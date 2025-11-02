Больше не сутулимся: 5 упражнений против технологической шеи — почувствуете результат сразу

Мы проводим за экранами больше времени, чем когда-либо раньше — работаем, читаем, смотрим сериалы, переписываемся. Вроде бы безвредная привычка, но именно она всё чаще становится причиной болей в шее, плечах и верхней части спины. Этот феномен получил название "технологическая шея" (или tech neck).
Когда мы склоняем голову к смартфону или ноутбуку, вес головы — около 5 кг — увеличивается для позвоночника в четыре раза. Шея вынуждена держать 20 кг нагрузки, и со временем мышцы просто перестают справляться.
По данным исследования Acta Medica Academia (2022), 73 % студентов и почти 65 % людей, работающих из дома, испытывают боли в шее или спине. Постоянное наклонённое положение головы вызывает спазм трапециевидных и подзатылочных мышц, нарушает кровоток и формирует привычку сутулиться.
"Технологическая шея — это результат того, что экран всегда ниже уровня глаз", — отмечает физиотерапевт Мэри Коллинз.
Хорошая новость в том, что ситуацию можно исправить: достаточно нескольких минут мягкой растяжки и изменения осаночных привычек, пишет греческое издание Shape.
|Положение головы
|Угол наклона
|Нагрузка на шею
|Прямая осанка
|0 °
|≈ 5 кг
|Лёгкий наклон
|15 °
|≈ 12 кг
|Средний наклон (экран телефона)
|30 °
|≈ 18 кг
|Сильный наклон (вниз)
|60 °
|до 27 кг
Встаньте прямо, ноги — на ширине бёдер.
Сцепите руки за спиной и соедините лопатки.
Почувствуйте раскрытие грудной клетки. Задержитесь на 10 секунд.
Встаньте на четвереньки, ладони под плечами.
На выдохе округлите спину (кошка).
На вдохе — плавно прогнитесь (корова). Повторите 8-10 раз.
Из положения на четвереньках поднимите правую руку вверх.
Проведите ею под левой рукой, опуская плечо к полу.
Почувствуйте растяжение в плечах и верхней части спины.
Лягте на бок, согните колени, руки вперёд.
Поднимайте верхнюю руку, словно раскрываете книгу, и поворачивайте голову вслед.
Удерживайте 5 секунд, глубоко дыша.
Встаньте на четвереньки, корпус — устойчивый.
Вытяните правую руку и левую ногу, затем соедините колено и локоть под телом.
Повторите с другой стороны по 8 раз.
Регулярное выполнение этих упражнений укрепляет мышцы-стабилизаторы, восстанавливает подвижность и снимает ощущение тяжести в шее.
Ошибка: выполнять упражнения рывками.
Последствие: микротравмы и усиление спазма.
Альтернатива: двигайтесь медленно, следите за дыханием.
Ошибка: тянуть подбородок вверх.
Последствие: перегрузка шейных позвонков.
Альтернатива: сохраняйте линию головы в одной плоскости с позвоночником.
Ошибка: сидеть, подложив подбородок в ладонь.
Последствие: усугубление сутулости.
Альтернатива: поддерживайте экран на уровне глаз.
Если боль не уходит после растяжки и возникает онемение рук, стоит обратиться к врачу-реабилитологу. Возможно, за симптомами скрывается защемление нерва или остеохондроз. В дополнение к упражнениям помогут ортопедическая подушка, корректирующий воротник для сна и регулярные перерывы в работе за монитором каждые 40 минут.
|Плюсы
|Минусы
|Можно выполнять дома и в офисе
|Требуется системность
|Улучшает осанку и кровообращение
|Не лечит тяжёлые патологии
|Снимает стресс и головное напряжение
|Нужен коврик или мягкая поверхность
|Безопасно при ежедневной практике
|Эффект накопительный
Как часто выполнять упражнения?
Ежедневно — по 5-7 минут утром или вечером.
Нужно ли прогревать мышцы?
Да, тёплый душ или разогревающий крем усилит эффект растяжки.
Можно ли делать при сидячей работе?
Да, достаточно нескольких наклонов и вращений плеч в перерывах.
Помогают ли массажные шарики или ролики?
Да, они снимают поверхностное напряжение, но не заменяют движение.
Можно ли заниматься при шейном остеохондрозе?
Только после консультации специалиста, избегая сильных наклонов.
Миф: боль в шее — признак старения.
Правда: чаще это мышечный спазм из-за позы.
Миф: для исправления осанки нужны тренажёры.
Правда: достаточно регулярных упражнений с собственным весом.
Миф: растяжка может повредить шею.
Правда: при плавных движениях риск минимален, а польза ощутима.
Каждый сантиметр наклона головы вперёд увеличивает нагрузку на шею почти на 2 кг.
Люди, проводящие за экраном более 6 часов в день, моргают вдвое реже, что усугубляет усталость глаз и спины.
Исправление осанки повышает самооценку: исследование Health Psychology показало, что прямая спина снижает уровень тревожности.
Проблемы осанки, связанные с технологиями, стали заметны лишь в конце 2000-х, когда смартфоны вошли в повседневную жизнь. Первые статьи о "tech neck" появились в медицинских журналах в 2014 году. С тех пор термин используется физиотерапевтами по всему миру как обозначение новой "болезни цивилизации". Сегодня к ней добавились и симптомы "текстового запястья" — перенапряжение кистей от постоянной печати.
Современные программы эргономики предлагают комплексный подход: поднятый монитор, поддержка поясницы, осознанные перерывы и мягкие упражнения для шеи. Всё это помогает сохранить не только здоровье позвоночника, но и работоспособность.
