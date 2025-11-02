Мозг растёт вместе с мышцами: как интенсивные тренировки запускают нейрогенез

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:42
Спорт

Высокоинтенсивные тренировки (ВИИТ) за последние годы превратились из метода подготовки спортсменов в универсальный инструмент для поддержания здоровья, энергии и ясности ума. Сегодня всё больше исследований доказывают: польза таких тренировок выходит далеко за пределы физической формы — они напрямую влияют на мозг, улучшая память, концентрацию и настроение.

Интенсивная тренировка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Интенсивная тренировка

Что такое высокоинтенсивные тренировки

ВИИТ (высокоинтенсивные интервальные тренировки) — это короткие серии упражнений, выполняемых с максимальной отдачей, чередующиеся с короткими фазами отдыха. Такой формат активирует не только мышцы и сердечно-сосудистую систему, но и стимулирует сложные процессы в мозге.

Благодаря этим особенностям ВИИТ помогает сжигать жир, ускорять обмен веществ и, как показывают данные нейрофизиологии, улучшает работу центральной нервной системы.

Как интенсивные тренировки влияют на мозг

1. Стимулируют рост новых клеток мозга

Во время интенсивных упражнений повышается уровень нейротрофического фактора мозга (BDNF) — белка, отвечающего за рост и обновление нейронов. Он способствует образованию новых связей между клетками мозга, что улучшает память, скорость реакции и способность к обучению.

"Те же тренировки, которые делают тело подтянутым, помогают и мозгу — стимулируют образование новых нейронных цепей", — поясняет нейрофизиолог Мария Андреева.

Исследования показывают, что именно ВИИТ, а не тренировки средней интенсивности, вызывают наибольший всплеск BDNF уже через несколько минут после сессии.

2. Улучшают кровообращение и снабжение мозга кислородом

Интенсивные интервалы увеличивают приток крови не только к мышцам, но и к мозгу. Это улучшает доставку кислорода и глюкозы — основного "топлива" для нервных клеток.

Результат — повышение концентрации, снижение утомляемости и улучшение когнитивной работоспособности. Даже короткая ВИИТ-сессия в обеденный перерыв помогает стать собраннее и продуктивнее во второй половине дня.

3. Делают силовые тренировки полезными для интеллекта

Высокоинтенсивные силовые упражнения также увеличивают уровень BDNF. В экспериментах у спортсменов, выполнявших интенсивные силовые комплексы в течение семи недель, наблюдалось значительное улучшение памяти и скорости реакции. Это подтверждает, что "ум растёт вместе с мышцами" — при условии регулярных тренировок.

4. Помогают достичь состояния потока

Состояние потока — это состояние глубокой сосредоточенности, когда время будто замедляется, а действия становятся автоматичными и точными. ВИИТ создаёт идеальные условия для его достижения: ясные цели, моментальная обратная связь и высокая концентрация внимания.

Такой "рабочий транс" улучшает эмоциональное состояние, а чувство контроля и уверенности переносится и в повседневную жизнь.

5. Повышают уверенность и стрессоустойчивость

После серии сложных упражнений человек ощущает прилив уверенности — "я справился". Этот эффект переносится и на другие сферы: рабочие задачи, публичные выступления или стрессовые ситуации. Регулярные ВИИТ помогают укрепить самооценку и эмоциональную устойчивость.

6. Экономят время и повышают мотивацию

Одно из самых очевидных преимуществ — короткая продолжительность. Сессии ВИИТ занимают 15-25 минут, но обеспечивают тот же эффект, что и час тренировки средней интенсивности.

Участники исследований отмечают, что короткие, динамичные тренировки вызывают большее удовольствие и меньше скуки, чем монотонные кардиозанятия. А значит, вероятность бросить программу гораздо ниже.

Программа ВИИТ для начинающих

Начинать стоит с простого комплекса:

  • 30 секунд интенсивной работы (например, прыжки, бег на месте, берпи);

  • 60 секунд отдыха;

  • повторить 6-8 циклов.

Всего 15 минут достаточно, чтобы запустить выработку BDNF и улучшить кровоток. С ростом выносливости интервалы можно постепенно сокращать — 40 секунд активности и 20 секунд отдыха.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выполнять ВИИТ без разминки.
    Последствие: спазмы и травмы.
    Альтернатива: 5-7 минут лёгких упражнений перед началом.

  • Ошибка: работать на максимуме при первых тренировках.
    Последствие: перегрузка сердца и выгорание.
    Альтернатива: умеренная интенсивность 60-70% от максимума в первые недели.

  • Ошибка: игнорировать восстановление.
    Последствие: переутомление и снижение BDNF.
    Альтернатива: 1-2 дня отдыха между сессиями.

А что если чередовать ВИИТ с обычным кардио?

Комбинация высокоинтенсивных и умеренных тренировок — лучший вариант для мозга. ВИИТ повышает уровень BDNF и улучшает концентрацию, а спокойное кардио (ходьба, плавание, йога) помогает восстановиться и снизить уровень кортизола — гормона стресса.

Плюсы и минусы ВИИТ для мозга

Плюсы Минусы
Стимулирует рост нейронов Высокая нагрузка на сердце
Улучшает память и внимание Требует точной техники
Повышает уверенность и концентрацию Не подходит при хронических заболеваниях
Короткие, но эффективные тренировки Нужен контроль восстановления

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как часто делать ВИИТ?
2-3 раза в неделю достаточно для пользы без перегрузки.

Можно ли делать ВИИТ без тренажёров?
Да, подойдут упражнения с собственным весом — берпи, приседания, планка, прыжки.

Повышают ли ВИИТ настроение?
Да, из-за выброса эндорфинов и улучшения кровоснабжения мозга.

Можно ли делать ВИИТ утром?
Да, но с обязательной разминкой и лёгким завтраком за 1-1,5 часа до тренировки.

Мифы и правда

  • Миф: ВИИТ подходит только спортсменам.
    Правда: при адаптированной нагрузке тренироваться могут даже новички.

  • Миф: мозг не нуждается в физической активности.
    Правда: движение напрямую влияет на когнитивные функции.

  • Миф: чем дольше тренировка, тем она полезнее.
    Правда: короткие, но интенсивные сессии дают лучший нейронный отклик.

3 интересных факта

  1. После 20 минут ВИИТ уровень BDNF возрастает почти вдвое.

  2. Люди, регулярно занимающиеся интенсивным спортом, реже страдают тревожностью и депрессией.

  3. Эффект "озарения" после тренировки связан с временным увеличением кровотока в лобных долях мозга.

Высокоинтенсивные интервальные тренировки появились в середине XX века в спортивной медицине. Первые программы применялись для подготовки легкоатлетов и пловцов. В XXI веке ВИИТ стали частью массового фитнеса благодаря исследованиям, подтвердившим их влияние не только на тело, но и на мозг.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
