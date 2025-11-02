Зенит зацементировал будущее: Вендел остается до 2029 года — что это значит для команды

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:36
Спорт

Петербургский "Зенит" подтвердил продление контракта с одним из своих ключевых игроков — Венделом. Новый договор рассчитан до лета 2029 года, что фактически делает бразильца частью долгосрочного проекта клуба.

Вендел
Фото: fc-zenit.ru by Константин Золин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вендел

"Продление контракта — совместное решение с клубом. "Зенит" стал для меня настоящим домом и семьёй. Мне очень приятно играть здесь. Я очень рад, надеюсь задержаться здесь надолго", — сказал полузащитник Вендел в беседе с "Чемпионатом".

Игрок, ставший символом стабильности

Вендел присоединился к "Зениту" в 2020 году, перейдя из лиссабонского "Спортинга". За четыре с половиной сезона он превратился из перспективного новичка в одного из лидеров команды. Его уверенность на мяче, умение создавать моменты из ничего и точные передачи сделали его важной частью тактических схем Сергея Семака.

На данный момент в активе бразильца — 129 матчей за "Зенит", 20 голов и 29 результативных передач. Эти цифры особенно впечатляют, если учитывать, что он играет не в атаке, а в центре поля.

Верность клубу и городу

Продление контракта — редкий жест преданности в современном футболе, где трансферы совершаются всё чаще. Для самого Вендела решение остаться стало осознанным шагом. Он неоднократно подчёркивал, что чувствует себя в Санкт-Петербурге как дома, а атмосферу клуба называет "семейной".

С 2020 года полузащитник четыре раза становился чемпионом России, выигрывал Кубок страны и трижды — Суперкубок. Эти достижения превратили его в одного из самых титулованных иностранных игроков в истории "Зенита".

Что значит это продление для команды

Продление контракта Вендела — важный сигнал не только для болельщиков, но и для партнёров по команде. Клуб демонстрирует стабильность и продолжает строить коллектив, основанный на прочных личных связях и понимании между игроками.

Для тренерского штаба это означает уверенность в центре поля на ближайшие годы. Вендел обладает редким сочетанием физики, техники и игрового интеллекта, а его опыт в Лиге чемпионов и национальных турнирах делает его опорой для молодых игроков.

Реакция болельщиков и экспертов

Новости о продлении контракта вызвали позитивный отклик в фанатской среде. Болельщики отмечают, что игрок давно стал одним из своих — не только благодаря стабильной игре, но и открытости к городу и его культуре.

Спортивные аналитики считают, что удержание Вендела — стратегически верное решение. На фоне возможных трансферов других лидеров именно он способен сохранить баланс в центре поля и помогать команде адаптироваться к новым вызовам.

Взгляд в будущее

Контракт до 2029 года — это почти десятилетие совместной истории, начавшейся в 2020-м. Для "Зенита" Вендел остаётся не просто игроком, а символом того, как можно строить успех без постоянных перемен.

Сине-бело-голубые продолжают обновлять состав, но при этом сохраняют костяк из проверенных бойцов. А Вендел, по всей видимости, намерен завершить здесь не только один контракт, но и, возможно, карьеру на европейском уровне.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
