Эти 13 упражнений способны изменить всё — от здоровья до интимной гармонии

Упражнения Кегеля — это особый вид гимнастики, направленной на укрепление мышц тазового дна. Эти мышцы формируют своего рода "группу поддержки" для органов малого таза, удерживая мочевой пузырь, кишечник, матку у женщин и простату у мужчин. Комплекс был разработан американским гинекологом Арнольдом Кегелем ещё в середине XX века и быстро стал частью медицинской практики для восстановления после родов и операций.
"Невидимая гимнастика" помогает укрепить мышцы малого таза и поддержать здоровье мочеполовой системы. Мы собрали лучшие упражнения Кегеля для мужчин и женщин, объяснили, как их выполнять и чего ждать от регулярных тренировок.
Главная функция мышц тазового дна — контроль за процессами мочеиспускания и дефекации. Они работают как естественные "запоры", которые удерживают содержимое мочевого пузыря и кишечника. Кроме того, эти мышцы влияют на сексуальную функцию, обеспечивая нормальное кровообращение в области таза.
С возрастом, после родов или операций мышцы могут ослабевать, что вызывает недержание мочи, снижение либидо и проблемы с эрекцией. Упражнения Кегеля помогают вернуть тонус и эластичность тканей, улучшить контроль над телом и повысить качество интимной жизни. Для занятий не требуется оборудование — только внимание и регулярность.
Упражнения Кегеля рекомендуют мужчинам любого возраста. Они особенно полезны при:
подтекании мочи или неполном опорожнении мочевого пузыря;
снижении эректильной функции;
подготовке к операциям на предстательной железе и восстановлении после них.
Женщинам такие тренировки помогают:
предотвратить послеродовое недержание мочи;
снизить риск опущения органов малого таза;
уменьшить проявления стрессовой инконтиненции;
вернуть чувствительность во время интимной близости;
ускорить восстановление после гинекологических операций.
Начинать занятия можно уже на этапе планирования беременности. Главное — делать упражнения систематически и без фанатизма.
Перед началом занятий обязательно проконсультируйтесь с врачом — урологом, гинекологом или андрологом. Упражнения запрещены при обострении простатита, геморрое, воспалительных и онкологических процессах в малом тазу. После операций необходимо дождаться полного восстановления тканей.
Суть комплекса — попеременное напряжение и расслабление мышц, которые участвуют в процессе мочеиспускания. Представьте, что вы хотите остановить струю мочи — это и есть базовое движение. Важно не напрягать ягодицы, живот и бёдра.
Упражнения можно делать стоя, сидя или лёжа на ровной поверхности. Для концентрации подойдёт спокойная музыка и размеренное дыхание.
Базовое сокращение. Напрягите мышцы промежности на 5 секунд, затем расслабьте. Повторите 10 раз.
Быстрые сокращения. Сделайте серию из 10 коротких напряжений по 1-2 секунды, отдохните и повторите три подхода.
"Выталкивание". Мягко напрягайте мышцы, словно выталкиваете что-то наружу. Задержите на 5 секунд, расслабьтесь. 10 повторов.
"Лифт". Напрягайте мышцы постепенно: на 30 %, 60 % и 100 %, удерживая каждую ступень по 3 секунды, затем расслабляйте в обратном порядке. 5-10 повторов.
Поочередное сокращение. Напрягайте разные группы мышц поочередно: переднюю, среднюю и заднюю. Сделайте 10 подходов.
Лягте на спину, согните колени. На вдохе напрягите мышцы таза на 5 секунд, затем расслабьтесь. 15 повторов.
Подъём таза: лёжа на спине, приподнимите таз и напрягите мышцы на 3 секунды. Опуститесь и расслабьтесь. 10-15 раз.
Быстрые сокращения: в положении лёжа сделайте не менее 50 быстрых напряжений и расслаблений.
Стоя с разведёнными ногами, наклоните корпус вперёд до параллели с полом и удерживайте мышцы в напряжении 10 секунд. Повторите 3 подхода.
Сидя на пятках, приподнимайте таз, используя только ягодицы и бёдра. Повторите 10-15 раз.
Встаньте на четвереньки и плавно опускайте таз, не прогибаясь в пояснице. 15 повторов.
Лягте на бок и приподнимайте таз, удерживая равновесие. По 2 подхода для каждой стороны.
Лёжа на спине, поднимите согнутую ногу, выпрямите её и разверните пятку внутрь. Повторите 15 раз для каждой ноги.
"Комплекс Кегеля — эффективный способ укрепить мышцы и предотвратить недержание мочи. При регулярных тренировках эффект сохраняется надолго", — отметила врач акушер-гинеколог Марина Учава.
"Эти упражнения безопасны и полезны для профилактики эректильной дисфункции и контроля мочеиспускания. Многие пациенты замечают улучшения уже через несколько недель", — пояснил к. м.н., уролог Сергей Гармаш.
Не задерживайте дыхание.
Не напрягайте пресс, ягодицы и ноги.
Увеличивайте нагрузку постепенно.
Не пропускайте тренировки.
При болевых ощущениях сразу прекратите занятия.
Ошибка: сокращаются не мышцы таза, а живот.
Последствие: нет эффекта.
Альтернатива: выполняйте упражнения лёжа, чтобы легче изолировать нужные мышцы.
Ошибка: редкие тренировки.
Последствие: мышцы не успевают укрепиться.
Альтернатива: занимайтесь ежедневно по 5-10 минут.
Ошибка: чрезмерное напряжение.
Последствие: спазм и усталость.
Альтернатива: чередуйте короткие и длинные сокращения.
Даже без опыта можно добиться отличных результатов. Начните с 5 минут в день, выполняйте упражнения лёжа, постепенно увеличивая количество повторов. Через 4-6 недель появится первый эффект, а через два месяца большинство людей отмечают заметное улучшение самочувствия.
|Плюсы
|Минусы
|Улучшают кровообращение и тонус органов таза
|Требуют системности
|Повышают сексуальное удовольствие
|Эффект наступает не сразу
|Предотвращают недержание мочи
|Есть противопоказания
|Помогают восстановиться после родов
|Возможен дискомфорт при ошибках
Как быстро появится результат?
Первые изменения заметны через 4-6 недель, устойчивый эффект — через два месяца.
Можно ли заниматься при цистите?
Нет. При воспалениях мочевого пузыря тренировки противопоказаны.
Совместимы ли упражнения с другими методами лечения?
Да, они часто входят в комплексную терапию с физиопроцедурами или медикаментами.
Что делать, если упражнения не помогают?
Нужно обратиться к врачу: возможно, причина требует дополнительного лечения.
Миф: упражнения Кегеля — только для женщин.
Правда: они полезны и мужчинам, улучшая потенцию и контроль мочеиспускания.
Миф: результат виден через неделю.
Правда: мышцы требуют регулярных тренировок.
Миф: можно выполнять без консультации врача.
Правда: при воспалениях и опухолях занятия опасны.
Комплекс Кегеля используют космонавты для тренировки выносливости мышц.
Эти упражнения входят в программы реабилитации после родов и операций.
Существуют мобильные приложения, помогающие отслеживать прогресс.
Арнольд Кегель представил свой метод в 1948 году. Первые публикации вызвали огромный интерес: женщины сообщали о значительном улучшении состояния уже через несколько недель. Сегодня техника вошла в стандарты физиотерапии и используется по всему миру.
Регулярные упражнения Кегеля — простая и безопасная привычка, которая помогает сохранить здоровье, улучшить контроль над телом и повысить уверенность. Несколько минут в день — и мышцы таза будут надёжной опорой на долгие годы.
