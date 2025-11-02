Движение — смазка для суставов: почему они болят не от старости, а от лени, и как вернуть лёгкость

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:40
Спорт

Тазобедренные суставы — одна из самых важных опорных структур человеческого тела. Они несут нагрузку при ходьбе, беге, приседании и даже во время сна, когда удерживают оптимальное положение ног. Чтобы суставы оставались здоровыми и подвижными, им необходимо регулярное движение. Без него хрящи теряют питание, а мышцы вокруг — силу и эластичность.

Вращение таза дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Вращение таза дома

Упражнения для тазобедренных суставов помогают поддерживать нормальный обмен веществ в суставах, улучшают циркуляцию крови и снижают риск воспалений. Они полезны не только в качестве профилактики, но и как элемент лечения при остеоартрите — истончении суставного хряща, которое часто сопровождается болью и скованностью движений.

В одном крупном обзоре научных исследований, включившем 77 работ и почти 6,5 тысячи участников, доказано: 8 недель регулярных упражнений значительно снижают боль и улучшают подвижность суставов у людей с остеоартритом. Это подтверждает, что движение — одно из лучших "лекарств" для суставов.

Когда не стоит выполнять упражнения

Важно помнить, что не всякая боль в тазобедренной области связана с артритом. Иногда дискомфорт появляется из-за перенапряжения мышц или сухожилий, особенно если вы начали тренировки без разминки или резко увеличили нагрузку. В таких случаях суставам нужно дать отдых, чтобы избежать усугубления травмы.

Также воздержитесь от занятий до консультации врача, если:

  • боль сохраняется больше недели даже без нагрузок;

  • поднимается температура;

  • боль возникла внезапно и сопровождается анемией или слабостью;

  • неприятные ощущения симметричные и затрагивают другие суставы.

В этих ситуациях важно исключить серьёзные заболевания и получить индивидуальные рекомендации.

Лучшие упражнения для тазобедренных суставов

Ниже представлены упражнения, одобренные физиотерапевтами и Службой здравоохранения Великобритании (NHS). Они безопасны, подходят для любого возраста и уровня подготовки.

1. Сгибание колена лёжа

Лягте на спину, выпрямите ноги. Медленно согните одно колено, скользя пяткой по полу к ягодице. Вернитесь в исходное положение. Сделайте по 5-10 повторов на каждую ногу.

2. Подтягивание колена к груди

Лежа на спине, согните ноги. Подтяните одно колено к груди, обхватив его руками. Задержитесь на 3 секунды и вернитесь. Повторите по 5 раз.

3. Подъём ноги вбок

Встаньте у стены, удерживайтесь рукой за опору. Отведите прямую ногу в сторону, не разворачивая корпус. Вернитесь обратно. Сделайте 10-15 повторов.
Если упражнение лёгкое, добавьте резинку-эспандер для сопротивления.

4. Изометрическое отведение у стены

Встаньте боком к стене, согните верхнюю ногу и прижмите бедро к поверхности. С усилием вдавите бедро в стену, напрягая ягодицы. Удерживайте 5-10 секунд. Сделайте 3 подхода по 15 повторов.

5. Отведение ноги назад

Опершись руками на стену, поднимите прямую ногу назад, напрягая ягодицы. Вернитесь в исходное положение. Повторите по 12-15 раз с каждой стороны.

6. Ягодичный мостик

Лежа на спине, согните ноги и поставьте стопы на пол. Поднимите таз до линии "плечи-колени", напрягите ягодицы и медленно опуститесь. Сделайте 10-15 повторов.

7. "Раковина"

Лежа на боку с согнутыми коленями, поднимите верхнее колено, не отрывая стопы. Почувствуйте напряжение в ягодицах. Повторите 12-15 раз.

8. Приседания к стулу

Встаньте спиной к стулу, ноги на ширине плеч. Опуститесь до лёгкого касания сиденья и поднимитесь. Сделайте 10-15 повторов. Можно использовать эспандер выше колен для увеличения нагрузки.

