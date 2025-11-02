Наумов раскрыл главный секрет матча Локомотив – Зенит: дело не в мастерстве

Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов поделился впечатлениями от матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники уступили "Зениту" со счётом 0:2.

Фото: fc-zenit.ru by Вячеслав Евдокимов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зенит - Локомотив

Несмотря на поражение, Наумов отметил, что команда продемонстрировала достойную игру и заслуживала большего.

Матч, достойный равной борьбы

По словам бывшего руководителя клуба, встреча на "Газпром Арене" получилась интересной и насыщенной. Обе команды действовали смело, создавали моменты и пытались играть первым номером. "Локомотив" уверенно начал матч, грамотно оборонялся и несколько раз опасно угрожал воротам соперника, однако реализовать моменты не смог.

"Матч "Зенита” с "Локомотивом” мне понравился. "Локомотив” неплохо выглядел. Мне казалось, что справедливее был бы ничейный результат", — сказал Николай Наумов "Чемпионату".

По мнению Наумова, игра шла на встречных курсах, и ни одна команда не выглядела явным фаворитом. Он подчеркнул, что железнодорожники не уступали по качеству футбола и показали характер, несмотря на итоговый счёт.

Ключевые моменты и вторая половина

Решающий эпизод, по мнению эксперта, произошёл в концовке матча, когда "Локомотив" попытался перейти в атаку и раскрылся, чем воспользовался "Зенит". Петербуржцы поймали соперника на контратаке и забили второй мяч, сняв все вопросы о победителе.

"Второй гол — следствие того, что "Локомотив” раскрылся. Этот результат отбросил команду на четвёртое место, но стоит сказать, что "Локомотив” выглядел неплохо", — отметил Наумов.

Он также добавил, что поражение от действующего чемпиона — не повод для паники. Главное для "Локомотива" — сохранять концентрацию и не терять очки в матчах с соперниками из нижней части таблицы.

Стратегия на будущее

По мнению Наумова, "Локомотив" проводит стабильный сезон и способен закрепиться в числе лидеров, если будет более уверенно играть против команд послабее. Встречи с топ-клубами вроде "Зенита" — важный опыт, но очки для таблицы чаще всего теряются именно с середняками.

"Зениту” может проиграть любой клуб, но нужно брать очки с командами слабее", — подчеркнул бывший президент железнодорожников.

Футбольное сообщество во многом солидарно с Наумовым: нынешний "Локомотив" показывает прогресс, и поражение от петербуржцев не должно затмевать положительные тенденции. Команда играет более дисциплинированно, а взаимодействие линий выглядит с каждым матчем всё лучше.