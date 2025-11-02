Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один вечерний ритуал гарантирует сон до полудня: как выключить кота на всю ночь
Умный автомобиль — глупые ошибки: как сбои в Остине заставили Tesla снова искать путь к доверию
Без яда и ловушек: этот аромат выгоняет тараканов быстрее, чем профессиональные средства
Без него не обойтись этой зимой: скандинавское пальто-загадка стало вирусным по всему миру
Тело под микроскопом: как воспаление стало модой, а не медицинским сигналом тревоги
Этот картофель будто из будущего: не болеет, не гниёт и спасает урожай в любую погоду
Наташа Королёва сразила всех роскошным платьем в финале ВИА Суперстар: сколько стоит её наряд
В Бразилии отменили самое обидное авиаправило — теперь пассажиры защищены
Автосервисы в зоне риска: как повышение налогов ударит по кошелькам автолюбителей

Семак раскрыл секрет победы Зенита: вот что повлияло на исход матча с Локомотивом

3:19
Спорт

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак подвёл итоги победного матча 14-го тура Мир РПЛ против московского "Локомотива". Встреча на "Газпром Арене" завершилась со счётом 2:0, и для петербуржцев эта победа стала важной в турнирной борьбе.

Сергей Семак
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Yevdokimov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сергей Семак

"Игра сложилась так, что долгое время счёт был минимальным, напряжение чувствовалось в первом тайме. На мой взгляд, играли хорошо, чуть-чуть побыстрее соперника", — сказал главный тренер Сергей Семак, которого цитирует официальный сайт "Зенита".

Трудовая победа на своём поле

Семак отметил, что матч выдался напряжённым с первых минут: "Локомотив" активно прессинговал и пытался ловить хозяев на быстрых атаках. "Зенит" ответил высоким темпом и грамотным контролем мяча. Первый гол позволил снять часть давления, но окончательно успокоиться команда смогла только после второго мяча в добавленное время.

Тренер подчеркнул, что физическая нагрузка была ощутимой, особенно после перерыва, когда несколько игроков начали уставать. Однако, по его словам, никто не сбавил в самоотдаче — все выполнили установку до конца, что и стало залогом успеха.

Как "Зенит" нейтрализовал сильные стороны соперника

Особое внимание Семак уделил игре "Локомотива" на флангах. После выхода Комличенко, отличающегося мощью и борьбой в воздухе, москвичи активно использовали навесы. Петербуржцы сумели справиться с этой угрозой — оборона действовала компактно, а голкипер уверенно контролировал штрафную.

"Главное качество "Локомотива" — быстрые атаки — с этим мы справились", — отметил тренер.

По мнению Семака, именно дисциплина и концентрация в защите стали решающими. Игроки не допустили позиционных ошибок, что позволило сохранить ворота сухими.

Поддержка трибун и атмосфера

Тренер не обошёл стороной и роль болельщиков, которые вновь создали атмосферу большого футбола. Семак поблагодарил фанатов за поддержку и отметил, что именно их энергия помогает команде добиваться результата даже в сложных матчах.

"Поздравляю команду — спасибо большое болельщикам, что приходят и поддерживают нас. Сложный матч, но я думаю, что по делу выиграли сегодня", — добавил Семак.

Движение вперёд

После победы над "Локомотивом" "Зенит" вышел на второе место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Впереди у команды серия непростых матчей, включая кубковые встречи. Семак подчеркнул, что расслабляться нельзя — важно удержать концентрацию и сохранить физическую форму.

Тренер признался, что доволен тем, как его подопечные реагируют на давление: даже в утомительных играх они показывают зрелый футбол и слаженность, которой не хватало в начале сезона.

Заключение

Матч против "Локомотива" стал для "Зенита" не только важным шагом в чемпионской гонке, но и проверкой характера. Команда Семака выдержала её достойно, подтвердив статус фаворита турнира.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кусок водорослей вдруг зашевелился и показал зубы: у берегов Комодо нашли потомка древних чудовищ
Домашние животные
Кусок водорослей вдруг зашевелился и показал зубы: у берегов Комодо нашли потомка древних чудовищ
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Наука и техника
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Наука и техника
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Популярное
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы

Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.

ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Зимняя проверка авто: простые шаги спасут от дорогостоящего ремонта Валерия Жемчугова Проблемы образования в России: опыт учителя с 45-летним стажем работы Виктор Пахомов США теряют влияние в Азии — роковой просчёт Трампа на прошедших саммитах АТР Любовь Степушова
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Россия применила секретную ракету: 9М729 способна достать до Лондона
Вершина, которая переписала географию: почему Эверест — лишь тень настоящего гиганта
Вершина, которая переписала географию: почему Эверест — лишь тень настоящего гиганта
Последние материалы
Автосервисы в зоне риска: как повышение налогов ударит по кошелькам автолюбителей
Существо из глубин, которое ломает эволюцию: акула с зубами на лбу — океан снова подкинул загадку
Дом под осадой паразитов: одно промедление — и клопы захватят всю квартиру
Вся семья в восторге: раскрыт секрет идеальной пиццы Пепперони — 12 минут и готово
Лёва* из Би-2 поставил на кон жизнь хомяка: что скрывает его страшная угроза
Вечер без экрана — новое средство для сияющей кожи
Фары снова как новые за 10 минут: этот трюк возвращает блеск даже старым машинам
Миллиард человек рискует потерять слух: как музыка в ушах стала опасной привычкой
Секрет личного счастья Татьяны Куртуковой: за что певица благодарна судьбе
Старый способ снова работает: малина зреет как безумная, если осенью не забыть про одну мелочь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.