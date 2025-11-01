Спорт стал поводом для публичной ссоры — как Олимпиада разделила даже легенд спорта

Споры о трансляции Олимпийских игр вновь разделили общество. В центре обсуждения оказались депутат Госдумы и бывшая олимпийская чемпионка Светлана Журова и комментатор Дмитрий Губерниев. Поводом стал вопрос — стоит ли России показывать Игры, на которых не выступают её спортсмены.

Почему возник конфликт

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) 2023 года лишило Россию права транслировать Олимпиады до 2032-го. Этот шаг объяснялся политическими мотивами и стал продолжением ограничений, введённых после событий 2022 года. По сути, страну наказали за действия, не имеющие отношения к спорту, что вызвало бурную реакцию не только среди болельщиков, но и в профессиональном сообществе, пишет argumenti.ru.

На этом фоне вновь обсуждается вопрос: стоит ли платить миллионы за показ соревнований, где нет российской команды, флага и гимна? Светлана Журова уверена — нет.

"Если наших в финале нет, обычные зрители уже эти трансляции смотреть не будут. Поверьте, вот так всё устроено. Нашим людям это не понравится. А ещё им не понравятся траты на выкуп права трансляции. Миллионы отдавать иностранцам, каким-то там правообладателям на трансляцию МОК. Люди этого просто не поймут", — отметила депутат Госдумы Светлана Журова.

Позиция спортивного комментатора

Совсем иного мнения придерживается Дмитрий Губерниев. Известный спортивный ведущий считает, что Олимпиада — событие мирового масштаба, и зрители не должны от неё отказываться. Он эмоционально ответил тем, кто сомневается в необходимости трансляции.

"Все, кому Олимпиада не нравится, могут выбросить пульт и помалкивать", — заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Эта фраза вызвала бурю обсуждений. Одни увидели в ней неуважение к зрителям и коллегам, другие — стремление защитить саму идею спорта, вне зависимости от политики. Но очевидно одно: тон заявления оказался слишком резким, особенно по отношению к представителю законодательной власти.

Суть конфликта — не только в словах

Журова говорит от имени тех, кто не понимает, зачем вкладывать государственные средства в трансляцию игр, где российские атлеты не допускаются. Губерниев, напротив, убеждён, что спорт выше всего и болельщики должны видеть соревнования даже без своих фаворитов.

Спор как зеркало общества

Позиции Журовой и Губерниева — отражение разных слоёв аудитории. Для одних важно, чтобы спорт оставался частью национальной идентичности, для других — чтобы Олимпиада не превращалась в арену политических решений.

Плюсы и минусы трансляции

Плюсы Минусы Возможность следить за мировыми рекордами Отсутствие российских участников снижает интерес Поддержание спортивной культуры Затраты бюджета на оплату прав Образовательная ценность для юных спортсменов Риск общественного недовольства Возможность освещать олимпийские ценности Сложности с правами и цензурой контента

