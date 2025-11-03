От героя до антигероя за 90 минут: скандальный рекорд Кордобы — ироничная реакция фк Краснодар

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт
Спорт

Пресс-служба ФК "Краснодар" оказалась в центре внимания из-за публикации, посвященной противоречивым достижениям нападающего Джона Кордобы в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги против московского "Спартака".

Джон Кордоба
Фото: Официальный сайт ФК «Краснодар» is licensed under public domain
Джон Кордоба

Встреча, завершившаяся со счетом 2:1 в пользу "Краснодара", для колумбийского форварда получилась крайне неоднозначной: он забил гол, отдал голевую передачу, но также был удален с поля в концовке поединка. Оригинальный пост, в котором с юмором обыгрывалась эта двойственная статистика, был позднее удален с официальных ресурсов клуба.

В чем заключались "уникальные достижения"

В первоначальной версии публикации пресс-служба заявила, что для Кордобы "неважно, какие именно рекорды бить", после чего перечислила два специфических достижения игрока:

  1. Кордоба стал первым футболистом в истории "Краснодара", который в рамках одного матча сумел забить гол, сделать результативную передачу и получить красную карточку.

  2. Он также стал первым нападающим за всю историю чемпионатов России, который дважды в разных сезонах собирал в одном матче "полный набор": гол, желтую и, в итоге, красную карточку.

"Джон, сосредоточься на положительных рекордах, пожалуйста", — заключили авторы поста с иронией, обращаясь к футболисту.

Публикация была доступна для подписчиков до 12:49 по московскому времени, после чего ее удалили.

Последствия для команды

Удаление Кордобы стало не единственной кадровой проблемой "Краснодара" перед следующим туром. Помимо колумбийского нападающего, дисквалификацию на матч 15-го тура против "Балтики" также получили защитник Диего Коста и полузащитники Дуглас Аугусто и Никита Кривцов. Эта потеря сразу нескольких ключевых игроков создает серьезные сложности для тренерского штаба команды перед игрой, которая состоится в воскресенье, 9 ноября.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
