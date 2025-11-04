Неожиданное откровение Матвея Кисляка: он выбрал между Барсой и Реалом

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк, чья игра регулярно вызывает похвалы от экспертов и болельщиков, поделился своими личными футбольными предпочтениями.

Фото: flickr.com by Dmitry Burdonov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Матвей Кисляк

В беседе с корреспондентами интернет-портала "РБ Спорт" армейский хавбек раскрыл, какой из двух испанских футбольных гигантов — "Барселона" или "Реал" Мадрид — является ему ближе по духу. Игрок, демонстрирующий на поле интеллектуальный и техничный футбол, сделал осознанный выбор в пользу каталонского клуба, подтвердив, что является его поклонником.

"Болею за "Барселону"": прямое признание и сравнение кумиров

Кисляк не ограничился общими фразами, а дал четкий и развернутый ответ, который многое говорит о его футбольных вкусах и ценностях. Его признание проливает свет на те ориентиры, которым он, возможно, следует в собственном развитии.

"Честно говоря, мне "Барселона" ближе, чем "Реал". Да, я болею за "Барселону". Именно поэтому мне нравится больше Педри, чем Беллингем", — приводит издание откровенные слова футболиста.

Это заявление интересно не только само по себе, но и в контексте современных футбольных тенденций. Полузащитник "Барселоны" Педри олицетворяет собой классическую школу "блауграны" — он отличается виртуозным контролем мяча, игровым интеллектом и способностью выстраивать атаки. В то время как Джуд Беллингем, звезда "Реала", — это мощь, динамика, невероятная результативность для хавбека и лидерские качества. Выбор Кисляка в пользу изящного и комбинационного стиля Педри красноречиво говорит о его собственных приоритетах на поле.

Лестное сравнение от Мамаева и растущий статус Кисляка

Данное интервью приобретает особую значимость на фоне недавнего громкого высказывания экс-футболиста Павла Мамаева. Тот, будучи сам в прошлом атакующим полузащитником, назвал Кисляка самым талантливым российским футболистом на сегодняшний день и позволил себе смелое сравнение молодого армейца с самим Джудом Беллингемом.

Таким образом, Кисляк оказался в интересной ситуации: с одной стороны, его талант был отмечен сравнением с одной из главных звезд мирового футбола. С другой стороны, своим комментарием он тактично, но четко обозначил, что его игровые идеалы лежат в несколько иной плоскости. Он не стал оспаривать мнение Мамаева, но подчеркнул, что для него примером для подражания является другой тип полузащитника, представленный Педри.