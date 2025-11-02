Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сытно, как в Баварии: старинный немецкий картофельный суп с колбасками
Секрет шелковистой кожи — не крем, а кран
Елена Проклова ответила на слухи о свадьбе с экс-супругом: всё не так, как кажется
Удлинитель взорвется от перегрева: 7 фатальных ошибок, которые вы совершаете
Пионы идут в наступление: ноябрь приносит тайную выгоду для терпеливых садоводов
Больше не сутулимся: 5 упражнений против технологической шеи — почувствуете результат сразу
Тошнит уже: какой абсурдный запрет Госдумы возмутил Прохора Шаляпина
К удивлению оказалось, что в Москве увеличилось число браков и рождающихся... — писала газета Русское Слово 3 ноября 1908 года
Калифорнийская трагедия: почему Энтони Хопкинс решил расстаться с обгоревшим домом

Директор Динамо раскрыл карты: вот что спасет команду от позора в РПЛ

2:18
Спорт

Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров рассказал, что клуб намерен делать для выхода из непростого положения в Мир Российской Премьер-Лиге.

После 14 туров бело-голубые набрали 17 очков и занимают восьмое место в таблице — результат, который болельщики и руководство называют ниже ожиданий.

Поддержка тренера и командная работа

Пивоваров подчеркнул, что клуб сохраняет спокойствие и полное доверие главному тренеру Валерию Карпину. Руководство не ищет виновных, а делает ставку на системную работу и профессиональный подход к тренировочному процессу.

"Что делать для исправления ситуации в таблице РПЛ? Тренироваться, работать, прогрессировать. У Валерия Георгиевича большой кредит доверия. Мы всё время находимся в диалоге", — сказал генеральный директор Павел Пивоваров в разговоре с ТАСС.

По его словам, внутри команды ведётся постоянное обсуждение проблемных моментов. Руководство и тренерский штаб вместе анализируют эпизоды матчей и принимают решения, которые помогут улучшить игру и результаты.

Контракт и доверие к Валерию Карпину

Назначение Валерия Карпина стало одним из самых громких событий летнего межсезонья. 13 июня "Динамо" объявило о подписании контракта с ним до 2028 года. Этот шаг показал, что клуб готов строить долгосрочный проект под руководством опытного специалиста.

Интересно, что Карпин продолжает совмещать работу в клубе и в национальной сборной России. Такой формат сотрудничества обсуждался заранее и, по мнению Пивоварова, не мешает процессу в "Динамо". Напротив, он может приносить пользу за счёт обмена опытом между сборной и клубом.

Следующий шаг — стабильность

Сейчас главная цель команды — набрать стабильность. Игрокам необходимо научиться не терять концентрацию в концовках матчей и реализовывать созданные моменты. Руководство рассчитывает, что уже в ближайших турах "Динамо" покажет более уверенную игру и начнёт подниматься в таблице.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Россия применила секретную ракету: 9М729 способна достать до Лондона
Военные новости
Россия применила секретную ракету: 9М729 способна достать до Лондона
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Садоводство, цветоводство
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Популярное
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль

Межзвездный объект 3I/ATLAS, недавно вошедший в Солнечную систему, неожиданно изменил траекторию движения. Астрофизик Ави Леб предполагает необычное происхождение небесного тела, возможно, даже искусственное.

Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю
Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю
Россия перекрыла кран: что означает аннулирование энергетического соглашения с Финляндией
Зрители в гневе: как Пьеха и Понаровская запятнали победу Поющих гитар в финале ВИА Суперстар
832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров Как нас и наш кошелек водят за нос: хитрости кафе, аптек, баров и магазинов Олег Володин
Трамп идёт ва-банк: Нигерии грозит расплата за молчаливое насилие
Авто, которые почти не теряют в цене: редкий список моделей, сохраняющих стоимость годами
Правильная квашеная капуста: вот что нужно добавить в рассол, чтобы она не перекисла – секрет бабушки
Правильная квашеная капуста: вот что нужно добавить в рассол, чтобы она не перекисла – секрет бабушки
Последние материалы
Волшебный эликсир для сада: зачем бордоская жидкость нужна каждому садоводу
Легенда о неприхотливости рушится: почему современные МКПП требуют не меньше затрат
Горячие ночи — холодный риск: каким образом жара усиливает проблемы с дыханием во сне
Слава высказалась о финале отношений с Данилицким: карма и болезненное расставание
Шесть мелочей в уходе за кошкой, которые оборачиваются внезапной смертью питомца
После этой встречи нефть может пойти вразнос: что решают восемь стран ОПЕК+ прямо сейчас
Хрустит, пахнет детством и не горчит: капуста, которую заквашивали наши бабушки
Директор Динамо раскрыл карты: вот что спасет команду от позора в РПЛ
4400 кг на орбите: Индия сделала шаг в космос — успешно запущен спутник связи CMS-03
Контрастный уход: домашняя альтернатива салонным процедурам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.