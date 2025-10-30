Бывшие игроки сборной России попали в базу Миротворца* — вот что стало поводом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Новость о попадании бывшего вратаря сборной России Маринато Гильерме в базу "Миротворца"* вызвала большой резонанс. В список также внесли его экс-партнёра по национальной команде — Ари, ныне спортивного директора московского "Торпедо". Поводом стала их встреча с ветеранами СВО, прошедшая перед товарищеским матчем сборной России против Ирана в Волгограде.

Ситуация затронула не только спортивную, но и общественную сферу, вновь подняв вопрос о том, как спортивные мероприятия пересекаются с политикой и общественными настроениями.

Кто такие Маринато Гильерме и Ари

Маринато Гильерме — уроженец Бразилии, получивший российское гражданство в 2015 году. Большую часть карьеры он провёл в московском "Локомотиве", где стал чемпионом России и завоевал Кубок страны. С 2016 по 2021 год выступал за национальную сборную.

Ари также родился в Бразилии, но много лет играл в России и, как и Гильерме, получил российское гражданство, пишет "Постньюс". Футболист известен по выступлениям за "Спартак", "Краснодар" и сборную России. После завершения карьеры он занял пост спортивного директора "Торпедо".

Оба спортсмена активно участвуют в благотворительных и общественных проектах, связанных с популяризацией футбола среди молодёжи.

Повод для попадания в базу

По данным СМИ, встреча футболистов с ветеранами СВО состоялась в Волгограде накануне матча против сборной Ирана. Мероприятие носило публичный характер и было приурочено к спортивному событию. После этого имена Гильерме и Ари появились в базе "Миротворца"*.

Ранее аналогичным образом в список был внесён и другой известный футболист — Юрий Жирков, также принимавший участие во встрече.

Сам факт внесения спортсменов в базу вызвал бурные обсуждения в спортивном сообществе и социальных сетях.

Реакция футбольного мира

Российские спортивные комментаторы и болельщики выразили поддержку игрокам, отмечая, что участие спортсменов в подобных мероприятиях не должно становиться поводом для международных обвинений. Представители футбольных клубов ситуацию не комментируют официально, предпочитая не подогревать общественный интерес.

Многие эксперты указывают на то, что профессиональные спортсмены всё чаще оказываются в центре общественных конфликтов, не связанных напрямую с их деятельностью на поле.

А что если…

Что делать спортсмену, если его имя оказалось в нежелательном списке?
В такой ситуации важно не делать эмоциональных заявлений и дождаться официальных комментариев клуба или федерации. Также стоит обратиться к юристам, чтобы оценить возможные правовые последствия. Как показывает практика, большинство подобных случаев не приводит к санкциям, а остаётся на уровне информационного шума.

Плюсы и минусы публичности для спортсмена

Плюсы Минусы
Повышение узнаваемости и интереса к личности Риск репутационных скандалов
Возможность развивать социальные проекты Давление со стороны общественности
Рост коммерческих предложений Потеря контроля над контекстом упоминаний

FAQ

Что такое база "Миротворца"?
Это неофициальный онлайн-ресурс, где публикуются данные людей, обвиняемых в действиях, которые авторы сайта считают враждебными по отношению к Украине.

Какие последствия имеет попадание в базу?
В основном — информационные. Юридических мер ресурс не применяет.

Мифы и правда

Миф: попадание в базу влечёт международный запрет.
Правда: ресурс не является официальным инструментом ни одного государства.

Миф: после таких случаев карьера заканчивается.
Правда: большинство спортсменов продолжают профессиональную деятельность без ограничений.

* — ресурс признан экстремистским и запрещён на территории Российской Федерации.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
