веществ теряется
Улучшает восстановление и сон Аллергикам стоит быть осторожнее

FAQ

Можно ли есть семена тыквы каждый день?
Да, оптимальная порция — 25-30 г в день, особенно после тренировок.

Есть ли разница между сырыми и жареными семенами?
Да. Сырые сохраняют больше микроэлементов, жареные — вкуснее, но менее полезны.

Можно ли принимать масло и семена одновременно?
Можно, но важно не превышать дневную норму жиров (до 2 ст. ложек масла).

Мифы и правда

Миф: семена тыквы полезны только мужчинам.
Правда: экстракт улучшает работу мочевого пузыря и у женщин, снижает воспаление и поддерживает мышцы тазового дна.

Миф: пепитас не влияют на выносливость.
Правда: благодаря магнию и лейцину они уменьшают усталость и ускоряют восстановление.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
