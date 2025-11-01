Раздевалка кипит: игроки Барселоны раскрыли главный секрет провала в сезоне

Футболисты "Барселоны" всё чаще выражают недовольство уровнем физической подготовки команды. По данным RAC1, игроки уверены, что именно недостатки в этой сфере стали одной из причин роста травматизма и нестабильных результатов в нынешнем сезоне.

Недовольство в раздевалке

По информации источника, значительная часть футболистов уже начала работать с личными тренерами. Они считают, что командные занятия не обеспечивают нужной нагрузки на мышцы и не способствуют сохранению оптимальной формы в течение долгого сезона.

"Игроки считают, что текущие тренировки не дают должного укрепления мышц", — сообщает RAC1.

Такое решение стало тревожным сигналом для руководства: если раньше каталонцы славились своей физической выносливостью и дисциплиной, то теперь даже ведущие футболисты сомневаются в эффективности обновлённой методики.

Перестановки и их последствия

Прошлый сезон стал для "Барселоны" образцовым в плане здоровья состава — всего 20 травм за весь чемпионат, что было лучшим показателем с 2020 года. Однако летом спортивный директор Деку принял решение полностью обновить отдел физической подготовки. Новая команда специалистов должна была внедрить современную систему тренировок, но пока результаты разочаровывают.

После десяти туров испанской Примеры сине-гранатовые набрали 22 очка и занимают второе место, уступая мадридскому "Реалу" пять баллов. При этом несколько ключевых игроков уже пропускали матчи из-за повреждений, а темп игры "Барсы" заметно снизился.

Личный подход против командной системы

Игроки, выбравшие индивидуальные тренировки, уверены, что только персональный подход поможет сохранить их физическую форму и снизить риск травм. Однако эксперты предупреждают: если каждый футболист начнёт заниматься по собственным программам, это может подорвать единство команды и вызвать новые проблемы в игровом взаимодействии.

Руководству клуба предстоит найти баланс между индивидуальными потребностями футболистов и общей стратегией подготовки. Без чёткой системы физической работы "Барселоне" будет сложно вернуть прежнюю стабильность и борьбу за титулы.