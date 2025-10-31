Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мосбиржа споткнулась на ровном месте — и это тревожный знак для инвесторов
Куда бегут туристы из Парижа и Рима? Болгария знает ответ
Рабочего давления не существует: почему 120/80 — не просто цифры, а вопрос жизни
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Когда волосы замерзают: гид по защите и питанию в холодный сезон
Как в трактире XIX века: классическая рыбная солянка с лимоном и каперсами
Пёс постоянно грызёт лапы: так он пытается избавиться от невидимой боли
Ель с раздвоенной личностью: когда красавица-сорт вдруг вспоминает, что она лесная дикарка
По мне, это анекдот: Шнуров поставил точку в спорах об уехавших звёздах

Сравнения с Роналду: Мбаппе раскрыл неожиданную правду

Спорт

Французский нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе прокомментировал частые сравнения со звездой прошлого поколения — Криштиану Роналду, чьё имя навсегда вписано в историю клуба.

Криштиану Роналду ЧМ 2018
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Иванович Вепрёв, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Криштиану Роналду ЧМ 2018

Мбаппе о Роналду: уважение без соперничества

Игрок признался, что воспринимает подобные сравнения с благодарностью, но не считает себя вправе сопоставлять собственную карьеру с легендой "сливочных".

"Все знают, что Криштиану — эталон в "Реале", номер один. Я здесь полтора года, а он играл девять лет", — сказал Мбаппе в ходе интервью Marca.

Француз подчеркнул, что путь каждого футболиста уникален. Он не стремится повторить путь Роналду, а хочет добиться успеха своим способом, помогая нынешнему "Реалу" достигать новых вершин.

Разные эпохи, одна цель

Роналду стал символом "Реала" 2010-х годов. С 2009 по 2018 год португалец забил 450 голов в 438 матчах и установил клубный рекорд, который до сих пор остаётся недосягаемым. Он выиграл с командой четыре Лиги чемпионов и многократно признавался лучшим футболистом мира.

Мбаппе же только начинает свой путь в Мадриде. С момента перехода летом 2024 года он уже забил 60 голов в 72 матчах, демонстрируя невероятную результативность и лидерские качества. Для болельщиков француз стал символом новой эпохи "Реала" — энергичной, амбициозной и устремлённой в будущее.

Новая глава в истории клуба

Несмотря на неизбежные сравнения, Мбаппе предпочитает концентрироваться на текущих задачах. Он отмечает, что для него важнее не личные рекорды, а командные достижения. Француз мечтает принести клубу максимум трофеев и укрепить репутацию "Реала" как главного флагмана европейского футбола.

"Упоминание меня в одном ряду с Криштиану — уже гордость. Однако думаю только об успехе с командой", — подчеркнул Мбаппе.

Сдержанный, но уверенный ответ показывает: для Мбаппе главное — не соревноваться с тенью Роналду, а создавать собственную легенду.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Недвижимость
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Авто
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
Домашние животные
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
Популярное
Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее

Миф о кровожадной чупакабре живёт уже три десятилетия. Учёные утверждают: за образом чудовища стоит не мистика, а болезнь и эволюция.

Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
F-35 в полной боевой готовности: Польша на пороге прямого столкновения
Глубины заговорили: археологи вытащили на свет три судна, пролежавшие под водой три тысячи лет
Карманников не боятся, в метро не толкаются: идеальные города для жизни и отдыха с подвохом Игорь Буккер Тайный замысел Трампа: раскроет ли Пентагон новое супероружие. Интрига нарастает Любовь Степушова Секреты зимнего посева: что посадить в ноябре для великолепного весеннего урожая Валерия Жемчугова
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Последние материалы
Мосбиржа споткнулась на ровном месте — и это тревожный знак для инвесторов
Куда бегут туристы из Парижа и Рима? Болгария знает ответ
Рабочего давления не существует: почему 120/80 — не просто цифры, а вопрос жизни
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Когда волосы замерзают: гид по защите и питанию в холодный сезон
Как в трактире XIX века: классическая рыбная солянка с лимоном и каперсами
Пёс постоянно грызёт лапы: так он пытается избавиться от невидимой боли
Ель с раздвоенной личностью: когда красавица-сорт вдруг вспоминает, что она лесная дикарка
По мне, это анекдот: Шнуров поставил точку в спорах об уехавших звёздах
Психологическая атака: жертва мошенников из Калининграда потеряла квартиру и ушла в долги
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.