Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зимний сюрприз: почему свежевыпавший снег усиливает эффективность солнечных панелей на 15%
Amazon и OpenAI подписали соглашение века: искусственный интеллект получает собственную армию из чипов
Дело не в еде: собака отказывается есть, если улавливает это в поведении хозяина
Забота о теле как продолжение любви к себе: маленькие шаги, которые меняют самочувствие
Не витамин и не кофе: простой перекус, который оживляет память и стирает усталость
Под покровом инея зреет жизнь: семена ждут свой миг, чтобы прорвать землю насквозь
Эхо прошлых мечтаний: драма Мэтт и Мара заставляют зрителей взглянуть в зеркало своей жизни
Петров не удержался от соблазна. Он выпил стакан водки, услужливо поднесенный тетушкой... — писала газета Охотско-эвенийская правда 4 ноября 1972 года
Дырки на томатах — это не случайность: на грядках завёлся невидимый пожиратель урожая

Пережитый ужас: игрок Спартака раскрыл секрет нападения на автобус перед игрой

Спорт

Перед стартом матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между "Краснодаром" и московским "Спартаком" произошел вопиющий инцидент, омрачивший атмосферу спортивного праздника.

ФК Краснодар
Фото: https://fckrasnodar.ru/ by ФК Краснодар, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ФК Краснодар

Транспортное средство, перевозившее игроков, тренерский штаб и делегацию "красно-белых", подверглось нападению по дороге на "Ozon Арену". Согласно официальному заявлению пресс-службы "Спартака", в автобус был брошен неизвестный предмет, что привело к повреждению одного из стекол. Важно отметить, что подобные действия создают прямую угрозу жизни и здоровью людей и не имеют никакого оправдания с точки зрения футбольного соперничества.

Хроника инцидента: от первых заявлений до комментариев игроков

Инцидент оперативно был взят на контроль. Клуб уведомил о произошедшем делегата матча, что является стандартной процедурой для начала служебного расследования. Самым ценным свидетельством стали слова непосредственных участников событий.

Полузащитник Роман Зобнин, один из лидеров команды, поделился своими впечатлениями в разговоре с корреспондентом "Чемпионата".

"Да, что-то попало в стекло автобуса. Я немного испугался, было такое", — признался футболист.

Эта фраза красноречиво говорит о том, что даже профессионалы, привыкшие к высокому напряжению на поле, были психологически не готовы к такой атаке в реальной жизни.

Контекст и последствия: безопасность в футболе под вопросом

Несмотря на то, что физически никто не пострадал, моральный ущерб и удар по репутации российского футбола были нанесены. Подобные случаи, к сожалению, периодически всплывают в отечественном спорте, указывая на системные проблемы в обеспечении безопасности на выездных матчах. Команды становятся заложниками чрезмерно агрессивного поведения отдельных так называемых "болельщиков".

Инцидент в Краснодаре заставляет вновь задуматься о необходимости усиления мер охраны и ужесточения ответственности за подобные действия. Футболистам же пришлось, отбросив пережитый стресс, выйти на поле и провести напряженный матч, который они в итоге проиграли со счетом 2:1.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Hyundai молчит — конвейер замирает: сборка Solaris в Петербурге ждёт вердикт из Сеула
Авто
Hyundai молчит — конвейер замирает: сборка Solaris в Петербурге ждёт вердикт из Сеула
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Авто
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Садоводство, цветоводство
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Популярное
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной

Финал "Суперстара" прошёл без скандалов, но с бурей эмоций. Сергей Соседов рассказал о закулисье шоу и о том, почему победили именно "Поющие гитары".

Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Парализованное небо Европы и растущая волна недовольства: как превратить срыв рейса в компенсацию
Парализованное небо Европы и растущая волна недовольства: как превратить срыв рейса в компенсацию
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Кошка лизнула и укусила? Это не каприз, а послание — вот что она пытается сказать
832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров Как нас и наш кошелек водят за нос: хитрости кафе, аптек, баров и магазинов Олег Володин
Невидимый шёпот континента: под толщей льда проснулся неизвестный источник энергии
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Город без людей и улиц: в Антарктике нашли крупнейшую колонию живых существ — мёртвый континент ожил
Город без людей и улиц: в Антарктике нашли крупнейшую колонию живых существ — мёртвый континент ожил
Последние материалы
Эхо прошлых мечтаний: драма Мэтт и Мара заставляют зрителей взглянуть в зеркало своей жизни
Петров не удержался от соблазна. Он выпил стакан водки, услужливо поднесенный тетушкой... — писала газета Охотско-эвенийская правда 4 ноября 1972 года
Дырки на томатах — это не случайность: на грядках завёлся невидимый пожиратель урожая
Каждая встречная машина — как вспышка: как избавиться от бликов, пока не поздно
Отец Евгения Кунгурова обвиняет вдову в разлуке с внуками: новые подробности трагедии
Хронический кашель и аллергия? Виновник может прятаться под обоями в спальне
Опасения напрасны: как гормональные спреи перестали быть врагом для организма
Он дружит с женщинами, а она с мужчинами — нет: Валерия и Пригожин объяснили свои семейные правила
Массаж лица дома: секрет упругой и сияющей кожи
В пустой комнате кто-то есть: почему кошка всегда замечает нечто невидимое
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.