Хлор не спасёт: что на самом деле живёт в воде даже самого чистого бассейна и как себя обезопасить

Посещение бассейна — один из самых доступных и полезных способов укрепить здоровье. Однако даже в чистой воде могут сохраняться бактерии и вирусы, способные вызвать кожные и инфекционные заболевания. Основная причина заражений — несоблюдение правил гигиены. Зная возможные риски и способы их предотвращения, можно минимизировать опасность и спокойно наслаждаться плаванием.
Наиболее распространённая группа заболеваний среди посетителей бассейнов. Грибки активно размножаются во влажной среде — в душевых, раздевалках и на бортиках бассейна.
Как передаются: при контакте с заражённой поверхностью — полом, лавкой, обувью или полотенцем.
Симптомы: шелушение кожи, зуд, трещины на стопах, изменение цвета ногтей, появление белого налёта.
Как избежать:
Именно по причине риска заражения грибком справка для посещения бассейна включает осмотр ногтей и кожи стоп.
Бородавки вызываются вирусом папилломы человека (ВПЧ) и часто появляются на руках, ногах, шее или лице.
Путь заражения: через микротравмы кожи — мелкие порезы, ссадины или трещины. Достаточно прикоснуться к влажной поверхности, а затем к другому участку тела.
Как проявляются: плотные округлые образования телесного цвета, иногда с шероховатой поверхностью.
Профилактика:
Если бородавки распространяются или вызывают дискомфорт, рекомендуется обратиться к дерматологу — удалить их можно безболезненно с помощью лазера или азота.
Это вирусное заболевание, вызванное поксвирусом. Оно проявляется появлением на коже небольших, плотных узелков (папул) с углублением в центре.
Основные признаки: папулы телесного цвета, диаметром до 5 мм, иногда до 1 см, чаще всего на лице, руках, туловище или в области гениталий.
Как передаётся: через контакт с кожей заражённого человека, при использовании общих предметов — полотенец, мочалок, одежды.
Особенности: чаще встречается у детей, проходит самостоятельно в течение нескольких недель, но в отдельных случаях может сохраняться до полугода.
Хламидиоз — инфекционное заболевание, которое передаётся в основном половым путём, но возможно заражение через воду при нарушении санитарных норм.
Причина заражения: недостаточная хлорировка воды, плохая фильтрация или несоблюдение стандартов санитарной обработки бассейна.
Симптомы: часто болезнь протекает бессимптомно, поэтому выявить её можно только при лабораторных анализах. Без лечения возможны осложнения со стороны мочеполовой системы.
Профилактика:
Общее название гнойничковых заболеваний кожи, вызванных бактериями — чаще всего стафилококками и стрептококками.
Как передаётся: через контакт с заражённой кожей, водой или предметами общего пользования.
Симптомы: гнойнички, покраснение, зуд, болезненность кожи. У детей заболевание встречается чаще, чем у взрослых.
Профилактика:
Ошибка: Посещение бассейна во время болезни.
Последствие: ослабление иммунитета и повышенный риск заражения.
Альтернатива: восстановиться полностью и возобновить тренировки через 5–7 дней после выздоровления.
Ошибка: Ходить босиком в душевой или раздевалке.
Последствие: заражение грибком или бородавками.
Альтернатива: использовать закрытые резиновые тапочки.
Ошибка: Использовать чужие предметы личной гигиены.
Последствие: передача вирусных и бактериальных инфекций.
Альтернатива: иметь индивидуальные принадлежности — мочалку, шампунь, полотенце.
Перед посещением бассейна осмотрите кожу: при сыпи, ранах или воспалении тренировки лучше отложить.
Обязательно принимайте душ до и после купания.
Всегда носите резиновые тапочки и не ходите босиком по плитке.
Не используйте общие полотенца, мочалки и косметические средства.
После бассейна постирайте вещи и высушите их полностью.
|Заболевание
|Возбудитель
|Пути передачи
|Профилактика
|Грибковые инфекции
|грибки рода Trichophyton, Candida
|контакт с влажными поверхностями
|тапочки, личное полотенце
|Вирусные бородавки
|вирус папилломы человека
|через микроповреждения кожи
|антисептик, гигиена рук
|Контагиозный моллюск
|поксвирус
|контакт, общие предметы
|личные принадлежности
|Хламидиоз
|хламидии
|загрязнённая вода
|санитарный контроль
|Пиодермия
|стафилококки, стрептококки
|контакт, вода
|гигиена, избегать травм кожи
Миф: В бассейне невозможно заразиться — вода обеззараживается хлором.
Правда: даже при хлорировании часть бактерий и грибков сохраняется на поверхностях и в воде.
Миф: Грибок появляется только у людей с низким иммунитетом.
Правда: заразиться можно при любом уровне здоровья, если нарушены санитарные нормы.
Миф: Все болезни после бассейна проявляются сразу.
Правда: инкубационный период большинства инфекций — от нескольких дней до двух недель.
— Нужно ли брать справку в бассейн?
Да, она подтверждает отсутствие кожных и грибковых заболеваний и помогает снизить риск заражения.
— Можно ли ходить в бассейн с небольшой ссадиной?
Нет. Через микроповреждения вирусы и бактерии проникают в организм легче.
— Как понять, что бассейн безопасен?
Чистая вода прозрачная, без неприятного запаха, плитка не скользкая, а санитарная информация размещена на стендах.
Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.