9. Приведение ноги лёжа

Лягте на бок, нижняя нога прямая, верхняя согнута. Поднимайте нижнюю ногу вверх и медленно опускайте. Сделайте по 10-15 повторов.

10. Подъём ног лёжа на животе

Лягте на живот, напрягите ягодицы и приподнимите одну ногу. Удержите секунду и опустите. Повторите по 10-15 раз.

11. Сгибание бёдер сидя

Сидя на стуле, поднимайте колени поочерёдно вверх. Движение простое, но хорошо активирует сгибатели бедра. Сделайте по 10 раз.

12. Выпады на месте

Из положения стоя шагните вперёд, согните колени до прямого угла, корпус слегка наклонён. Вернитесь и поменяйте ногу. Сделайте 10-12 повторов.

13. Растяжка на одном колене

Опуститесь на одно колено, подтяните таз вперёд до лёгкого натяжения в передней части бедра. Задержитесь на 20-30 секунд, поменяйте ногу.

14. Растяжка ягодичных мышц

Лежа на спине, положите правую голень на левое бедро и мягко притяните ноги к себе. Удерживайте 20-30 секунд.

15. "Бабочка"

Сидя, соедините стопы и подтяните их к тазу. Мягко опускайте колени к полу. Повторите 5 раз.

Как часто заниматься

Для максимальной пользы выполняйте упражнения ежедневно или через день. Начните с одного подхода, постепенно увеличивая до трёх. Можно добавлять эспандеры разного сопротивления, чтобы усложнить нагрузку.

Также важно уделять внимание повседневной активности: ходите пешком 20-30 минут в день, чаще пользуйтесь лестницей, а не лифтом. Даже такие простые привычки заметно улучшают подвижность суставов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: делать упражнения через боль.
    Последствие: усугубление воспаления или травмы.
    Альтернатива: выполнять движения в пределах комфорта, сокращая амплитуду.

  • Ошибка: заниматься нерегулярно.
    Последствие: отсутствие прогресса и укрепления мышц.
    Альтернатива: составить расписание — 10-15 минут каждый день.

  • Ошибка: не уделять внимания растяжке.
    Последствие: мышцы становятся жёсткими, снижается подвижность.
    Альтернатива: завершайте тренировку 5 минутами растяжки.

Плюсы и минусы упражнений для тазобедренных суставов

Плюсы Минусы
Улучшают подвижность и снижают боль Требуют регулярности и терпения
Укрепляют мышцы и связки Не подходят при острых травмах
Предотвращают развитие остеоартрита При неправильной технике возможен дискомфорт
Улучшают осанку и равновесие Результат проявляется не сразу
Повышают общую выносливость Не заменяют консультацию врача

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли делать упражнения при артрозе?
Да, но после консультации с врачом и без болевых ощущений. Умеренная активность улучшает питание суставов.

Сколько раз в неделю заниматься?
Оптимально — 3-5 раз, включая дни отдыха для восстановления мышц.

Нужен ли спортинвентарь?
Достаточно коврика и резинки-эспандера. Главное — комфорт и безопасность.

Можно ли делать упражнения пожилым людям?
Да, при отсутствии острых болей и с минимальной амплитудой движений.

Мифы и правда

  • Миф: суставы нужно беречь и меньше двигаться.
    Правда: именно движение укрепляет их и предотвращает разрушение хряща.

  • Миф: боль после упражнений — показатель эффективности.
    Правда: дискомфорт — сигнал, что нагрузка избыточна.

  • Миф: упражнения помогают только молодым.
    Правда: тренировки эффективны в любом возрасте при регулярности.

3 интересных факта

  1. Тазобедренный сустав — самый крупный и сильный в теле человека.

  2. Каждая дополнительная 10-минутная прогулка в день снижает риск артрита на 15%.

  3. Регулярные упражнения увеличивают плотность костей и защищают от остеопороза.

Восстановительные упражнения для тазобедренных суставов применялись ещё в античной медицине. Гиппократ отмечал, что движение — основа здоровья суставов. Сегодня физиотерапевты по всему миру используют похожие методы для профилактики и реабилитации — от простых растяжек до лечебной гимнастики.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
