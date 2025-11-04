Болит бок во время пробежки? Вот что помогает избавиться от спазма за минуты

Острая колющая боль в боку — знакомая проблема для многих бегунов. По данным исследований, с этим сталкиваются до 70% людей, занимающихся бегом, а на соревнованиях от боли страдает каждый пятый участник. Разберёмся, почему это происходит, насколько опасно и как можно предотвратить неприятное ощущение.
Боль может быть разной — от лёгкого покалывания до резкого спазма, из-за которого приходится останавливаться. Обычно ощущение локализуется под рёбрами, чаще справа, но иногда слева или в области пупка.
Характер боли:
Острая и колющая, усиливающаяся при вдохе;
Тупая или ноющая, похожая на тянущий спазм;
С чёткими границами — человек может точно показать, где болит.
Точного объяснения пока нет, но существует несколько научных гипотез.
Современные исследования показывают, что боль чаще всего связана не с диафрагмой, а с париетальной брюшиной — тонкой мембраной, выстилающей брюшную полость.
Во время бега внутренние органы вибрируют, а если желудок или кишечник растянуты едой или жидкостью, возникает трение между слоями брюшины, что и вызывает боль.
После еды желудок увеличивается, и органы начинают "тереться" сильнее. Особенно часто это происходит, если пробежка началась менее чем через 2 часа после обеда.
Во время интенсивной нагрузки организм теряет воду, уменьшается выработка серозной жидкости в брюшине, и трение усиливается. Поэтому обезвоживание повышает риск появления боли.
Люди с округлой спиной (кифозом) или слабым прессом чаще сталкиваются с болью в боку. Сильные мышцы кора стабилизируют внутренние органы и предотвращают их чрезмерное смещение во время движения.
"У бегунов с хорошо развитыми поперечными мышцами живота такие боли встречаются значительно реже", — отмечают исследователи из Университета Ньюкасла.
возраст до 20 лет (у молодых боль возникает чаще — до 77% случаев);
обильное питьё или сладкие напитки до бега;
стресс и поверхностное дыхание.
Иногда боль в боку вовсе не связана с бегом. Она может быть симптомом:
заболеваний почек или мочекаменной болезни;
увеличенной селезёнки после инфекции;
воспалений и травм мышц корпуса;
стрессового перелома рёбер.
Если боль не проходит после остановки или сопровождается другими симптомами (тошнотой, температурой, слабостью), нужно обратиться к врачу.
Хотя универсального способа не существует, есть несколько проверенных приёмов, которые могут помочь:
Замедлите темп или перейдите на шаг. Небольшой отдых часто полностью снимает боль.
Надавите рукой на болезненную область. Лёгкое давление может уменьшить спазм.
Сделайте глубокий выдох. Сфокусируйтесь на дыхании — вдох на четыре шага, выдох на четыре.
Наклонитесь вперёд или слегка потянитесь в сторону боли. Это растягивает мышцы и облегчает напряжение.
"Мне помогает ритмичное дыхание с акцентом на выдох — полностью выдыхаешь воздух, и боль постепенно проходит", — делится спортивный автор Ия Зорина.
Если боль не отступает, остановитесь и пройдите пешком несколько минут. Обычно этого достаточно, чтобы дискомфорт исчез.
Не ешьте за 2-3 часа до бега. Организм должен успеть переварить пищу.
Пейте воду маленькими глотками. Избегайте газировки и сладких напитков — они растягивают желудок.
Развивайте мышцы кора. Упражнения в планке и статические удержания укрепляют брюшной пресс.
Следите за осанкой. Ровная спина и стабильный корпус уменьшают нагрузку на диафрагму и внутренние органы.
Разминайтесь перед бегом. Лёгкая динамическая разминка подготавливает дыхательную систему.
Планка с подъёмом руки и ноги:
Встаньте на локти, напрягите пресс и поднимите правую руку и левую ногу. Задержитесь на 3 секунды, затем смените сторону. Это упражнение укрепляет поперечную мышцу живота — главного помощника в борьбе с болью в боку.
Ошибка: начинать бег сразу после еды.
Последствие: боль из-за растянутого желудка.
Альтернатива: выждите 2-3 часа после обеда.
Ошибка: пить сладкие или газированные напитки во время тренировки.
Последствие: повышается риск спазма.
Альтернатива: обычная вода или изотоник.
Ошибка: поверхностное дыхание.
Последствие: спазм диафрагмы.
Альтернатива: глубокое, ритмичное дыхание.
|Плюсы
|Минусы
|Позволяет быстро снять спазм
|Сбивает тренировочный ритм
|Снижает риск травмы мышц
|Потеря интенсивности тренировки
|Предотвращает ухудшение состояния
|Может потребоваться больше времени на разминку при возобновлении
Почему боль чаще справа?
Часто это связано с положением печени и желчного пузыря, которые во время движения немного смещаются и раздражают брюшину.
Можно ли бегать, если боль появляется часто?
Да, но стоит скорректировать питание, питьевой режим и укрепить мышцы пресса. Если боль не проходит, стоит обследоваться.
Поможет ли растяжка?
Да, лёгкое растяжение боковых мышц перед тренировкой снижает риск боли.
А если болит даже при ходьбе?
Это повод обратиться к врачу — возможно, причина не в спорте.
Миф: боль в боку бывает только у новичков.
Правда: даже профессиональные спортсмены иногда сталкиваются с этим.
Миф: нужно просто "перетерпеть".
Правда: лучше остановиться и восстановить дыхание.
Миф: боль появляется из-за плохой физической формы.
Правда: у тренированных людей она бывает реже, но не исключена.
Боль в боку впервые описана у бегунов ещё в античности — её называли "стежкой" (stitch).
У пловцов и конников она встречается почти так же часто, как у бегунов.
С возрастом вероятность боли снижается, потому что мышцы кора становятся сильнее и стабильнее.
Боль в боку при беге — частое, но временное явление. Обычно она связана с особенностями дыхания, питанием и ослабленными мышцами корпуса. Правильный режим тренировок, крепкий пресс и умеренность в еде помогут свести дискомфорт к минимуму. А если боль не проходит даже после отдыха, не откладывайте визит к врачу — возможно, причина вовсе не в спорте.
