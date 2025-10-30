Шок для фанатов Зенита: главная звезда в тени — когда вернется Сантос

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал ситуацию с восстановлением капитана команды Дугласа Сантоса, получившего травму перед матчем 13-го тура Российской Премьер-Лиги против "Динамо". Защитник выбыл из состава и до сих пор не вернулся к тренировкам.

Состояние игрока и прогнозы

По словам Семака, информация о том, что Сантос пропустит остаток года, не подтверждена. Сейчас футболист проходит этап отдыха, а сроки его возвращения будут понятны после начала реабилитации.

"После его повреждения он находится в состоянии покоя, а когда начнёт реабилитацию, будут видны конкретные даты его возвращения", — отметил главный тренер Сергей Семак, слова которого приводит официальный сайт "Зенита".

В клубе рассчитывают, что бразильский капитан сможет помочь команде уже в текущем сезоне. Его отсутствие стало чувствительным, ведь именно Сантос остаётся ключевым игроком обороны и важной фигурой в построении атак.

Кто заменит капитана

Пока Сантос восстанавливается, его место на левом фланге обороны занимают Данил Круговой и Родриго, однако оба не обладают тем уровнем универсальности, которым славится капитан. Сантос не только уверенно действует в защите, но и активно поддерживает атаку, формируя плотную связь с полузащитниками.

В последних турах "Зенит" сумел обойтись без него, но Семак признал, что в долгосрочной перспективе команде будет трудно сохранять баланс без опытного бразильца.

Влияние на игру команды

Отсутствие Дугласа Сантоса заставило тренерский штаб перестроить тактическую схему. В некоторых матчах Семак использует трёх центральных защитников, чтобы компенсировать нехватку скорости и точности на фланге. Это помогает держать линию обороны плотной, но снижает креативность атакующих действий.

Фанаты и аналитики отмечают, что без Сантоса игра команды становится более предсказуемой, особенно при переходе из обороны в атаку.

Перспективы возвращения

Медицинский штаб "Зенита" не раскрывает подробностей травмы, однако по информации спортивных источников, повреждение не относится к числу тяжёлых. Сантос уже проходил подобные периоды восстановления, и обычно возвращался на поле в оптимальной форме.

Ожидается, что к середине ноября футболист сможет приступить к индивидуальным тренировкам. Если процесс реабилитации пройдёт без осложнений, то его участие в заключительных матчах осенней части чемпионата не исключено.

Роль Сантоса в "Зените"

За несколько сезонов в Петербурге Дуглас Сантос стал одним из самых стабильных и уважаемых игроков клуба. Его лидерские качества отмечают не только партнёры, но и болельщики. Контракт с бразильцем продлён до 2026 года, и клуб связывает с ним планы на ближайшие сезоны.

В прошлом сезоне защитник провёл более 40 матчей, отличился тремя голами и семью голевыми передачами — для игрока обороны это впечатляющий показатель.

Что дальше

Пока команда борется за лидерство в Мир РПЛ, Семаку важно сохранить стабильность состава и не форсировать возвращение капитана. Опыт наставника позволяет сбалансировать нагрузку на игроков, чтобы избежать новых травм.

Руководство клуба уверено: после восстановления Сантос вновь станет одним из ключевых игроков в борьбе за чемпионский титул.