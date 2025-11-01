Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Никакой романтики: что на самом деле происходит между котом и кошкой
Общий ребёнок и семейная драма: почему Влад Соколовский не хочет общаться с Ритой Дакотой
Маринад нового поколения: вкус, аромат и польза в одной миске без уксуса и майонеза
Королевы под снегом: секрет зимней защиты, после которой розы просыпаются как из сказки
Шарики для стирки и сушки: чудо бытовой химии или грандиозный маркетинговый обман десятилетия
Сообщение из прошлого: на пляже нашли бутылку с письмами солдат, погибших на войне
Квадратный метр против человека: эпоха микроквартир показала, что дешёвая площадь не значит счастье
Сердце сходит с ритма: как дыхательная техника 4-7-8 помогает при гипертонии
Лужи по колено — не повод унывать: стильные пары, которые выдержат любую непогоду

Спорт стал поводом для публичной ссоры — как Олимпиада разделила даже легенд спорта

3:51
Спорт

Споры о трансляции Олимпийских игр вновь разделили общество. В центре обсуждения оказались депутат Госдумы и бывшая олимпийская чемпионка Светлана Журова и комментатор Дмитрий Губерниев. Поводом стал вопрос — стоит ли России показывать Игры, на которых не выступают её спортсмены.

Светлана Журова
Фото: duma.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Светлана Журова

Почему возник конфликт

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) 2023 года лишило Россию права транслировать Олимпиады до 2032-го. Этот шаг объяснялся политическими мотивами и стал продолжением ограничений, введённых после событий 2022 года. По сути, страну наказали за действия, не имеющие отношения к спорту, что вызвало бурную реакцию не только среди болельщиков, но и в профессиональном сообществе, пишет argumenti.ru.

На этом фоне вновь обсуждается вопрос: стоит ли платить миллионы за показ соревнований, где нет российской команды, флага и гимна? Светлана Журова уверена — нет.

"Если наших в финале нет, обычные зрители уже эти трансляции смотреть не будут. Поверьте, вот так всё устроено. Нашим людям это не понравится. А ещё им не понравятся траты на выкуп права трансляции. Миллионы отдавать иностранцам, каким-то там правообладателям на трансляцию МОК. Люди этого просто не поймут", — отметила депутат Госдумы Светлана Журова.

Позиция спортивного комментатора

Совсем иного мнения придерживается Дмитрий Губерниев. Известный спортивный ведущий считает, что Олимпиада — событие мирового масштаба, и зрители не должны от неё отказываться. Он эмоционально ответил тем, кто сомневается в необходимости трансляции.

"Все, кому Олимпиада не нравится, могут выбросить пульт и помалкивать", — заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Эта фраза вызвала бурю обсуждений. Одни увидели в ней неуважение к зрителям и коллегам, другие — стремление защитить саму идею спорта, вне зависимости от политики. Но очевидно одно: тон заявления оказался слишком резким, особенно по отношению к представителю законодательной власти.

Суть конфликта — не только в словах

Журова говорит от имени тех, кто не понимает, зачем вкладывать государственные средства в трансляцию игр, где российские атлеты не допускаются. Губерниев, напротив, убеждён, что спорт выше всего и болельщики должны видеть соревнования даже без своих фаворитов.

Спор как зеркало общества

Позиции Журовой и Губерниева — отражение разных слоёв аудитории. Для одних важно, чтобы спорт оставался частью национальной идентичности, для других — чтобы Олимпиада не превращалась в арену политических решений.

Плюсы и минусы трансляции

Плюсы Минусы
Возможность следить за мировыми рекордами Отсутствие российских участников снижает интерес
Поддержание спортивной культуры Затраты бюджета на оплату прав
Образовательная ценность для юных спортсменов Риск общественного недовольства
Возможность освещать олимпийские ценности Сложности с правами и цензурой контента

Часто задаваемые вопросы

— Как Россия может смотреть Олимпиаду без официальных прав?
Некоторые трансляции можно будет увидеть через международные стриминговые сервисы, однако официально это ограничено.

— Есть ли альтернатива Олимпиаде?
Да, Россия активно развивает собственные спортивные турниры, такие как "Игры дружбы" и "Будущее спорта", где участвуют атлеты из дружественных стран.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Империя на колёсах разваливается: машина мечты сдаёт под весом собственных мифов
Авто
Империя на колёсах разваливается: машина мечты сдаёт под весом собственных мифов
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Экономика и бизнес
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Груз ненависти: ФСБ предотвратила ужас на Крымском мосту
Происшествия
Груз ненависти: ФСБ предотвратила ужас на Крымском мосту
Популярное
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы

Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.

ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее
Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Зимняя проверка авто: простые шаги спасут от дорогостоящего ремонта Валерия Жемчугова Проблемы образования в России: опыт учителя с 45-летним стажем работы Виктор Пахомов США теряют влияние в Азии — роковой просчёт Трампа на прошедших саммитах АТР Любовь Степушова
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
F-35 в полной боевой готовности: Польша на пороге прямого столкновения
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Последние материалы
Лужи по колено — не повод унывать: стильные пары, которые выдержат любую непогоду
Китай тормозит электроволны: главная страна по электрокарам внезапно меняет курс
Хруст, который пережил века: тайная жизнь капусты от летописей до холодильника
Чудовище с железными зубами и костяной бронёй: кто бросит вызов дракону из Комодо
Устали от слабости и сонливости? Эти домашние батончики подарят энергию на весь день
Дуров, Овечкин и Цукерберг на одной волне: почему Собчак поверила в синхронизацию мыслей гениев
Кошелёк опустеет быстрее: проезд в Казани станет одинаково дорогим
Машина не прощает грубости: привычка, из-за которой двери отвечают скрипом и провисанием
Зеленский пожертвовал спецназом ГУР под Красноармейском — детали провальной операции
Муравьи бегут, как от огня: неожиданный способ защитить комнатные растения без химии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.