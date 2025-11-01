Хлор не спасёт: что на самом деле живёт в воде даже самого чистого бассейна и как себя обезопасить

Посещение бассейна — один из самых доступных и полезных способов укрепить здоровье. Однако даже в чистой воде могут сохраняться бактерии и вирусы, способные вызвать кожные и инфекционные заболевания. Основная причина заражений — несоблюдение правил гигиены. Зная возможные риски и способы их предотвращения, можно минимизировать опасность и спокойно наслаждаться плаванием.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина плывёт брассом в бассейне

Грибковые инфекции

Наиболее распространённая группа заболеваний среди посетителей бассейнов. Грибки активно размножаются во влажной среде — в душевых, раздевалках и на бортиках бассейна.

Как передаются: при контакте с заражённой поверхностью — полом, лавкой, обувью или полотенцем.

Симптомы: шелушение кожи, зуд, трещины на стопах, изменение цвета ногтей, появление белого налёта.

Как избежать:

всегда использовать резиновые тапочки;

не ходить босиком;

брать индивидуальное полотенце и регулярно стирать его;

обрабатывать ноги антисептиком после душа.

Именно по причине риска заражения грибком справка для посещения бассейна включает осмотр ногтей и кожи стоп.

Вирусные бородавки

Бородавки вызываются вирусом папилломы человека (ВПЧ) и часто появляются на руках, ногах, шее или лице.

Путь заражения: через микротравмы кожи — мелкие порезы, ссадины или трещины. Достаточно прикоснуться к влажной поверхности, а затем к другому участку тела.

Как проявляются: плотные округлые образования телесного цвета, иногда с шероховатой поверхностью.

Профилактика:

не касаться лица и тела грязными руками;

не пользоваться чужими средствами гигиены;

избегать длительного контакта с водой при повреждениях кожи.

Если бородавки распространяются или вызывают дискомфорт, рекомендуется обратиться к дерматологу — удалить их можно безболезненно с помощью лазера или азота.

Контагиозный моллюск

Это вирусное заболевание, вызванное поксвирусом. Оно проявляется появлением на коже небольших, плотных узелков (папул) с углублением в центре.

Основные признаки: папулы телесного цвета, диаметром до 5 мм, иногда до 1 см, чаще всего на лице, руках, туловище или в области гениталий.

Как передаётся: через контакт с кожей заражённого человека, при использовании общих предметов — полотенец, мочалок, одежды.

Особенности: чаще встречается у детей, проходит самостоятельно в течение нескольких недель, но в отдельных случаях может сохраняться до полугода.

Хламидиоз

Хламидиоз — инфекционное заболевание, которое передаётся в основном половым путём, но возможно заражение через воду при нарушении санитарных норм.

Причина заражения: недостаточная хлорировка воды, плохая фильтрация или несоблюдение стандартов санитарной обработки бассейна.

Симптомы: часто болезнь протекает бессимптомно, поэтому выявить её можно только при лабораторных анализах. Без лечения возможны осложнения со стороны мочеполовой системы.

Профилактика:

посещать только лицензированные бассейны;

обращать внимание на запах воды (чистая вода пахнет хлоркой, но не затхлостью);

регулярно проходить профилактические осмотры.

Пиодермия

Общее название гнойничковых заболеваний кожи, вызванных бактериями — чаще всего стафилококками и стрептококками.

Как передаётся: через контакт с заражённой кожей, водой или предметами общего пользования.

Симптомы: гнойнички, покраснение, зуд, болезненность кожи. У детей заболевание встречается чаще, чем у взрослых.

Профилактика:

не посещать бассейн во время вирусных или бактериальных инфекций;

не купаться при повреждениях кожи;

после каждого посещения — душ с мылом и тщательное вытирание чистым полотенцем.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Посещение бассейна во время болезни.

Последствие: ослабление иммунитета и повышенный риск заражения.

Альтернатива: восстановиться полностью и возобновить тренировки через 5–7 дней после выздоровления.

Ошибка: Ходить босиком в душевой или раздевалке.

Последствие: заражение грибком или бородавками.

Альтернатива: использовать закрытые резиновые тапочки.

Ошибка: Использовать чужие предметы личной гигиены.

Последствие: передача вирусных и бактериальных инфекций.

Альтернатива: иметь индивидуальные принадлежности — мочалку, шампунь, полотенце.

Как снизить риск заражения

Перед посещением бассейна осмотрите кожу: при сыпи, ранах или воспалении тренировки лучше отложить.

Обязательно принимайте душ до и после купания.

Всегда носите резиновые тапочки и не ходите босиком по плитке.

Не используйте общие полотенца, мочалки и косметические средства.

После бассейна постирайте вещи и высушите их полностью.

Таблица: частые заболевания и меры профилактики

Заболевание Возбудитель Пути передачи Профилактика Грибковые инфекции грибки рода Trichophyton, Candida контакт с влажными поверхностями тапочки, личное полотенце Вирусные бородавки вирус папилломы человека через микроповреждения кожи антисептик, гигиена рук Контагиозный моллюск поксвирус контакт, общие предметы личные принадлежности Хламидиоз хламидии загрязнённая вода санитарный контроль Пиодермия стафилококки, стрептококки контакт, вода гигиена, избегать травм кожи

Мифы и правда

Миф: В бассейне невозможно заразиться — вода обеззараживается хлором.

Правда: даже при хлорировании часть бактерий и грибков сохраняется на поверхностях и в воде.

Миф: Грибок появляется только у людей с низким иммунитетом.

Правда: заразиться можно при любом уровне здоровья, если нарушены санитарные нормы.

Миф: Все болезни после бассейна проявляются сразу.

Правда: инкубационный период большинства инфекций — от нескольких дней до двух недель.

Часто задаваемые вопросы

— Нужно ли брать справку в бассейн?

Да, она подтверждает отсутствие кожных и грибковых заболеваний и помогает снизить риск заражения.

— Можно ли ходить в бассейн с небольшой ссадиной?

Нет. Через микроповреждения вирусы и бактерии проникают в организм легче.

— Как понять, что бассейн безопасен?

Чистая вода прозрачная, без неприятного запаха, плитка не скользкая, а санитарная информация размещена на стендах.