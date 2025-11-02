Директор Динамо раскрыл карты: вот что спасет команду от позора в РПЛ

Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров рассказал, что клуб намерен делать для выхода из непростого положения в Мир Российской Премьер-Лиге.
После 14 туров бело-голубые набрали 17 очков и занимают восьмое место в таблице — результат, который болельщики и руководство называют ниже ожиданий.
Пивоваров подчеркнул, что клуб сохраняет спокойствие и полное доверие главному тренеру Валерию Карпину. Руководство не ищет виновных, а делает ставку на системную работу и профессиональный подход к тренировочному процессу.
"Что делать для исправления ситуации в таблице РПЛ? Тренироваться, работать, прогрессировать. У Валерия Георгиевича большой кредит доверия. Мы всё время находимся в диалоге", — сказал генеральный директор Павел Пивоваров в разговоре с ТАСС.
По его словам, внутри команды ведётся постоянное обсуждение проблемных моментов. Руководство и тренерский штаб вместе анализируют эпизоды матчей и принимают решения, которые помогут улучшить игру и результаты.
Назначение Валерия Карпина стало одним из самых громких событий летнего межсезонья. 13 июня "Динамо" объявило о подписании контракта с ним до 2028 года. Этот шаг показал, что клуб готов строить долгосрочный проект под руководством опытного специалиста.
Интересно, что Карпин продолжает совмещать работу в клубе и в национальной сборной России. Такой формат сотрудничества обсуждался заранее и, по мнению Пивоварова, не мешает процессу в "Динамо". Напротив, он может приносить пользу за счёт обмена опытом между сборной и клубом.
Сейчас главная цель команды — набрать стабильность. Игрокам необходимо научиться не терять концентрацию в концовках матчей и реализовывать созданные моменты. Руководство рассчитывает, что уже в ближайших турах "Динамо" покажет более уверенную игру и начнёт подниматься в таблице.
