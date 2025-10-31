Сравнение с Беллингемом: Кисляк отреагировал на неожиданный комплимент

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:26
Спорт

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал слова Павла Мамаева, который ранее сравнил молодого игрока с Джудом Беллингемом из мадридского "Реала".

Матвей Кисляк
Фото: flickr.com by Dmitry Burdonov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Матвей Кисляк

Похвала от опытного игрока

Экс-футболист сборной России Павел Мамаев высоко оценил уровень Кисляка, отметив, что в его игре просматривается потенциал, сравнимый с одним из лучших хавбеков мира. Мамаев подчеркнул, что у Матвея впереди большое будущее, и он способен стать ведущим игроком страны.

"Его потенциал очень-очень высокий. На сегодняшний день это самый талантливый российский футболист", — отметил Мамаев.

Сравнение с Беллингемом стало неожиданным для самого Кисляка, но футболист признался, что слова Павла ему приятны.

Реакция Кисляка

Игрок ЦСКА не стал скрывать уважения к Мамаеву, напомнив, что для его поколения Павел — символ тех времён, когда российские полузащитники задавали тон в Премьер-лиге.

"Видел, что Мамаев сравнил меня с Беллингемом. Очень приятно. Мне нравится Павел как игрок. Мне Эдуард Безуглов рассказывал, каким футболистом он был… Рановато сравнивать меня с Беллингемом, но надо его превзойти", — сказал Матвей в разговоре с "Чемпионатом".

Новый взгляд на поколение

Футбольные эксперты отмечают, что Кисляк стал одним из символов "новой волны" российских игроков. Его уверенная игра за ЦСКА и вызов в национальную команду — подтверждение того, что молодёжь постепенно берёт на себя ответственность.

Тренеры и болельщики выделяют его универсальность: Матвей одинаково надёжен в обороне и полезен в атаке. Он не боится брать инициативу, а его футбольное мышление часто выходит за рамки стандартных решений на поле.

Что дальше

Кисляк сам признаётся, что не хочет останавливаться на достигнутом. Для него сравнение с Беллингемом — не повод расслабляться, а стимул двигаться дальше. По словам футболиста, главная цель — стабильно выступать за клуб и приносить пользу сборной.

Молодой полузащитник уже стал важным элементом в системе ЦСКА, и если он сохранит текущий темп прогресса, то сможет оправдать ожидания не только Мамаева, но и всей футбольной общественности.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
