Правда, которую скрывали: Акинфеев рассказал о неожиданной стороне Черчесова

2:36
Спорт

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями о совместной работе с бывшим наставником сборной России Станиславом Черчесовым.

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
Фото: soccer.ru by Dimka Pukalik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Фрагмент из автобиографии спортсмена опубликовало издание Sport24.

О внутренней атмосфере в команде

По словам Акинфеева, общение с Черчесовым оказалось значительно проще, чем многие могли представить. Вопреки распространённому мнению о его жёстком характере, внутри команды тренер проявлял себя совсем иначе — сдержанно и уважительно.

"С Черчесовым оказалось на удивление легко работать. Знаю, что Станислав Саламович не всегда находил общий язык с журналистами, но внутри команды он оказался совершенно не таким, как на публике", — отметил голкипер Игорь Акинфеев.

Футболист подчеркнул, что Черчесов не стремился контролировать всё и позволял специалистам в штабе действовать в своих зонах ответственности.

Роль тренера и подход к игрокам

Акинфеев отметил, что, несмотря на вратарское прошлое Черчесова, тот не вмешивался в работу с голкиперами — этим занимался тренер Гинтарас Стауче. Главный наставник сосредоточился на взаимодействии с полевыми футболистами и организации командной игры.

Такой подход позволял создать в сборной атмосферу доверия, при которой каждый специалист занимался своим делом, а игроки чувствовали поддержку со стороны тренерского штаба.

Вклад Черчесова в сборную

Период руководства Станислава Черчесова запомнился многим болельщикам успехом на домашнем чемпионате мира 2018 года, где сборная России впервые в истории вышла в четвертьфинал. Этот результат стал для команды важным рубежом и укрепил авторитет тренера среди игроков.

По словам Акинфеева, именно благодаря внутренней дисциплине и уважению, которое Черчесов требовал и сам демонстрировал, команда смогла добиться единства и показать максимальный результат.

Личный опыт Акинфеева

Голкипер признался, что работа под руководством Черчесова стала для него одним из самых комфортных периодов в карьере в сборной. Он отметил, что тренер не оказывал давления и не пытался навязать собственное видение вратарской игры, хотя сам был блестящим голкипером в прошлом.

Такое доверие, по словам Акинфеева, помогало ему сосредоточиться на своей игре и работать с максимальной отдачей.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
