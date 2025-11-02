Больше не сутулимся: 5 упражнений против технологической шеи — почувствуете результат сразу

Мы проводим за экранами больше времени, чем когда-либо раньше — работаем, читаем, смотрим сериалы, переписываемся. Вроде бы безвредная привычка, но именно она всё чаще становится причиной болей в шее, плечах и верхней части спины. Этот феномен получил название "технологическая шея" (или tech neck).

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Компьютерная шея

Когда мы склоняем голову к смартфону или ноутбуку, вес головы — около 5 кг — увеличивается для позвоночника в четыре раза. Шея вынуждена держать 20 кг нагрузки, и со временем мышцы просто перестают справляться.

Почему возникает "технологическая шея"

По данным исследования Acta Medica Academia (2022), 73 % студентов и почти 65 % людей, работающих из дома, испытывают боли в шее или спине. Постоянное наклонённое положение головы вызывает спазм трапециевидных и подзатылочных мышц, нарушает кровоток и формирует привычку сутулиться.

"Технологическая шея — это результат того, что экран всегда ниже уровня глаз", — отмечает физиотерапевт Мэри Коллинз.

Хорошая новость в том, что ситуацию можно исправить: достаточно нескольких минут мягкой растяжки и изменения осаночных привычек, пишет греческое издание Shape.

Сравнение: что происходит с позвоночником

Положение головы Угол наклона Нагрузка на шею Прямая осанка 0 ° ≈ 5 кг Лёгкий наклон 15 ° ≈ 12 кг Средний наклон (экран телефона) 30 ° ≈ 18 кг Сильный наклон (вниз) 60 ° до 27 кг

Советы шаг за шагом

1. Растяжка за спиной

Встаньте прямо, ноги — на ширине бёдер.

Сцепите руки за спиной и соедините лопатки.

Почувствуйте раскрытие грудной клетки. Задержитесь на 10 секунд.

2. Кошка-корова

Встаньте на четвереньки, ладони под плечами.

На выдохе округлите спину (кошка).

На вдохе — плавно прогнитесь (корова). Повторите 8-10 раз.

3. "Вденьте нитку в иголку"

Из положения на четвереньках поднимите правую руку вверх.

Проведите ею под левой рукой, опуская плечо к полу.

Почувствуйте растяжение в плечах и верхней части спины.

4. "Открытая книга"

Лягте на бок, согните колени, руки вперёд.

Поднимайте верхнюю руку, словно раскрываете книгу, и поворачивайте голову вслед.

Удерживайте 5 секунд, глубоко дыша.

5. "Полосатая охотничья собака" (bird dog)

Встаньте на четвереньки, корпус — устойчивый.

Вытяните правую руку и левую ногу, затем соедините колено и локоть под телом.

Повторите с другой стороны по 8 раз.

Регулярное выполнение этих упражнений укрепляет мышцы-стабилизаторы, восстанавливает подвижность и снимает ощущение тяжести в шее.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выполнять упражнения рывками.

Последствие: микротравмы и усиление спазма.

Альтернатива: двигайтесь медленно, следите за дыханием.

Ошибка: тянуть подбородок вверх.

Последствие: перегрузка шейных позвонков.

Альтернатива: сохраняйте линию головы в одной плоскости с позвоночником.

Ошибка: сидеть, подложив подбородок в ладонь.

Последствие: усугубление сутулости.

Альтернатива: поддерживайте экран на уровне глаз.

А что если боль уже хроническая?

Если боль не уходит после растяжки и возникает онемение рук, стоит обратиться к врачу-реабилитологу. Возможно, за симптомами скрывается защемление нерва или остеохондроз. В дополнение к упражнениям помогут ортопедическая подушка, корректирующий воротник для сна и регулярные перерывы в работе за монитором каждые 40 минут.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы Можно выполнять дома и в офисе Требуется системность Улучшает осанку и кровообращение Не лечит тяжёлые патологии Снимает стресс и головное напряжение Нужен коврик или мягкая поверхность Безопасно при ежедневной практике Эффект накопительный

FAQ

Как часто выполнять упражнения?

Ежедневно — по 5-7 минут утром или вечером.

Нужно ли прогревать мышцы?

Да, тёплый душ или разогревающий крем усилит эффект растяжки.

Можно ли делать при сидячей работе?

Да, достаточно нескольких наклонов и вращений плеч в перерывах.

Помогают ли массажные шарики или ролики?

Да, они снимают поверхностное напряжение, но не заменяют движение.

Можно ли заниматься при шейном остеохондрозе?

Только после консультации специалиста, избегая сильных наклонов.

Мифы и правда

Миф: боль в шее — признак старения.

Правда: чаще это мышечный спазм из-за позы.

Миф: для исправления осанки нужны тренажёры.

Правда: достаточно регулярных упражнений с собственным весом.

Миф: растяжка может повредить шею.

Правда: при плавных движениях риск минимален, а польза ощутима.

3 интересных факта

Каждый сантиметр наклона головы вперёд увеличивает нагрузку на шею почти на 2 кг. Люди, проводящие за экраном более 6 часов в день, моргают вдвое реже, что усугубляет усталость глаз и спины. Исправление осанки повышает самооценку: исследование Health Psychology показало, что прямая спина снижает уровень тревожности.

Исторический контекст

Проблемы осанки, связанные с технологиями, стали заметны лишь в конце 2000-х, когда смартфоны вошли в повседневную жизнь. Первые статьи о "tech neck" появились в медицинских журналах в 2014 году. С тех пор термин используется физиотерапевтами по всему миру как обозначение новой "болезни цивилизации". Сегодня к ней добавились и симптомы "текстового запястья" — перенапряжение кистей от постоянной печати.

Современные программы эргономики предлагают комплексный подход: поднятый монитор, поддержка поясницы, осознанные перерывы и мягкие упражнения для шеи. Всё это помогает сохранить не только здоровье позвоночника, но и работоспособность.