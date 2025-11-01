Пари НН на краю пропасти: ещё шаг и антирекорд чемпионата станет реальностью

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:16
Спорт

Футбольный клуб "Пари НН" продолжает антирекордную серию поражений на выезде в Мир Российской Премьер-Лиге. Нижегородцы уступили ЦСКА в Москве и довели число неудачных гостевых матчей подряд до пятнадцати — это один из худших показателей в истории чемпионата.

Футбольный мяч в сетке
Фото: wikimedia.org by Steindy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Футбольный мяч в сетке

Серия, которой никто не гордится

Команда из Нижнего Новгорода проиграла ЦСКА в 14-м туре со счётом 0:2. Несмотря на старания игроков, москвичи владели инициативой на протяжении всей встречи, и результат оказался закономерным.

"Пари НН проиграл 15-й гостевой матч подряд — это вторая по длине серия поражений в истории чемпионата России", — сообщает Opta Sports.

Дольше в истории страны проигрывала на выезде только "Тюмень" — 18 матчей подряд в сезонах 1992-1994 годов. Таким образом, нижегородцы приблизились к антирекорду почти тридцатилетней давности.

Причины затянувшейся неудачи

Эксперты отмечают, что команда Алексея Шпилевского играет смело, но ей не хватает стабильности и реализации моментов. В гостевых матчах "Пари НН" часто теряет концентрацию, особенно в концовках таймов, что приводит к пропущенным мячам.
Дополнительным фактором называют и психологическое давление: каждая новая неудача усиливает нервозность футболистов.

Взгляд вперёд

Следующий шанс прервать неудачную серию появится 8 ноября. На домашнем стадионе "Совкомбанк Арена" нижегородцы примут казанский "Рубин". И хотя игра пройдет дома, именно победа способна вернуть команде уверенность и моральный баланс перед очередными выездами.

Тренерский штаб "Пари НН" уже заявил, что проведёт дополнительные анализы физического и эмоционального состояния игроков, чтобы понять, почему команда показывает такую разницу между домашними и гостевыми матчами.

Судьба антирекорда теперь зависит от того, смогут ли футболисты Нижнего Новгорода переломить ситуацию в ближайших турах.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
