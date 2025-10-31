Шок в Африке: Ангола отдаёт баснословные деньги за игру с Месси — Россия от встречи отказалась

Товарищеский матч между сборными Анголы и Аргентины, который состоится 11 ноября, стал одной из самых дорогих игр в истории африканского футбола.
Как сообщает издание Sport News Africa, проведение встречи обойдётся принимающей стороне в €12 млн, и основная часть расходов связана с участием Лионеля Месси.
По данным источника, именно возможное присутствие капитана "Интер Майами" и семикратного обладателя "Золотого мяча" резко увеличило стоимость контракта. Организаторы рассчитывают, что выход Месси на поле обеспечит полные трибуны и большой интерес к матчу не только внутри страны, но и за её пределами.
Для Анголы это событие рассматривается как способ привлечь внимание к развитию футбола в стране и повысить престиж национальной команды.
Футбольные аналитики отмечают, что приглашение сборной Аргентины с участием Месси — это не просто спортивное решение, а выгодный маркетинговый ход. Матчи с его участием традиционно вызывают ажиотаж: билеты распродаются за считаные часы, а телетрансляции собирают миллионы зрителей.
По оценкам экспертов, только за счёт продаж прав на показ и рекламы Ангола может вернуть до половины вложенной суммы.
Интерес к аргентинской сборной проявляла и Россия. Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов подтвердил факт переговоров с Ассоциацией футбола Аргентины, однако отметил, что федерация не готова платить чрезмерные суммы.
"РФС не готов платить свыше $10 млн за игру", — заявил генеральный секретарь Максим Митрофанов.
Таким образом, российская сторона решила воздержаться от организации матча, тогда как Ангола согласилась на более высокий финансовый порог.
После победы на чемпионате мира 2022 года интерес к южноамериканской сборной возрос во всём мире. Команда Лионеля Скалони востребована у организаторов международных турниров и товарищеских матчей — встречи с Аргентиной стали престижным показателем для национальных федераций.
Помимо Анголы, в ближайших месяцах обсуждается проведение матчей с Саудовской Аравией и Китаем, где также готовы платить миллионы евро ради возможности увидеть Месси на поле.
Для Анголы предстоящий поединок — не только спортивное испытание, но и возможность заявить о себе на международной арене. В стране активно развивают инфраструктуру: строятся новые стадионы, модернизируются тренировочные базы и повышается уровень внутреннего чемпионата.
Ожидается, что встреча с Аргентиной станет крупнейшим футбольным событием в истории страны и привлечёт внимание туристов, инвесторов и зарубежных спонсоров.
