Сравнения с Роналду: Мбаппе раскрыл неожиданную правду

Французский нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе прокомментировал частые сравнения со звездой прошлого поколения — Криштиану Роналду, чьё имя навсегда вписано в историю клуба.

Фото: commons.wikimedia.org by Александр Иванович Вепрёв, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Криштиану Роналду ЧМ 2018

Мбаппе о Роналду: уважение без соперничества

Игрок признался, что воспринимает подобные сравнения с благодарностью, но не считает себя вправе сопоставлять собственную карьеру с легендой "сливочных".

"Все знают, что Криштиану — эталон в "Реале", номер один. Я здесь полтора года, а он играл девять лет", — сказал Мбаппе в ходе интервью Marca.

Француз подчеркнул, что путь каждого футболиста уникален. Он не стремится повторить путь Роналду, а хочет добиться успеха своим способом, помогая нынешнему "Реалу" достигать новых вершин.

Разные эпохи, одна цель

Роналду стал символом "Реала" 2010-х годов. С 2009 по 2018 год португалец забил 450 голов в 438 матчах и установил клубный рекорд, который до сих пор остаётся недосягаемым. Он выиграл с командой четыре Лиги чемпионов и многократно признавался лучшим футболистом мира.

Мбаппе же только начинает свой путь в Мадриде. С момента перехода летом 2024 года он уже забил 60 голов в 72 матчах, демонстрируя невероятную результативность и лидерские качества. Для болельщиков француз стал символом новой эпохи "Реала" — энергичной, амбициозной и устремлённой в будущее.

Новая глава в истории клуба

Несмотря на неизбежные сравнения, Мбаппе предпочитает концентрироваться на текущих задачах. Он отмечает, что для него важнее не личные рекорды, а командные достижения. Француз мечтает принести клубу максимум трофеев и укрепить репутацию "Реала" как главного флагмана европейского футбола.

"Упоминание меня в одном ряду с Криштиану — уже гордость. Однако думаю только об успехе с командой", — подчеркнул Мбаппе.

Сдержанный, но уверенный ответ показывает: для Мбаппе главное — не соревноваться с тенью Роналду, а создавать собственную легенду.