Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Психолог раскрыла трагедию Григория Лепса: что стоит за откладыванием свадьбы
Подмосковье на страже: медведи подошли к городам, охотники предупреждают о риске
Сырники больше не развалятся и не пересохнут — просто используйте этот старый приём
Налоговый лайфхак: как уменьшить налог при продаже недвижимости
Дар выбора: почему Сара Лаццаро назвала заморозку яйцеклеток лучшим решением своей жизни
Сон земли начинается, но жизнь под снегом не спит: ноябрь дарит будущий весенний взрыв цвета
Натуральные антидепрессанты: что добавить в рацион для хорошего настроения
Сила без гибкости — как мотор без масла: почему упругие мышцы важнее мускулов
Пятно на матрасе — лишь верхушка айсберга: что на самом деле живёт внутри и как это вычистить

Силовая закончилась, а вместо бодрости — упадок сил: что это значит на самом деле

0:15
Спорт

Многие привыкли считать, что после хорошей тренировки должен появляться прилив сил и вдохновения. Однако не все виды нагрузок вызывают одинаковую реакцию организма. Иногда вместо бодрости появляется сонливость, спокойствие и ощущение внутреннего покоя. Стоит ли волноваться в таких случаях? Разберёмся, что происходит в теле после силовых упражнений и почему это — нормальный и даже полезный эффект.

Мотивация на нуле
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Мотивация на нуле

Энергия или расслабление: что считать "правильным" состоянием

После танцев или интенсивного кардио действительно бывает ощущение подъёма — организм реагирует выбросом адреналина и других гормонов стресса. Это кратковременное возбуждение, похожее на прилив энергии.

Силовые тренировки действуют иначе. После них фаза бодрости проходит быстрее, уступая место расслаблению и спокойствию. Многие ошибочно воспринимают это как "упадок сил", хотя на самом деле происходит естественная перестройка физиологических процессов.

Такое состояние — не сигнал усталости, а знак того, что тело включило режим восстановления.

Что происходит с организмом после силовой тренировки

Во время силовой работы мышцы расходуют запасы гликогена и получают микроповреждения. Это и есть тот стимул, который запускает рост силы и выносливости. После завершения упражнения мышцы и нервная система переходят в фазу расслабления — сосуды расширяются, усиливается кровоток, к тканям поступает кислород и питательные вещества.

Организм вырабатывает эндорфины — природные обезболивающие вещества. Их действие напоминает лёгкий "опиатный" эффект: не возбуждение, а состояние комфорта, телесной лёгкости и умиротворения. Поэтому после силовой тренировки тянет на отдых и даже сон — это естественная реакция.

Во сне начинается основной этап восстановления: активно вырабатывается гормон роста (соматотропин), который помогает не только мышцам, но и коже, связкам и сухожилиям. Поэтому силовые тренировки важны не только для тонуса тела, но и для антивозрастного эффекта.

Почему не стоит путать расслабление с упадком сил

Сонливость и покой после занятия — признак гармоничного восстановления. А вот избыточное возбуждение, учащённое сердцебиение, невозможность успокоиться и заснуть — тревожные сигналы. Это может говорить о перетренированности.

Для новичков лёгкое перевозбуждение после первых занятий — нормальная реакция. Но если после нескольких месяцев тренировок вы всё ещё не можете расслабиться, стоит снизить интенсивность и дать организму время адаптироваться.

Главное различие между усталостью и перетренированностью — в длительности. В первом случае восстановление наступает через несколько часов, во втором — утомление накапливается, нарушается сон, падает работоспособность.

Когда лучше тренироваться

Если после занятий вы чувствуете выраженное расслабление и лёгкую сонливость, попробуйте перенести тренировки на вечернее время. Тогда естественное успокоение организма поможет быстрее заснуть и улучшить качество сна.

Тем, кто после нагрузок наоборот ощущает прилив энергии, подойдёт утреннее или дневное время — оно позволит использовать бодрость с пользой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: стремиться к постоянному ощущению бодрости после занятий.
Последствие: тревога и разочарование в тренировках.
Альтернатива: понимать, что спокойствие и расслабление — нормальная фаза восстановления.

