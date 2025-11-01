Спорт стал поводом для публичной ссоры — как Олимпиада разделила даже легенд спорта

Споры о трансляции Олимпийских игр вновь разделили общество. В центре обсуждения оказались депутат Госдумы и бывшая олимпийская чемпионка Светлана Журова и комментатор Дмитрий Губерниев. Поводом стал вопрос — стоит ли России показывать Игры, на которых не выступают её спортсмены.
Решение Международного олимпийского комитета (МОК) 2023 года лишило Россию права транслировать Олимпиады до 2032-го. Этот шаг объяснялся политическими мотивами и стал продолжением ограничений, введённых после событий 2022 года. По сути, страну наказали за действия, не имеющие отношения к спорту, что вызвало бурную реакцию не только среди болельщиков, но и в профессиональном сообществе, пишет argumenti.ru.
На этом фоне вновь обсуждается вопрос: стоит ли платить миллионы за показ соревнований, где нет российской команды, флага и гимна? Светлана Журова уверена — нет.
"Если наших в финале нет, обычные зрители уже эти трансляции смотреть не будут. Поверьте, вот так всё устроено. Нашим людям это не понравится. А ещё им не понравятся траты на выкуп права трансляции. Миллионы отдавать иностранцам, каким-то там правообладателям на трансляцию МОК. Люди этого просто не поймут", — отметила депутат Госдумы Светлана Журова.
Совсем иного мнения придерживается Дмитрий Губерниев. Известный спортивный ведущий считает, что Олимпиада — событие мирового масштаба, и зрители не должны от неё отказываться. Он эмоционально ответил тем, кто сомневается в необходимости трансляции.
"Все, кому Олимпиада не нравится, могут выбросить пульт и помалкивать", — заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Эта фраза вызвала бурю обсуждений. Одни увидели в ней неуважение к зрителям и коллегам, другие — стремление защитить саму идею спорта, вне зависимости от политики. Но очевидно одно: тон заявления оказался слишком резким, особенно по отношению к представителю законодательной власти.
Журова говорит от имени тех, кто не понимает, зачем вкладывать государственные средства в трансляцию игр, где российские атлеты не допускаются. Губерниев, напротив, убеждён, что спорт выше всего и болельщики должны видеть соревнования даже без своих фаворитов.
Позиции Журовой и Губерниева — отражение разных слоёв аудитории. Для одних важно, чтобы спорт оставался частью национальной идентичности, для других — чтобы Олимпиада не превращалась в арену политических решений.
|Плюсы
|Минусы
|Возможность следить за мировыми рекордами
|Отсутствие российских участников снижает интерес
|Поддержание спортивной культуры
|Затраты бюджета на оплату прав
|Образовательная ценность для юных спортсменов
|Риск общественного недовольства
|Возможность освещать олимпийские ценности
|Сложности с правами и цензурой контента
— Как Россия может смотреть Олимпиаду без официальных прав?
Некоторые трансляции можно будет увидеть через международные стриминговые сервисы, однако официально это ограничено.
— Есть ли альтернатива Олимпиаде?
Да, Россия активно развивает собственные спортивные турниры, такие как "Игры дружбы" и "Будущее спорта", где участвуют атлеты из дружественных стран.
