Главный лайфхак марафонцев: как один тест экономит месяцы бесполезных тренировок

Перед началом серьёзных тренировок спортсмены нередко проходят обследования, которые помогают понять, как организм реагирует на нагрузку. Одно из самых информативных исследований в спорте — тредмил-тест. Он проводится на беговой дорожке и позволяет определить физическую готовность, выносливость и особенности сердечно-сосудистой системы. Почему этот тест так важен и что он показывает — разберём подробнее.

Женщина бежит на беговой дорожке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина бежит на беговой дорожке

Что представляет собой тредмил-тест

Тредмил-тест — это нагрузочное тестирование, во время которого человек выполняет бег или ходьбу на дорожке с постепенно растущей скоростью. В процессе специалисты отслеживают реакцию организма: работу сердца, дыхание, потребление кислорода и выработку углекислого газа.

На спортсмена надевают датчики и дыхательную маску с газоанализатором — по ним фиксируются изменения в реальном времени. Иногда дополнительно берут кровь из пальца для измерения уровня лактата — вещества, связанного с утомлением мышц.

Полученные данные позволяют понять, как тело справляется с нагрузкой, где находится граница выносливости и насколько эффективно используется кислород.

Почему тест важен для спорта

Тредмил-тест применяют не только в медицине, но и в спортивной подготовке. Он помогает:

  • определить аэробный и анаэробный пороги — ключевые зоны, в которых формируется выносливость;

  • рассчитать пульсовые зоны для индивидуальных тренировок;

  • оценить максимальное потребление кислорода (МПК) — один из главных показателей физической формы.

Зная свои пороги и пульс, спортсмен может строить тренировки с оптимальной нагрузкой — так повышается результативность и снижается риск перетренированности.

Кроме того, тест помогает прогнозировать результаты: например, подобрать комфортный темп для марафона или полумарафона.

Как проходит тредмил-тест

Перед тестом специалист проводит короткую беседу и электрокардиографию, чтобы убедиться, что нет противопоказаний. На спортсмена надевают пульсометр и дыхательную маску с газоанализатором — она фиксирует количество кислорода и углекислого газа.

Тест проходит по ступенчатой схеме:

  • бегун начинает с ходьбы при скорости около 7 км/ч.

  • каждые 2 минуты скорость увеличивается на 1 км/ч.

  • в некоторых лабораториях дополнительно берут кровь на уровень лактата.

  • после достижения максимальной нагрузки скорость постепенно снижают, и спортсмен переходит на шаг.

Весь процесс находится под контролем специалиста, который следит за реакцией организма на экране монитора.

Подготовка к тесту

Специальной подготовки не требуется. Важно:

  • за 1-2 дня не проводить интенсивные тренировки;

  • не есть за 2 часа до теста;

  • хорошо выспаться и прийти отдохнувшим.

После соревнований стоит подождать не менее недели, чтобы восстановить силы.

Чем тредмил-тест отличается от велоэргометрии

Оба метода оценивают реакцию организма на нагрузку, но велоэргометрия проводится на велотренажёре и подходит тем, кто занимается велоспортом. Тредмил-тест же оптимален для бегунов, потому что максимально точно имитирует реальные тренировочные условия.

Безопасность и противопоказания

Для здоровых людей тредмил-тест безопасен. Однако пройти его можно только при наличии допуска к физическим нагрузкам — медицинского заключения, оформленного после осмотра врача.

К противопоказаниям относятся:

  • острые кардиологические заболевания;

  • нарушения ритма сердца;

  • декомпенсированные пороки;

  • тяжёлая сердечная недостаточность.

Если во время теста появляются боли или одышка, специалист немедленно прекращает исследование.

Где можно пройти тест

Тредмил-тесты проводят в спортивных лабораториях крупных городов:

  • Москва: Инновационный центр Олимпийского комитета России (8500-10 500 ₽), RunLab, Trisystems.

  • Санкт-Петербург: лаборатории RunLab и Trisystems (от 6500 ₽).

Перед записью стоит уточнить, входит ли в услугу определение МПК и анализ лактата, — от этого зависит стоимость и объём данных.

Как часто проходить тредмил-тест

Для большинства любителей достаточно одного теста в год, чтобы откорректировать тренировочный план. При стабильной нагрузке и без травм повторное тестирование раньше шести месяцев не требуется.

Таблица "Плюсы и минусы тредмил-теста"

Плюсы Минусы
Позволяет точно определить пульсовые зоны и пороги Требует медицинского допуска
Помогает повысить эффективность тренировок Проходит только в специализированных лабораториях
Безопасен при правильном проведении Стоимость выше, чем у обычных обследований
Даёт прогноз спортивных результатов Может вызывать кратковременную усталость

FAQ

Можно ли пройти тредмил-тест без спортивного опыта?
Да, если нет противопоказаний. Тест помогает подобрать безопасную нагрузку даже новичкам.

Как часто стоит проходить тест профессионалам?
Каждые 6 месяцев — чтобы отслеживать динамику и корректировать подготовку к соревнованиям.

Можно ли пройти тест после болезни?
Да, но только после осмотра врача и получения разрешения.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
