Болит бок во время пробежки? Вот что помогает избавиться от спазма за минуты

Острая колющая боль в боку — знакомая проблема для многих бегунов. По данным исследований, с этим сталкиваются до 70% людей, занимающихся бегом, а на соревнованиях от боли страдает каждый пятый участник. Разберёмся, почему это происходит, насколько опасно и как можно предотвратить неприятное ощущение.

Как проявляется боль в боку при беге

Боль может быть разной — от лёгкого покалывания до резкого спазма, из-за которого приходится останавливаться. Обычно ощущение локализуется под рёбрами, чаще справа, но иногда слева или в области пупка.

Характер боли:

Острая и колющая , усиливающаяся при вдохе;

Тупая или ноющая , похожая на тянущий спазм;

С чёткими границами — человек может точно показать, где болит.

Основные причины

Точного объяснения пока нет, но существует несколько научных гипотез.

1. Механическое раздражение брюшины

Современные исследования показывают, что боль чаще всего связана не с диафрагмой, а с париетальной брюшиной — тонкой мембраной, выстилающей брюшную полость.

Во время бега внутренние органы вибрируют, а если желудок или кишечник растянуты едой или жидкостью, возникает трение между слоями брюшины, что и вызывает боль.

2. Плотный приём пищи перед тренировкой

После еды желудок увеличивается, и органы начинают "тереться" сильнее. Особенно часто это происходит, если пробежка началась менее чем через 2 часа после обеда.

3. Недостаток жидкости и нарушение "смазки" органов

Во время интенсивной нагрузки организм теряет воду, уменьшается выработка серозной жидкости в брюшине, и трение усиливается. Поэтому обезвоживание повышает риск появления боли.

4. Проблемы с осанкой и мышцами кора

Люди с округлой спиной (кифозом) или слабым прессом чаще сталкиваются с болью в боку. Сильные мышцы кора стабилизируют внутренние органы и предотвращают их чрезмерное смещение во время движения.

"У бегунов с хорошо развитыми поперечными мышцами живота такие боли встречаются значительно реже", — отмечают исследователи из Университета Ньюкасла.

5. Индивидуальные особенности и другие факторы

возраст до 20 лет (у молодых боль возникает чаще — до 77% случаев);

обильное питьё или сладкие напитки до бега;

стресс и поверхностное дыхание.

Другие возможные причины

Иногда боль в боку вовсе не связана с бегом. Она может быть симптомом:

заболеваний почек или мочекаменной болезни;

увеличенной селезёнки после инфекции;

воспалений и травм мышц корпуса;

стрессового перелома рёбер.

Если боль не проходит после остановки или сопровождается другими симптомами (тошнотой, температурой, слабостью), нужно обратиться к врачу.

Что делать, если заболел бок во время бега

Хотя универсального способа не существует, есть несколько проверенных приёмов, которые могут помочь:

Замедлите темп или перейдите на шаг. Небольшой отдых часто полностью снимает боль.

Надавите рукой на болезненную область. Лёгкое давление может уменьшить спазм.

Сделайте глубокий выдох. Сфокусируйтесь на дыхании — вдох на четыре шага, выдох на четыре.

Наклонитесь вперёд или слегка потянитесь в сторону боли. Это растягивает мышцы и облегчает напряжение.

"Мне помогает ритмичное дыхание с акцентом на выдох — полностью выдыхаешь воздух, и боль постепенно проходит", — делится спортивный автор Ия Зорина.

Если боль не отступает, остановитесь и пройдите пешком несколько минут. Обычно этого достаточно, чтобы дискомфорт исчез.

Как предотвратить боль в боку

Не ешьте за 2-3 часа до бега. Организм должен успеть переварить пищу. Пейте воду маленькими глотками. Избегайте газировки и сладких напитков — они растягивают желудок. Развивайте мышцы кора. Упражнения в планке и статические удержания укрепляют брюшной пресс. Следите за осанкой. Ровная спина и стабильный корпус уменьшают нагрузку на диафрагму и внутренние органы. Разминайтесь перед бегом. Лёгкая динамическая разминка подготавливает дыхательную систему.

Пример упражнения для профилактики

Планка с подъёмом руки и ноги:

Встаньте на локти, напрягите пресс и поднимите правую руку и левую ногу. Задержитесь на 3 секунды, затем смените сторону. Это упражнение укрепляет поперечную мышцу живота — главного помощника в борьбе с болью в боку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: начинать бег сразу после еды.

Последствие: боль из-за растянутого желудка.

Альтернатива: выждите 2-3 часа после обеда.

Ошибка: пить сладкие или газированные напитки во время тренировки.

Последствие: повышается риск спазма.

Альтернатива: обычная вода или изотоник.

Ошибка: поверхностное дыхание.

Последствие: спазм диафрагмы.

Альтернатива: глубокое, ритмичное дыхание.

Плюсы и минусы остановки при боли

Плюсы Минусы Позволяет быстро снять спазм Сбивает тренировочный ритм Снижает риск травмы мышц Потеря интенсивности тренировки Предотвращает ухудшение состояния Может потребоваться больше времени на разминку при возобновлении

Часто задаваемые вопросы

Почему боль чаще справа?

Часто это связано с положением печени и желчного пузыря, которые во время движения немного смещаются и раздражают брюшину.

Можно ли бегать, если боль появляется часто?

Да, но стоит скорректировать питание, питьевой режим и укрепить мышцы пресса. Если боль не проходит, стоит обследоваться.

Поможет ли растяжка?

Да, лёгкое растяжение боковых мышц перед тренировкой снижает риск боли.

А если болит даже при ходьбе?

Это повод обратиться к врачу — возможно, причина не в спорте.

Мифы и правда

Миф: боль в боку бывает только у новичков.

Правда: даже профессиональные спортсмены иногда сталкиваются с этим.

Миф: нужно просто "перетерпеть".

Правда: лучше остановиться и восстановить дыхание.

Миф: боль появляется из-за плохой физической формы.

Правда: у тренированных людей она бывает реже, но не исключена.

Три интересных факта

Боль в боку впервые описана у бегунов ещё в античности — её называли "стежкой" (stitch).

У пловцов и конников она встречается почти так же часто, как у бегунов.

С возрастом вероятность боли снижается, потому что мышцы кора становятся сильнее и стабильнее.

Боль в боку при беге — частое, но временное явление. Обычно она связана с особенностями дыхания, питанием и ослабленными мышцами корпуса. Правильный режим тренировок, крепкий пресс и умеренность в еде помогут свести дискомфорт к минимуму. А если боль не проходит даже после отдыха, не откладывайте визит к врачу — возможно, причина вовсе не в спорте.