Три столпа рухнули: откровения Канчельскиса о причинах упадка российского футбола

Бывший полузащитник сборной России и "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис рассказал, почему, по его мнению, отечественный футбол переживает кризис. В интервью Legalbet экс-игрок высказал сожаление по поводу утраты системности и традиций, которые некогда были фундаментом спортивных успехов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Футбольный мяч на поле

"Мы потеряли систему, идеи и традиции"

По словам Канчельскиса, современные российские игроки слишком поздно достигают высокого уровня. Если раньше молодые футболисты уже в 18-20 лет попадали в сборную и уезжали за границу, то теперь их считают "перспективными" даже в 23 года.

"Раньше в 20 лет уже уезжали играть в Европу. А у нас сейчас в 22-23 считаются молодыми и перспективными. Ну какой же это перспективный?" — отметил бывший полузащитник Андрей Канчельскис.

Футболист напомнил, что легендарный Эдуард Стрельцов в 18 лет уже играл за сборную СССР и выигрывал Олимпийские игры. Сегодня же, считает Канчельскис, мало кто из молодых российских игроков способен повторить такой путь.

Что изменилось после распада СССР

Главную причину кризиса Канчельскис видит в разрушении системы подготовки, существовавшей во времена Советского Союза. Тогда, по его словам, футбол в стране опирался на три столпа — систему, идею и традиции, которые обеспечивали стабильность и результат.

После 1991 года всё изменилось: спортивные школы начали работать разрозненно, исчезла единая стратегия развития, а уровень внутреннего чемпионата снизился.

"После распада СССР у нас пропали традиции, система и идеи. Тогда это всё было. А сейчас у нас лебедь, рак и щука, как в басне Крылова", — подчеркнул Канчельскис в беседе с Legalbet.

Когда российский футбол был на вершине

Бывший игрок напомнил, что в советское время национальная сборная выигрывала Олимпиады и Кубки Европы, а молодёжные команды занимали призовые места на международных турнирах. В постсоветский период крупных достижений удалось добиться лишь отдельным клубам — ЦСКА и "Зениту", выигравшим европейские кубки.

По мнению Канчельскиса, эти успехи были скорее исключением, чем признаком системного прогресса.

Почему вернуть прежний уровень будет сложно

Андрей Канчельскис убеждён, что восстановление утраченной структуры потребует многих лет. Россия, по его словам, должна заново выстраивать спортивное образование, тренерские школы и подход к детско-юношескому футболу. Без этого невозможно добиться стабильных результатов на международной арене.

Экс-футболист добавил, что современным игрокам не хватает не только мастерства, но и правильных ориентиров: "Раньше равнялись на Стрельцова, Блохина, Бессонова, а теперь у нас нет таких примеров".

Взгляд эксперта: "Всё можно вернуть"

Несмотря на жёсткую оценку, Канчельскис выразил надежду, что при должном внимании к подготовке кадров и возрождении инфраструктуры Россия сможет вернуть себе позиции в мировом футболе. Главное, считает он, — перестать искать оправдания и начать системно работать с молодыми спортсменами.