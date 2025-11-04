Каждый грамм — шаг к энергии: почему вес не растёт, даже если вы много едите

Набрать вес — задача не менее сложная, чем похудеть. Многие думают, что стоит просто начать есть больше, и лишние килограммы появятся сами. Но на практике избыточная худоба нередко связана с нарушениями обмена веществ, стрессом или неправильным питанием. Чтобы восстановить массу тела без вреда для здоровья, нужно действовать системно и под контролем врача.
Недостаток массы тела — это не просто эстетическая проблема. Он может быть связан с хроническими болезнями, нарушением усвоения питательных веществ или дефицитом витаминов и минералов.
"Состояние недостаточности веса определяется по индексу массы тела (ИМТ). Значение ниже 18,5 кг/м² говорит о дефиците массы", — поясняет врач-гастроэнтеролог, диетолог Анастасия Тимощенко.
Худоба повышает риск анемии, гормональных нарушений и даже бесплодия. Особенно опасна она для женщин детородного возраста, пожилых людей и подростков.
|Индекс массы тела
|Значение
|< 18,5
|Дефицит массы тела
|18,5-24,9
|Норма
|≥ 25
|Избыточный вес
|≥ 30
|Ожирение I степени
|35-40
|Ожирение II степени
|≥ 40
|Ожирение III степени
Если ваш ИМТ ниже нормы, важно не просто увеличить калорийность питания, а выяснить причину потери веса.
К дефициту массы могут привести:
ускоренный метаболизм и наследственная худоба;
хронические заболевания ЖКТ;
гормональные сбои (гипертиреоз, диабет);
стресс, тревожность, депрессия;
чрезмерные физические нагрузки;
несбалансированное питание или нарушения пищевого поведения.
Главное правило — есть чаще и калорийнее, но не за счёт фастфуда. Рацион должен включать достаточное количество белков, жиров и углеводов.
"Белок — строительный материал для мышц, а не только источник калорий", — отмечает Анастасия Тимощенко.
Рекомендуемое потребление белка при наборе массы — 1,2-2,2 г на 1 кг веса.
|Продукт
|Белок (г/100 г)
|Соя
|36
|Курица
|27
|Индейка
|29
|Творог (5-9%)
|18
|Рыба и морепродукты
|22
|Яйца
|13
|Орехи
|15-20
Белок помогает укрепить мышцы и поддерживает обмен веществ на высоком уровне.
Жиры — источник энергии и помощники в усвоении витаминов. Особенно важны омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в:
орехах и семенах (грецкий орех, льняное семя, кунжут);
жирной рыбе (лосось, сибас, скумбрия);
растительных маслах (оливковое, льняное, авокадо).
Добавляйте масла в салаты и каши, а в утреннюю овсянку — кусочек сливочного масла для калорийности.
Фастфуд и сладости действительно помогают набрать вес, но только за счёт жира. В них нет нужных витаминов, минералов и клетчатки.
"Избыточное количество трансжиров и сахара может привести к болезням сердца и пищевым расстройствам", — предупреждает Анастасия Тимощенко.
Старайтесь увеличивать калорийность за счёт полезных продуктов, а не пустых калорий.
Дефицит витаминов мешает усвоению питательных веществ и тормозит набор веса. Особенно важны:
Витамины группы B — участвуют в обмене белков и углеводов;
Витамины A, E, D и C — укрепляют иммунитет и способствуют восстановлению тканей;
Цинк, железо, магний — поддерживают выработку энергии.
"Выявить дефициты можно только после лабораторных анализов, а приём комплексов должен назначать врач", — подчёркивает эксперт.
Хронический недосып тормозит набор веса так же, как мешает похудению. Сон регулирует уровень гормонов аппетита — грелина и лептина.
Спите не менее 7-9 часов в сутки, избегайте поздних перекусов и стрессов перед сном.
Ошибка: есть сладости и фастфуд для набора массы.
Последствие: набор жира, а не мышц.
Альтернатива: калорийные, но полезные продукты — орехи, рыба, каши.
Ошибка: резко увеличивать порции.
Последствие: перегрузка ЖКТ.
Альтернатива: добавляйте по 300-500 ккал в день постепенно.
Ошибка: игнорировать физическую активность.
Последствие: рост жировой массы.
Альтернатива: тренировки с отягощениями для формирования мышц.
Если вес не увеличивается при нормальном питании, причины могут быть скрыты в обмене веществ, заболеваниях ЖКТ или гормональных нарушениях. В таком случае нужно обратиться к терапевту, эндокринологу и диетологу.
|Плюсы
|Минусы
|Восстановление энергии и иммунитета
|Риск набора жира при переедании
|Улучшение внешнего вида и самочувствия
|Возможны расстройства пищеварения
|Повышение выносливости и силы
|Требует контроля врача и дисциплины
Почему сложно набрать вес?
Причины — быстрый метаболизм, заболевания ЖКТ, стресс, гормональные нарушения и недостаток калорий.
Какие продукты помогают набрать массу?
Белковые продукты (мясо, рыба, яйца), цельнозерновые, орехи, масла и молочные продукты.
Можно ли пить спортивные добавки?
Да, по рекомендации врача. Протеин и гейнеры помогают увеличить калорийность рациона.
К какому врачу обратиться при резком похудении?
К терапевту, диетологу и эндокринологу для выявления причин.
Миф: достаточно просто есть больше.
Правда: без правильного рациона масса будет набираться за счёт жира.
Миф: спортивные добавки вредны.
Правда: при разумном использовании они безопасны и эффективны.
Миф: худоба всегда от природы.
Правда: иногда это симптом болезни или стрессового состояния.
У людей с быстрым метаболизмом организм тратит до 400 ккал в день больше, чем у других.
Недостаток витамина D может замедлить набор веса.
Умеренные силовые тренировки ускоряют рост мышечной массы даже при минимальном дефиците калорий.
Проблема недостаточного веса обсуждается в медицине уже более века. В начале XX века худоба считалась признаком слабого здоровья и использовались специальные "высококалорийные диеты" на молоке, яйцах и масле. Сегодня подход стал более сбалансированным: акцент делается на питательность рациона, физическую активность и поддержку обмена веществ.
Набор веса — это не просто переедание, а процесс, требующий внимания к питанию, витаминам, сну и активности. Постепенно увеличивайте калорийность, включайте белок, полезные жиры и занимайтесь спортом. Главное — набрать не просто килограммы, а здоровье, энергию и уверенность в теле.
