Развязка близка: Зенит сокрушил Локо и сбросил непобедимых с небес – что произошло

3:33
Спорт

1 ноября на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге состоялся центральный матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча между "Зенитом" и "Локомотивом" завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Футбол
Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Футбол

Эта победа не только укрепила позиции петербуржцев, но и прервала впечатляющую беспроигрышную серию москвичей.

"Сегодня мы показали характер и сыграли так, как должны играть чемпионы", — сказал один из игроков "Зенита" после матча.

Конец серии "железнодорожников"

До поездки в Санкт-Петербург "Локомотив" оставался единственной командой РПЛ, не знавшей поражений в текущем сезоне. Подопечные Михаила Галактионова провели 13 матчей без единого фиаско — семь побед и шесть ничьих. Однако на берегах Невы удачная полоса завершилась. "Зенит" оказался сильнее как в контроле мяча, так и в реализации моментов.

Поражение стало первым для "Локомотива" в чемпионате, и, по сути, сбросило команду с пьедестала непобедимых. Несмотря на это, москвичи по-прежнему остаются в группе лидеров и продолжают борьбу за медали.

Как проходил матч

Петербуржцы с первых минут захватили инициативу. Особенно выделялся атакующий фланг, где действовали Клаудиньо и Малком, постоянно нагружая защиту гостей. Первый гол стал результатом давления: после розыгрыша углового "Зенит" вышел вперёд. А под занавес встречи, на 90+1-й минуте, Андрей Мостовой поставил точку, реализовав момент и эффектно отпраздновав гол — надев балаклаву, чем вызвал бурную реакцию трибун.

Игра проходила под судейством Артёма Чистякова, и, несмотря на высокие скорости, обошлась без серьёзных конфликтов или спорных эпизодов.

Новая расстановка сил в таблице

После этого тура "Зенит" набрал 29 очков и вышел на второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему ЦСКА всего одно очко. "Локомотив" с 27 баллами располагается на четвёртой строчке. Таким образом, в верхней части таблицы образовалась плотная группа лидеров, где исход каждого тура способен перевернуть расстановку.

Эксперты отмечают, что борьба за чемпионство в этом сезоне обещает быть одной из самых интригующих за последние годы: четыре команды разделяют всего несколько очков.

Что ждёт команды дальше

Для "Зенита" победа над принципиальным соперником — важный сигнал, что команда Сергея Семака постепенно возвращает оптимальную форму. В ближайших матчах клубу предстоит серия игр на выезде, где нужно закрепить результат.

"Локомотив" же попытается быстро восстановиться морально и физически. Главный тренер подчеркнул, что поражение не станет катастрофой, если команда сохранит концентрацию и продолжит действовать в своём стиле.

Интрига чемпионата растёт

Победа "Зенита" добавила остроты чемпионской гонке. Разрыв между первым и четвёртым местом минимален, и каждая ошибка может стоить дорого. Уже в следующем туре зрителей ждут не менее интересные встречи, где фавориты снова столкнутся лицом к лицу.

Мир РПЛ постепенно выходит на решающую фазу, и именно сейчас формируются претенденты на титул.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
