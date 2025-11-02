Список виновников отёков и лишнего веса — не там, где вы думаете: от фастфуда до диетических блюд

Отёки — частая проблема, с которой сталкиваются и те, кто ведёт здоровый образ жизни, и те, кто не задумывается о питании вовсе. Причина кроется не только в болезнях, но и в самых обычных продуктах. Некоторые из них, как отмечают врачи, буквально заставляют организм удерживать воду, и человек просыпается по утрам с "тяжёлым" лицом, опухшими руками или лодыжками. Почему это происходит и какие продукты стоит сократить, рассказала врач-гастроэнтеролог и диетолог Эльвира Белева.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вредная еда

Отеки — не просто косметическая проблема

Отеки — сигнал о нарушении водно-солевого баланса. Когда жидкости в организме становится больше, чем нужно, она скапливается в межклеточном пространстве. Это не только влияет на внешний вид, но и затрудняет работу почек, сердца и лимфатической системы. Даже лёгкие отеки, возникающие вечером после солёного ужина, — повод пересмотреть рацион.

"Из-за этого и появляются отеки — лишняя вода скапливается под кожей", — пояснила врач-гастроэнтеролог Эльвира Белева.

По словам специалиста, чаще всего виновниками становятся неочевидные продукты — не только фастфуд, но и те, что считаются относительно полезными.

Основные продукты, провоцирующие задержку жидкости

Соль и солёные продукты.

Главный враг водного баланса — натрий. Он "притягивает" воду и заставляет организм удерживать её. В категорию риска попадают солёные огурцы, чипсы, сыры с высоким содержанием соли, копчёности, полуфабрикаты, консервы и фастфуд. Когда концентрация соли в крови повышается, вода покидает клетки и переходит в сосуды. Почки в ответ снижают выведение жидкости, что и вызывает отёчность. Алкоголь.

Алкоголь нарушает обмен электролитов и обезвоживает организм, из-за чего тот, в целях защиты, начинает запасать воду в тканях. Особенно выражены такие отёки после вина, пива и сладких коктейлей. Сладости и рафинированные углеводы.

Продукты с избытком сахара — напитки, булочки, белый хлеб, конфеты, печенье — провоцируют накопление гликогена, который, в свою очередь, связывает воду. Чем больше сладкого — тем больше жидкости удерживается.

Как уменьшить риск отёков: пошаговый план

Контролируйте соль. Не более 5 г в день (около чайной ложки). При приготовлении еду лучше недосаливать, а вкус усиливать специями, травами и лимонным соком. Пейте достаточно воды. Недостаток жидкости заставляет организм "копить" её. Оптимум — 30 мл на 1 кг массы тела. Выбирайте "чистые" продукты. Минимизируйте фастфуд, колбасы и соусы промышленного производства. Сократите алкоголь. Даже небольшие дозы вызывают задержку жидкости. Следите за сладким. Чем выше уровень сахара в крови, тем больше вода задерживается в тканях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Частое употребление солёных закусок Утренние отёки лица, ощущение тяжести Заменить солёные снеки орехами и несолёными овощами Употребление алкоголя на ночь Нарушение водного обмена Безалкогольные напитки на травах или кефир Ежедневные сладкие перекусы Повышение уровня глюкозы и гликогена Фрукты, ягоды, натуральный йогурт

Если отеки не проходят

Если даже после отказа от соли и алкоголя отеки остаются, причина может быть не в питании. Иногда это связано с проблемами почек, сердца или гормональной системой. В таких случаях важно не заниматься самодиагностикой, а обратиться к врачу.

Плюсы и минусы отказа от вредных продуктов

Изменение рациона Плюсы Минусы Уменьшение соли и сахара Снижение давления, улучшение состояния кожи, лёгкость по утрам Первые дни пища кажется пресной Отказ от алкоголя Улучшение сна, работа печени и почек, меньше отёков Возможен временный спад настроения Увеличение воды и овощей Нормализация обмена веществ, похудение Чаще придётся ходить в туалет

FAQ

Как быстро исчезают отёки, если убрать соль и сладкое?

У большинства людей заметное улучшение видно уже через 3-5 дней, особенно если добавить в рацион овощи и зелёный чай. Сколько воды нужно пить, чтобы избежать отёков?

Средняя норма — около 2 литров в день, но важно учитывать активность и температуру воздуха. Можно ли полностью исключить соль?

Нет, натрий необходим для обмена веществ. Главное — не превышать суточную норму. Почему утром сильнее всего отекает лицо?

Во сне обменные процессы замедляются, а горизонтальное положение мешает нормальному оттоку жидкости. Помогают ли травяные чаи от отёков?

Да, лёгкие мочегонные растения, например, хвощ, брусничный лист или петрушка, помогают мягко вывести лишнюю жидкость (✓ проверено).

Мифы и правда

Миф 1. Отеки — это только косметическая проблема.

Правда: они часто сигнализируют о нарушениях в почках, печени или гормональном фоне.

Правда: они часто сигнализируют о нарушениях в почках, печени или гормональном фоне. Миф 2. Если пить меньше воды, отёков не будет.

Правда: наоборот, организм начнёт запасать жидкость.

Правда: наоборот, организм начнёт запасать жидкость. Миф 3. Морская соль не вызывает отёков.

Правда: состав по натрию тот же, что и у обычной соли.

В рационе современного человека соль и сахар прячутся даже там, где их не ждёшь — в хлебе, соусах, снеках и полуфабрикатах. Поэтому контроль за питанием — это не просто вопрос фигуры, а важный шаг к здоровью и лёгкости.