Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Холод в голове — голод в постели: как стресс лишает мужчину уверенности и желания
Многоножки в ванной — вот что привлекает их в вашем доме и как избавиться
Призраки, что дышат и охотятся: существа, в которых миф и реальность слились в одном теле
Ждать ли замедления роста цен на жильё? Набиуллина озвучила ключевой фактор
Крах украинской надежды: Европа переживает из-за ухода Трампа к России
Пляжи Гоа теряют популярность: туроператоры делают ставку на Таиланд и Китай
Штрафной бумеранг: водителей защитят от произвола чиновников
Делаем универсальное творожное тесто: одно на всё — от штруделя до пирожных
Атомный час икс: Германия поддержала РФ в вопросе ядерного оружия

7 килограммов за неделю без тренировок: вся сила — в обычной крупе, которую мы недооценивали

Спорт

Рисовая диета давно привлекает внимание тех, кто хочет быстро сбросить вес без сложных схем и дорогих продуктов. Простая крупа, которая веками кормит миллионы людей, оказалась в центре споров между сторонниками детокса и врачами-диетологами. Что на самом деле происходит с телом при таком питании и можно ли считать рис безопасным способом похудения — рассказываем подробно.

Рассыпчатый длиннозёрный рис
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Рассыпчатый длиннозёрный рис

Как появилась рисовая диета

Идея использовать рис не только как гарнир, но и как основу лечебного рациона, возникла почти век назад. В 1939 году американский врач Уолтер Кемпнер разработал "рисовую диету" в Университете Дьюка. Изначально она предназначалась для пациентов с гипертонией и болезнями почек. Меню состояло из белого риса, фруктов и соков. Несмотря на скудность, результаты впечатлили: давление снижалось, уходили отёки, улучшалась работа почек. Позже метод Кемпнера стал популярен и среди тех, кто хотел похудеть. Со временем диета смягчилась — теперь в ней присутствуют цельнозерновой рис, овощи, фрукты и растительные белки.

Какие виды риса бывают и как выбрать подходящий

Выбор сорта напрямую влияет на пользу диеты.

  • Белый рис — самый мягкий и легко усваиваемый, но беден клетчаткой.
  • Бурый (коричневый) сохраняет оболочку зерна, содержит витамины группы B, магний и антиоксиданты.
  • Дикий рис — не совсем рис, а водное злаковое растение. В нём больше белка и микроэлементов.
  • Басмати и жасмин — ароматные сорта с низким гликемическим индексом, что помогает удерживать уровень сахара стабильным.

Для кратковременных программ подойдёт белый рис, а для недельного курса — бурый или дикий.

Основные принципы и примерное меню

Рисовая диета предполагает частое и умеренное питание: 4-5 раз в день, по 150-200 граммов готового риса. Обязательно — не менее 1,5-2 литров воды в сутки. В строгих вариантах разрешены только рис и вода, но чаще добавляют овощи, фрукты, немного постного мяса, рыбы или йогурта. Соль, сахар, кофе и алкоголь исключаются полностью.

Пример сбалансированного меню на день:

  • завтрак — бурый рис с яблоком и корицей;
  • обед — рис с тушёными овощами и куриной грудкой;
  • полдник — йогурт без добавок;
  • ужин — рисовая каша с брокколи или морковью.

Что даёт рисовая диета

  1. Быстрое снижение веса. За счёт ограничения соли и калорий уходит лишняя жидкость, уменьшаются отёки.
  2. Мягкое очищение. Рис действует как сорбент, выводя продукты метаболизма.
  3. Поддержка сердца. Мало жира и натрия — меньше нагрузка на сосуды.
  4. Гипоаллергенность. Отсутствие глютена делает рацион безопасным при пищевой чувствительности.

Возможные риски

Полный отказ от белка и витаминов может привести к слабости, анемии и сухости кожи. Длительное соблюдение монодиеты грозит дефицитом кальция, железа и витаминов группы B. Белый рис способен повышать уровень сахара, поэтому людям с диабетом он противопоказан. Также рисовые диеты не рекомендуются беременным, подросткам и тем, кто страдает хроническими заболеваниями ЖКТ или почек.

Как сделать рисовую диету безопасной

Чтобы минимизировать риски, диетологи советуют:

  • отдавать предпочтение нешлифованному рису;
  • включать овощи, орехи, зелень и бобовые;
  • не соблюдать строгий режим дольше 3-5 дней;
  • при необходимости принимать витаминные комплексы;
  • выходить из диеты постепенно — начиная с лёгких супов и овощных блюд.

