Шок в Африке: Ангола отдаёт баснословные деньги за игру с Месси — Россия от встречи отказалась

Спорт

Товарищеский матч между сборными Анголы и Аргентины, который состоится 11 ноября, стал одной из самых дорогих игр в истории африканского футбола.

Лионель Месси
Фото: www.flickr.com by Hugo Pérez Marsol, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лионель Месси

Как сообщает издание Sport News Africa, проведение встречи обойдётся принимающей стороне в €12 млн, и основная часть расходов связана с участием Лионеля Месси.

Почему матч так дорог

По данным источника, именно возможное присутствие капитана "Интер Майами" и семикратного обладателя "Золотого мяча" резко увеличило стоимость контракта. Организаторы рассчитывают, что выход Месси на поле обеспечит полные трибуны и большой интерес к матчу не только внутри страны, но и за её пределами.

Для Анголы это событие рассматривается как способ привлечь внимание к развитию футбола в стране и повысить престиж национальной команды.

Месси как экономический фактор

Футбольные аналитики отмечают, что приглашение сборной Аргентины с участием Месси — это не просто спортивное решение, а выгодный маркетинговый ход. Матчи с его участием традиционно вызывают ажиотаж: билеты распродаются за считаные часы, а телетрансляции собирают миллионы зрителей.

По оценкам экспертов, только за счёт продаж прав на показ и рекламы Ангола может вернуть до половины вложенной суммы.

Возможный соперник — сборная России

Интерес к аргентинской сборной проявляла и Россия. Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов подтвердил факт переговоров с Ассоциацией футбола Аргентины, однако отметил, что федерация не готова платить чрезмерные суммы.

"РФС не готов платить свыше $10 млн за игру", — заявил генеральный секретарь Максим Митрофанов.

Таким образом, российская сторона решила воздержаться от организации матча, тогда как Ангола согласилась на более высокий финансовый порог.

Аргентина — желанный гость

После победы на чемпионате мира 2022 года интерес к южноамериканской сборной возрос во всём мире. Команда Лионеля Скалони востребована у организаторов международных турниров и товарищеских матчей — встречи с Аргентиной стали престижным показателем для национальных федераций.

Помимо Анголы, в ближайших месяцах обсуждается проведение матчей с Саудовской Аравией и Китаем, где также готовы платить миллионы евро ради возможности увидеть Месси на поле.

Что получит Ангола

Для Анголы предстоящий поединок — не только спортивное испытание, но и возможность заявить о себе на международной арене. В стране активно развивают инфраструктуру: строятся новые стадионы, модернизируются тренировочные базы и повышается уровень внутреннего чемпионата.

Ожидается, что встреча с Аргентиной станет крупнейшим футбольным событием в истории страны и привлечёт внимание туристов, инвесторов и зарубежных спонсоров.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
