Семак раскрыл секрет победы Зенита: вот что повлияло на исход матча с Локомотивом

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак подвёл итоги победного матча 14-го тура Мир РПЛ против московского "Локомотива". Встреча на "Газпром Арене" завершилась со счётом 2:0, и для петербуржцев эта победа стала важной в турнирной борьбе.

"Игра сложилась так, что долгое время счёт был минимальным, напряжение чувствовалось в первом тайме. На мой взгляд, играли хорошо, чуть-чуть побыстрее соперника", — сказал главный тренер Сергей Семак, которого цитирует официальный сайт "Зенита".

Трудовая победа на своём поле

Семак отметил, что матч выдался напряжённым с первых минут: "Локомотив" активно прессинговал и пытался ловить хозяев на быстрых атаках. "Зенит" ответил высоким темпом и грамотным контролем мяча. Первый гол позволил снять часть давления, но окончательно успокоиться команда смогла только после второго мяча в добавленное время.

Тренер подчеркнул, что физическая нагрузка была ощутимой, особенно после перерыва, когда несколько игроков начали уставать. Однако, по его словам, никто не сбавил в самоотдаче — все выполнили установку до конца, что и стало залогом успеха.

Как "Зенит" нейтрализовал сильные стороны соперника

Особое внимание Семак уделил игре "Локомотива" на флангах. После выхода Комличенко, отличающегося мощью и борьбой в воздухе, москвичи активно использовали навесы. Петербуржцы сумели справиться с этой угрозой — оборона действовала компактно, а голкипер уверенно контролировал штрафную.

"Главное качество "Локомотива" — быстрые атаки — с этим мы справились", — отметил тренер.

По мнению Семака, именно дисциплина и концентрация в защите стали решающими. Игроки не допустили позиционных ошибок, что позволило сохранить ворота сухими.

Поддержка трибун и атмосфера

Тренер не обошёл стороной и роль болельщиков, которые вновь создали атмосферу большого футбола. Семак поблагодарил фанатов за поддержку и отметил, что именно их энергия помогает команде добиваться результата даже в сложных матчах.

"Поздравляю команду — спасибо большое болельщикам, что приходят и поддерживают нас. Сложный матч, но я думаю, что по делу выиграли сегодня", — добавил Семак.

Движение вперёд

После победы над "Локомотивом" "Зенит" вышел на второе место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Впереди у команды серия непростых матчей, включая кубковые встречи. Семак подчеркнул, что расслабляться нельзя — важно удержать концентрацию и сохранить физическую форму.

Тренер признался, что доволен тем, как его подопечные реагируют на давление: даже в утомительных играх они показывают зрелый футбол и слаженность, которой не хватало в начале сезона.

Заключение

Матч против "Локомотива" стал для "Зенита" не только важным шагом в чемпионской гонке, но и проверкой характера. Команда Семака выдержала её достойно, подтвердив статус фаворита турнира.