Личный опыт похудения

История Эльмиры Димаевой показывает, как работает эта система на практике. Осенью, когда физическая активность снизилась, она заметила прибавку в весе. После консультации с врачом решила попробовать рисовую диету на неделю. Меню включало рис, овощи, фрукты и немного йогурта. Соль, сахар и соусы — под запретом.

"С наступлением холодов моя физическая активность резко снизилась. Калории почти не тратились, и в итоге это привело к увеличению массы тела", — рассказала Эльмира Димаева, испытавшая диету на себе.

Первые два дня результат был скромный — минус 0,3 кг, но затем процесс ускорился. К шестому дню вес ушёл на 7 кг. К концу недели Эльмира отметила лёгкость, улучшение пищеварения и снижение аппетита, хотя добавила в рацион витамины из-за нехватки кальция. Диета оказалась эффективной, но требовала контроля и умеренности.

Сравнение рисовых сортов

Сорт риса Пищевая ценность Гликемический индекс Подходит для
Белый легко усваивается, минимум клетчатки высокий кратких монодиет
Бурый много витаминов B, магний средний длительных курсов
Дикий богат белком и микроэлементами низкий спортивных диет
Басмати ароматный, снижает сахар низкий сбалансированного рациона

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: придерживаться монодиеты более недели.
    Последствие: дефицит питательных веществ, упадок сил.
    Альтернатива: чередовать рисовые дни с полноценным питанием.
  • Ошибка: использовать только белый рис.
    Последствие: скачки глюкозы и чувство голода.
    Альтернатива: заменить бурым или диким рисом.
  • Ошибка: отсутствие воды.
    Последствие: запоры и головные боли.
    Альтернатива: пить не менее 2 литров в день.

FAQ

Какой рис лучше для диеты?
Бурый и дикий — они богаты клетчаткой и дают длительное насыщение.

Можно ли пить кофе на рисовой диете?
Нет, кофеин усиливает выведение жидкости и повышает нагрузку на почки.

Сколько можно сбросить за неделю?
В среднем 4-7 кг, но результат зависит от индивидуальных особенностей организма.

Подходит ли рисовая диета мужчинам?
Да, особенно как краткий способ нормализовать питание и уменьшить отёки.

Мифы и правда

  • Миф: рисовая диета выводит токсины.
    Правда: рис лишь частично действует как сорбент, но не заменяет детоксикацию.
  • Миф: на рисовой диете нельзя пить воду.
    Правда: без воды диета становится опасной.
  • Миф: белый рис вреден.
    Правда: он безопасен, но менее полезен, чем бурый или дикий.

Рисовая диета действительно способна дать быстрый эффект и помочь разгрузить организм, однако воспринимать её как универсальный способ похудения нельзя. Потеря веса в первую неделю связана в основном с выведением жидкости, а не с уменьшением жировых запасов. Чтобы сохранить результат, важно не возвращаться к прежнему питанию, а постепенно выстраивать сбалансированный рацион с достаточным количеством белка, овощей и цельных злаков.

Под контролем специалиста рисовая диета может стать мягким стартом на пути к более осознанному и здоровому образу жизни.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Домашние животные
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Новости спорта
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Популярное
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом

Подготовьте окна к зиме. Узнайте, как перевести пластиковые окна в зимний режим и сэкономить на отоплении.

Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Они не вырастают никогда: крошечные пород кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Кража в Лувре обернулась рекламой века: витрина маленькой лавки в Эльзасе вызвала неслыханный ажиотаж Игорь Буккер Запотевшие окна? Старый совет с моющим средством: забудьте о сырости навсегда Валерия Жемчугова Гендерные изменения в армии: почему Германия готовит 213 тыс. единиц женской формы Андрей Николаев
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
Последние материалы
Ждать ли замедления роста цен на жильё? Набиуллина озвучила ключевой фактор
Крах украинской надежды: Европа переживает из-за ухода Трампа к России
Пляжи Гоа теряют популярность: туроператоры делают ставку на Таиланд и Китай
Штрафной бумеранг: водителей защитят от произвола чиновников
Делаем универсальное творожное тесто: одно на всё — от штруделя до пирожных
Атомный час икс: Германия поддержала РФ в вопросе ядерного оружия
Культурная ампутация: депутат Украины набросился на Зеленского из-за запрета Пушкина
Чистая кожа или чистая реклама: разбираем феномен дезодорантов без алюминия
Смертельная сделка: фигурант дела о покушении на Трампа просит легкую смерть
Афтершоки не заканчиваются: Камчатка получила ещё 12 ударов стихии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.