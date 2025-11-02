Больше не сутулимся: 5 упражнений против технологической шеи — почувствуете результат сразу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:15
Спорт

Мы проводим за экранами больше времени, чем когда-либо раньше — работаем, читаем, смотрим сериалы, переписываемся. Вроде бы безвредная привычка, но именно она всё чаще становится причиной болей в шее, плечах и верхней части спины. Этот феномен получил название "технологическая шея" (или tech neck).

Компьютерная шея
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Компьютерная шея

Когда мы склоняем голову к смартфону или ноутбуку, вес головы — около 5 кг — увеличивается для позвоночника в четыре раза. Шея вынуждена держать 20 кг нагрузки, и со временем мышцы просто перестают справляться.

Почему возникает "технологическая шея"

По данным исследования Acta Medica Academia (2022), 73 % студентов и почти 65 % людей, работающих из дома, испытывают боли в шее или спине. Постоянное наклонённое положение головы вызывает спазм трапециевидных и подзатылочных мышц, нарушает кровоток и формирует привычку сутулиться.

"Технологическая шея — это результат того, что экран всегда ниже уровня глаз", — отмечает физиотерапевт Мэри Коллинз.

Хорошая новость в том, что ситуацию можно исправить: достаточно нескольких минут мягкой растяжки и изменения осаночных привычек, пишет греческое издание Shape.

Сравнение: что происходит с позвоночником

Положение головы Угол наклона Нагрузка на шею
Прямая осанка 0 ° ≈ 5 кг
Лёгкий наклон 15 ° ≈ 12 кг
Средний наклон (экран телефона) 30 ° ≈ 18 кг
Сильный наклон (вниз) 60 ° до 27 кг

Советы шаг за шагом

1. Растяжка за спиной

  • Встаньте прямо, ноги — на ширине бёдер.

  • Сцепите руки за спиной и соедините лопатки.

  • Почувствуйте раскрытие грудной клетки. Задержитесь на 10 секунд.

2. Кошка-корова

  • Встаньте на четвереньки, ладони под плечами.

  • На выдохе округлите спину (кошка).

  • На вдохе — плавно прогнитесь (корова). Повторите 8-10 раз.

3. "Вденьте нитку в иголку"

  • Из положения на четвереньках поднимите правую руку вверх.

  • Проведите ею под левой рукой, опуская плечо к полу.

  • Почувствуйте растяжение в плечах и верхней части спины.

4. "Открытая книга"

  • Лягте на бок, согните колени, руки вперёд.

  • Поднимайте верхнюю руку, словно раскрываете книгу, и поворачивайте голову вслед.

  • Удерживайте 5 секунд, глубоко дыша.

5. "Полосатая охотничья собака" (bird dog)

  • Встаньте на четвереньки, корпус — устойчивый.

  • Вытяните правую руку и левую ногу, затем соедините колено и локоть под телом.

  • Повторите с другой стороны по 8 раз.

Регулярное выполнение этих упражнений укрепляет мышцы-стабилизаторы, восстанавливает подвижность и снимает ощущение тяжести в шее.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выполнять упражнения рывками.
    Последствие: микротравмы и усиление спазма.
    Альтернатива: двигайтесь медленно, следите за дыханием.

  • Ошибка: тянуть подбородок вверх.
    Последствие: перегрузка шейных позвонков.
    Альтернатива: сохраняйте линию головы в одной плоскости с позвоночником.

  • Ошибка: сидеть, подложив подбородок в ладонь.
    Последствие: усугубление сутулости.
    Альтернатива: поддерживайте экран на уровне глаз.

А что если боль уже хроническая?

Если боль не уходит после растяжки и возникает онемение рук, стоит обратиться к врачу-реабилитологу. Возможно, за симптомами скрывается защемление нерва или остеохондроз. В дополнение к упражнениям помогут ортопедическая подушка, корректирующий воротник для сна и регулярные перерывы в работе за монитором каждые 40 минут.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Можно выполнять дома и в офисе Требуется системность
Улучшает осанку и кровообращение Не лечит тяжёлые патологии
Снимает стресс и головное напряжение Нужен коврик или мягкая поверхность
Безопасно при ежедневной практике Эффект накопительный

FAQ

Как часто выполнять упражнения?
Ежедневно — по 5-7 минут утром или вечером.

Нужно ли прогревать мышцы?
Да, тёплый душ или разогревающий крем усилит эффект растяжки.

Можно ли делать при сидячей работе?
Да, достаточно нескольких наклонов и вращений плеч в перерывах.

Помогают ли массажные шарики или ролики?
Да, они снимают поверхностное напряжение, но не заменяют движение.

Можно ли заниматься при шейном остеохондрозе?
Только после консультации специалиста, избегая сильных наклонов.

Мифы и правда

  • Миф: боль в шее — признак старения.
    Правда: чаще это мышечный спазм из-за позы.

  • Миф: для исправления осанки нужны тренажёры.
    Правда: достаточно регулярных упражнений с собственным весом.

  • Миф: растяжка может повредить шею.
    Правда: при плавных движениях риск минимален, а польза ощутима.

3 интересных факта

  1. Каждый сантиметр наклона головы вперёд увеличивает нагрузку на шею почти на 2 кг.

  2. Люди, проводящие за экраном более 6 часов в день, моргают вдвое реже, что усугубляет усталость глаз и спины.

  3. Исправление осанки повышает самооценку: исследование Health Psychology показало, что прямая спина снижает уровень тревожности.

Исторический контекст

Проблемы осанки, связанные с технологиями, стали заметны лишь в конце 2000-х, когда смартфоны вошли в повседневную жизнь. Первые статьи о "tech neck" появились в медицинских журналах в 2014 году. С тех пор термин используется физиотерапевтами по всему миру как обозначение новой "болезни цивилизации". Сегодня к ней добавились и симптомы "текстового запястья" — перенапряжение кистей от постоянной печати.

Современные программы эргономики предлагают комплексный подход: поднятый монитор, поддержка поясницы, осознанные перерывы и мягкие упражнения для шеи. Всё это помогает сохранить не только здоровье позвоночника, но и работоспособность.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