Ошибка: игнорировать длительное возбуждение после тренировки.
Последствие: перетренированность и сбой сна.
Альтернатива: уменьшить нагрузку и уделить внимание восстановлению.

Ошибка: тренироваться при недосыпе и стрессе.
Последствие: ослабление иммунитета и ухудшение результатов.
Альтернатива: соблюдать режим сна и питания, сочетать силовые с расслабляющими практиками.

А что если "кайф" от силовых — это лучший антистресс

Состояние спокойствия после силовой тренировки — не просто физиологическая реакция. Это мощный инструмент восстановления нервной системы. Эндорфиновый отклик снижает уровень стресса, нормализует давление и помогает мозгу перейти в режим баланса.

Поэтому после силовых занятий важно позволить себе отдых — это часть работы над телом, а не её противоположность.

Плюсы и минусы вечерних силовых тренировок

Плюсы Минусы
Улучшают сон и качество восстановления Требуют времени для ужина и расслабления после
Снижают стресс и тревожность Не подходят тем, у кого тренировки вызывают возбуждение
Повышают уровень гормона роста ночью Возможен лёгкий упадок сил сразу после занятия

FAQ

Нормально ли, что после тренировки хочется спать?
— Да, это естественная реакция: организм переходит в фазу восстановления.

Почему другие чувствуют бодрость, а я — расслабление?
— Разные типы нагрузок вызывают разные гормональные реакции. Силовые тренировки успокаивают нервную систему.

Что делать, если возбуждение после тренировок не проходит?
— Снизить интенсивность, добавить дни отдыха и наладить сон.

Мифы и правда

Миф: силовые тренировки истощают организм.
Правда: при правильной нагрузке они укрепляют тело и замедляют старение.

Миф: прилив энергии — обязательный признак хорошей тренировки.
Правда: истинная польза силовых ощущается позже — в устойчивости и бодрости на следующий день.

Миф: сон после тренировки — показатель слабости.
Правда: это часть естественного процесса восстановления и роста мышц.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Новости спорта
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Империя на колёсах разваливается: машина мечты сдаёт под весом собственных мифов
Авто
Империя на колёсах разваливается: машина мечты сдаёт под весом собственных мифов
7 оттенков лака, которые стирают возраст с рук: выбор мастеров для женщин старше 50 лет
Красота и стиль
7 оттенков лака, которые стирают возраст с рук: выбор мастеров для женщин старше 50 лет
Популярное
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы

Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.

ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее
Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
F-35 в полной боевой готовности: Польша на пороге прямого столкновения
США теряют влияние в Азии — роковой просчёт Трампа на прошедших саммитах АТР Любовь Степушова Карманников не боятся, в метро не толкаются: идеальные города для жизни и отдыха с подвохом Игорь Буккер Секреты зимнего посева: что посадить в ноябре для великолепного весеннего урожая Валерия Жемчугова
Глубины заговорили: археологи вытащили на свет три судна, пролежавшие под водой три тысячи лет
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Последние материалы
Сырники больше не развалятся и не пересохнут — просто используйте этот старый приём
Налоговый лайфхак: как уменьшить налог при продаже недвижимости
Дар выбора: почему Сара Лаццаро назвала заморозку яйцеклеток лучшим решением своей жизни
Сон земли начинается, но жизнь под снегом не спит: ноябрь дарит будущий весенний взрыв цвета
Натуральные антидепрессанты: что добавить в рацион для хорошего настроения
Сила без гибкости — как мотор без масла: почему упругие мышцы важнее мускулов
Пятно на матрасе — лишь верхушка айсберга: что на самом деле живёт внутри и как это вычистить
Триллионы океанов в одной точке: открытие, которое заставило пересмотреть происхождение галактик
Автовладельцы ищут, где сэкономить, но не прогадать: как снизить расходы на обслуживание без потери качества
Таиланд и Камбоджа снова на линии напряжения: где всё ещё можно найти оазис покоя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.