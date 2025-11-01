400 калорий за час и никакой скуки: чем теннис лучше классического кардио

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:04
Спорт

Теннис как кардио-тренировка становится всё более популярным направлением для тех, кто хочет укрепить сердце, повысить выносливость и при этом не скучать на беговой дорожке. Эта игра сочетает физическую нагрузку, координацию и эмоциональный драйв — всё, что делает фитнес осмысленным и устойчивым.

Теннис как кардио
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Теннис как кардио

Почему теннис — идеальная кардио-нагрузка

Теннис обеспечивает равномерную аэробную работу, развивает дыхание и выносливость без чрезмерного стресса для суставов. Пульс держится в оптимальной зоне (60-75% от максимума), что позволяет укреплять сердечно-сосудистую систему без перегрузки.

При этом мышцы всего тела работают согласованно: ноги обеспечивают передвижение, руки — точность удара, корпус стабилизирует баланс. А игровой элемент превращает тренировку в увлекательный процесс.

"Теннис — одно из лучших кардио, потому что сочетает движение, реакцию и мышление", — подчеркнула тренер Марина Кузнецова.

Как подготовиться к тренировкам

Перед стартом определите целевую зону пульса: вычтите из 220 свой возраст и возьмите 60-75% от полученного числа. На этом уровне вы сможете говорить фразами без задыхания — это и есть рабочий темп.

Для начала подойдут:

  • лёгкая ракетка средней жёсткости;

  • кроссовки с устойчивой пяткой и нескользящей подошвой;

  • дыхание через нос на вдохе, выдох — в момент удара.

В первые недели делайте упор на технику и координацию, а не на скорость и силу удара.

Базовая программа "3x30" на четыре недели

Три занятия в неделю по 30-45 минут обеспечат постепенную адаптацию. Каждая сессия делится на разминку, основную часть и заминку. Главное правило — контроль пульса и ощущений: если дыхание сбивается, замедлите темп.

Пример структуры одной тренировки:

  • Разминка (8-10 мин.) — суставная гимнастика, шаговые выпады, лёгкий бег.

  • Лестница ног (6-8 мин.) — сплит-степ, приставные шаги, диагональные перемещения.

  • Работа у сетки (10 мин.) — короткие волли и отбивка без замаха, акцент на стойку.

  • Ритмичные розыгрыши (12-18 мин.) — полплощадки, работа в среднем темпе 30-60 сек, отдых 30 сек.

  • Подачи и вводы (5 мин.) - контроль дыхания и ритма.

  • Заминка (5 мин.) - ходьба и растяжка ног, спины и плеч.

Как контролировать нагрузку без гаджетов

Если нет фитнес-часов, можно ориентироваться по "кортометрии":
один "круг" — это 10 розыгрышей подряд без ошибок и спуртов. Два-четыре таких круга за занятие — полноценная кардио-сессия.

Перерывы между кругами делайте строго по времени — 30-60 секунд, с глотком воды и восстановлением дыхания. При ощущении "забивания" рук или ног снижайте силу удара и возвращайтесь к коротким розыгрышам у сетки.

Координация и защита суставов

Главный принцип — движение через ритм, а не через силу.

  • Сплит-степ (мини-прыжок на месте) снижает нагрузку на колени и ахиллы.

  • Мелкие приставные шаги и диагональные выходы улучшают баланс.

  • Избегайте резких остановок: двигайтесь по дуге и контролируйте разворот корпуса.

Такая техника предотвращает травмы и формирует мышечную память.

Что дальше: прогресс и переход на новый уровень

Через четыре недели, когда тело адаптируется, можно увеличить продолжительность тренировки до 45-60 минут и добавить интервалы:
2 минуты ралли + 1 минута отдыха, повторить 6-8 раз.

Раз в неделю полезно проводить восстановительную сессию — лёгкие удары у сетки, растяжка и дыхательные упражнения.

Когда шаг, реакция и дыхание стали устойчивыми, можно попробовать любительские турниры или совместные игры. Это добавит соревновательный элемент и мотивацию для развития.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: сразу играть в полную силу.
    Последствие: перегрузка суставов и связок.
    Альтернатива: начинать с медленных розыгрышей и коротких сессий.

  • Ошибка: не контролировать дыхание.
    Последствие: быстрое утомление и сбой ритма.
    Альтернатива: вдох через нос, выдох в момент удара.

  • Ошибка: тренироваться без разминки.
    Последствие: микротравмы и падение эффективности.
    Альтернатива: 10 минут суставной мобилизации и лёгкий бег перед игрой.

А что если добавить аналитику?

Просмотр профессиональных матчей помогает понять ритм игры и стратегию движений. Через онлайн-трансляции или спортивные платформы можно видеть реальное количество ударов, длительность розыгрышей и средний пульс игроков — полезный материал для анализа своей кардио-работы.

Плюсы и минусы тенниса как кардио

Плюсы Минусы
Укрепляет сердце и сосуды Требует площадки и партнёра
Улучшает координацию и реакцию Не подходит при травмах суставов
Снимает стресс и повышает концентрацию Медленный прогресс у новичков
Интереснее монотонных тренировок Зависит от погодных условий

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли похудеть, играя в теннис?
Да, регулярные тренировки с умеренным пульсом эффективно сжигают калории.

Как часто заниматься?
3 раза в неделю по 30-45 минут достаточно для улучшения выносливости.

Подойдёт ли теннис людям с проблемами суставов?
Да, если выбирать мягкие покрытия и избегать резких движений.

Что важнее — техника или сила удара?
Для кардио-тенниса важнее техника, ритм и дыхание, а не мощность.

Мифы и правда

  • Миф: теннис — это силовой спорт.
    Правда: он прежде всего аэробный, тренирует сердце и координацию.

  • Миф: без гаджетов невозможно контролировать нагрузку.
    Правда: ориентироваться можно по дыханию и разговорному темпу.

  • Миф: теннис травмоопасен для новичков.
    Правда: при правильной технике и обуви риск минимален.

3 интересных факта

  1. Во время часовой игры в теннис можно сжечь от 400 до 700 калорий.

  2. Теннис развивает оба полушария мозга — из-за постоянной координации глаз, рук и ног.

  3. У профессиональных игроков частота сердечных сокращений на пике достигает 170 ударов в минуту, но быстро восстанавливается.

Современный теннис возник во Франции в XIX веке как аристократическая игра на свежем воздухе. В XX веке он стал массовым видом спорта и вошёл в программы фитнес-тренировок как универсальное средство развития выносливости и реакции. Сегодня кардио-теннис признан отдельным направлением фитнеса, объединяющим игру и аэробную тренировку.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
