Сила без гибкости — как мотор без масла: почему упругие мышцы важнее мускулов

8:37
Спорт

Гибкость — это способность человека выполнять движения с большой амплитудой. По сути, она отражает подвижность суставов и эластичность мышечно-связочного аппарата. Именно гибкость позволяет телу двигаться свободно, без ограничений и травм, а также делает движения плавными и эффективными.

Женщина делает растяжку
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина делает растяжку

Что такое гибкость и подвижность

Когда говорят о гибкости всего тела, имеют в виду суммарную подвижность суставов. Если речь идёт о конкретной области, используют термин "подвижность", например — "подвижность в тазобедренных суставах".

Виды гибкости

По форме проявления различают два типа:

  • Активная гибкость - способность выполнять движения с большой амплитудой только за счёт работы собственных мышц. Она зависит от состояния нервной системы, силы воли и способности мышц расслабляться.

  • Пассивная гибкость - подвижность суставов под воздействием внешней силы: веса тела, партнёра или оборудования. Она обычно выше активной и определяется строением суставов, эластичностью связок и сухожилий.

По способу проявления выделяют:

  • Динамическую гибкость - проявляется в движении;

  • Статическую гибкость - при удержании позы без движения.

Кроме того, существует общая гибкость (высокая подвижность во всех суставах) и специальная (амплитуда, характерная для конкретного вида спорта или движения, например у гимнастов или фигуристов).

Что влияет на гибкость

На развитие и проявление гибкости влияет множество факторов:

  • Анатомический. Форма суставных костей и длина связок определяют диапазон возможных движений.

  • Нервно-мышечный. Чем лучше работает нервная система и межмышечная координация, тем легче расслаблять растягиваемые мышцы.

  • Время суток. С 12 до 17 часов тело наиболее готово к растяжке.

  • Температура. Тепло делает мышцы эластичнее: при 25 °C подвижность выше, чем при 5 °C.

  • Разминка. После лёгких упражнений гибкость повышается.

  • Температура тела. После 10 минут в сауне подвижность суставов увеличивается.

  • Утомление. Активная гибкость снижается из-за усталости, а пассивная, наоборот, растёт — мышцы расслабляются сильнее.

  • Эмоциональное состояние. Позитивный настрой улучшает результаты, а стресс и страх сковывают тело.

Как измеряют гибкость

Главный критерий — амплитуда движения, то есть насколько широко сустав может двигаться. Измерения проводят в градусах или линейных единицах с помощью разных методов:

  • механический гониометр - угломер, фиксирующий угол сгибания или вращения;

  • электрогониометр - прибор, отображающий движение суставов на графике;

  • оптический метод - фото- и видеосъёмка движения;

  • рентгенографический - позволяет определить теоретический предел амплитуды.

В спорте чаще всего используют механический гониометр — простой и точный инструмент, похожий на транспортир с подвижными ножками.

Популярные тесты для оценки гибкости

  1. Плечевой сустав.

    • Тест с гимнастической палкой: руки выпрямлены, выполняется выкрут назад — чем меньше расстояние между кистями, тем выше гибкость.

    • Тест "руки за спиной": попытка соединить кулаки за спиной — оценивается симметричность и амплитуда.

  2. Позвоночник.

    • Наклон вперёд: стоя на скамье, человек наклоняется, не сгибая колени. Результат измеряется по расстоянию от пальцев до отметки на скамье ("+" — пальцы ниже уровня, "-" — выше).

    • Sit and reach test: сидя на полу, испытуемый тянется вперёд; результат выше 25,4 см считается хорошим.

    • Мостик: измеряется расстояние между пятками и ладонями — чем оно меньше, тем лучше гибкость.

  3. Тазобедренные суставы.

    • Выполняется продольный и поперечный шпагат; оценивается расстояние от пола до таза.

  4. Коленные суставы.

    • Измеряется угол сгибания при приседе с помощью гониометра.

  5. Голеностоп.

    • Измеряется расстояние от пяток до пальцев при тыльном и подошвенном сгибании.

Разницу между активной и пассивной гибкостью называют "дефицитом активной гибкости" — она показывает, насколько эффективно мышцы управляют суставами.

Правила точного измерения

Чтобы результаты были объективными, важно соблюдать стандартизацию:

  • проводить тесты в одно и то же время суток;

  • выполнять одинаковую разминку;

  • использовать одинаковое исходное положение тела;

  • избегать рывков и пружинистых движений — позу нужно удерживать несколько секунд.

Измерение гибкости при помощи гониометра

Самым точным инструментом считается гониометр конструкции Гамбурцева - устройство, сочетающее угломер и штангенциркуль. Оно позволяет измерять углы наклона и расстояния в разных плоскостях тела.

Перед измерением на коже отмечают анатомические точки — ориентиры для крепления прибора. Стрелка гониометра фиксирует угол в градусах, а данные записываются в угловых единицах.

Основные правила:

  • проводить измерения утром, до интенсивных нагрузок;

  • обязательно делать разминку;

  • избегать измерений при сильной усталости;

  • двигаться плавно, без рывков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выполнять растяжку без разминки.
    Последствие: риск растяжения связок.
    Альтернатива: разогрев мышц в течение 10-15 минут.

  • Ошибка: измерять гибкость после тренировки.
    Последствие: искажённые результаты.
    Альтернатива: проводить тесты в состоянии покоя.

  • Ошибка: выполнять баллистические (пружинистые) движения.
    Последствие: микротравмы мышц и связок.
    Альтернатива: плавная растяжка с удержанием позы.

А что если тренировать гибкость ежедневно?

Даже 10 минут лёгкой растяжки в день дают эффект — улучшается осанка, снижается риск травм и ощущается лёгкость в теле. Со временем суставы становятся подвижнее, а мышцы — эластичнее.

Плюсы и минусы тренировки гибкости

Плюсы Минусы
Улучшает осанку и подвижность Требует регулярности
Снижает риск травм Может быть больно на первых этапах
Повышает эффективность тренировок Неправильная техника опасна
Улучшает кровообращение Эффект развивается постепенно

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как часто нужно тренировать гибкость?
Оптимально — 3-5 раз в неделю, лучше после разминки или тренировки.

Можно ли стать гибким в любом возрасте?
Да, но прогресс будет медленнее. Главное — регулярность и аккуратность.

Что выбрать: статическую или динамическую растяжку?
Для развития подвижности — динамическую, для расслабления — статическую.

Как понять, что растяжка идёт на пользу?
Должно ощущаться лёгкое натяжение, но не боль.

Мифы и правда

  • Миф: гибкость — это врождённое качество.
    Правда: природные данные влияют, но тренировки способны значительно улучшить подвижность.

  • Миф: растяжка нужна только гимнастам.
    Правда: гибкость важна для любого человека — от офисного работника до спортсмена.

  • Миф: боль во время растяжки — признак эффективности.
    Правда: боль сигнализирует о перегрузке и возможной травме.

3 интересных факта

  1. У женщин гибкость в среднем на 10-15% выше, чем у мужчин.

  2. С возрастом эластичность связок снижается, но её можно вернуть с помощью тренировок.

  3. Водные виды спорта, йога и пилатес — лучшие практики для развития гибкости.

Термин "гибкость" активно используется в спортивной науке с середины XX века. Первые стандартизированные тесты были разработаны в Советском Союзе для подготовки гимнастов и фигуристов. Позже методы измерения вошли в программы физического воспитания по всему миру.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
