Правда, которую скрывали: Акинфеев рассказал о неожиданной стороне Черчесова

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями о совместной работе с бывшим наставником сборной России Станиславом Черчесовым.
Фрагмент из автобиографии спортсмена опубликовало издание Sport24.
По словам Акинфеева, общение с Черчесовым оказалось значительно проще, чем многие могли представить. Вопреки распространённому мнению о его жёстком характере, внутри команды тренер проявлял себя совсем иначе — сдержанно и уважительно.
"С Черчесовым оказалось на удивление легко работать. Знаю, что Станислав Саламович не всегда находил общий язык с журналистами, но внутри команды он оказался совершенно не таким, как на публике", — отметил голкипер Игорь Акинфеев.
Футболист подчеркнул, что Черчесов не стремился контролировать всё и позволял специалистам в штабе действовать в своих зонах ответственности.
Акинфеев отметил, что, несмотря на вратарское прошлое Черчесова, тот не вмешивался в работу с голкиперами — этим занимался тренер Гинтарас Стауче. Главный наставник сосредоточился на взаимодействии с полевыми футболистами и организации командной игры.
Такой подход позволял создать в сборной атмосферу доверия, при которой каждый специалист занимался своим делом, а игроки чувствовали поддержку со стороны тренерского штаба.
Период руководства Станислава Черчесова запомнился многим болельщикам успехом на домашнем чемпионате мира 2018 года, где сборная России впервые в истории вышла в четвертьфинал. Этот результат стал для команды важным рубежом и укрепил авторитет тренера среди игроков.
По словам Акинфеева, именно благодаря внутренней дисциплине и уважению, которое Черчесов требовал и сам демонстрировал, команда смогла добиться единства и показать максимальный результат.
Голкипер признался, что работа под руководством Черчесова стала для него одним из самых комфортных периодов в карьере в сборной. Он отметил, что тренер не оказывал давления и не пытался навязать собственное видение вратарской игры, хотя сам был блестящим голкипером в прошлом.
Такое доверие, по словам Акинфеева, помогало ему сосредоточиться на своей игре и работать с максимальной отдачей.
