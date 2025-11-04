Легенда Краснодара близка к недосягаемой высоте: сможет ли Кордоба превзойти исторический рекорд

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

В победном для "Краснодара" матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги против московского "Спартака" (2:1) форвард Джон Кордоба не только помог своей команде заработать три очка, но и вписал свое имя в историю клуба.

Джон Кордоба
Фото: https://fckrasnodar.ru/ by пресс-служба ФК Краснодар, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джон Кордоба

Благодаря голу и голевой передаче колумбийский нападающий совершил значительный рывок в рейтинге самых результативных игроков "быков" за все время. Согласно данным из раздела статистики на официальном сайте ФК "Краснодар", эти два результативных действия позволили Кордобе достичь отметки в 90 баллов, вычисляемых как сумма забитых мячей и результативных передач.

Цифры и факты: расклад сил в гонке бомбардиров

Теперь детально рассмотрим текущую расстановку сил в списке лучших бомбардиров и ассистентов "Краснодара":

  • Джон Кордоба: На его счету 90 результативных действий (65 голов, 2 из которых были реализованы с пенальти, и 25 голевых передач). Важно отметить, что колумбиец достиг этого впечатляющего результата в 134 проведенных матчах, что демонстрирует его высокую эффективность.

  • Лидер рейтинга — Жоаозиньо: Опережает Кордобу бразильский полузащитник Жоаозиньо, который является неоспоримым лидером. На его счету 95 результативных действий, которые складываются из 39 забитых мячей (13 с пенальти) и 56 голевых передач. При этом бразилец сыграл за клуб 217 матчей.

  • Смещенный гигант — Федор Смолов: Благодаря своему рывку Джон Кордоба сместил со второй строчки российского нападающего Федора Смолова, который долгое время был одним из символов клуба. Смолов, ныне выступающий за "Динамо" (Москва), набрал за время выступлений за "Краснодар" 89 очков (68 голов, 10 с пенальти, и 21 результативная передача).

"Это достижение — награда за мою постоянную работу и поддержку команды. Я горд быть в одном списке с такими игроками, как Жоаозиньо и Смолов, и намерен продолжать в том же духе", — приводит официальный сайт клуба слова Кордобы после матча.

Анализ и перспективы: сможет ли колумбиец стать лучшим?

Достижение Кордобы выглядит еще более значимым, если проанализировать его игровую эффективность. Показатель результативности колумбийца составляет в среднем 0.67 балла за игру (90 / 134), что является выдающимся результатом. Теперь в его поле зрения неизбежно попадает рекорд Жоаозиньо. Разрыв в 5 результативных действий выглядит вполне преодолимым до конца текущего сезона, учитывая бомбардирскую форму Кордобы.

Ближайшая игра против "Балтики", однако, станет серьезным испытанием: из-за удаления в матче со "Спартаком" форвард пропустит эту встречу. Тем не менее, у колумбийского нападающего есть все шансы возглавить этот почетный список уже в первой половине 2026 года, что окончательно закрепит за ним статус живой легенды "Краснодара".

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
