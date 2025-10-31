Волшебный порошок силы: как креатин заряжает мышцы — главное не забыть одну мелочь

Креатин давно стал одним из самых популярных спортивных дополнений. Его эффективность подтверждена десятками исследований: он повышает силу, выносливость, ускоряет рост мышц и даже улучшает работу мозга. Но главный вопрос, который волнует спортсменов, — когда именно принимать креатин, чтобы получить максимум пользы.
Креатин — это природное соединение, которое синтезируется в печени и почках из трёх аминокислот: аргинина, глицина и метионина. Около 95 % всего креатина хранится в мышцах в форме фосфокреатина, который служит резервом быстрой энергии.
"Фосфокреатин обеспечивает мгновенное поступление энергии для синтеза АТФ. Это особенно важно при коротких, интенсивных нагрузках — прыжках, спринтах, тяжёлых подходах в зале", — объясняет спортивный диетолог Джоэл Рамдиал.
Когда запасы фосфокреатина пополняются за счёт добавок, мышцы дольше сохраняют мощность и производительность. Со временем это приводит к росту силы, мышечной массы и плотности костей.
Спортсменам силовых дисциплин — тяжелоатлетам, бодибилдерам, спринтерам.
Командным игрокам — футболистам, хоккеистам, баскетболистам.
Вегетарианцам и веганам, в рационе которых мало продуктов, содержащих натуральный креатин (мясо, рыба).
Пожилым людям — для профилактики потери мышечной массы и поддержания когнитивных функций.
Исследования также показывают, что креатин улучшает восстановление после тренировок, снижая воспаление мышечных тканей и ускоряя ресинтез гликогена при употреблении с углеводами.
Кроме того, в 2024 году в журнале Frontiers in Nutrition опубликовано исследование, подтвердившее, что регулярный приём креатина улучшает память и когнитивную скорость.
Научные данные показывают, что точное время приёма креатина не критично. Главное — делать это ежедневно и постоянно.
"Исследования не выявили значимых различий между приёмом креатина до или после тренировки", — отмечает специалист по спортивной диетологии из Университета Центрального Вашингтона Келли Притчетт.
Исследование 2022 года в журнале Frontiers подтвердило: результаты одинаковы независимо от времени приёма. Анализ 2021 года в Nutrients пришёл к тому же выводу.
Однако, если вы хотите повысить эффективность тренировки, принимайте креатин за 1-2 часа до занятия — именно тогда его уровень в крови достигает максимума. В организме он сохраняется около четырёх часов.
Креатин работает по накопительному принципу, поэтому его нужно принимать ежедневно, даже в дни отдыха. Так мышцы остаются насыщенными фосфокреатином, и вы получаете стабильный эффект.
Стандартная доза: 5 граммов в день.
В дни отдыха: принимайте в любое время суток.
Для лучшего усвоения: сочетайте с 30-50 граммами углеводов — это вызывает выброс инсулина, который улучшает транспорт креатина в мышцы.
Совет: растворяйте порошок в тёплой воде и добавляйте щепотку соли — это повышает растворимость.
"Креатин усваивается на 10-20 % лучше при приёме с углеводами или белково-углеводной смесью", — поясняет спортивный диетолог Джордан Мазур.
Раньше считалось, что приём креатина нужно начинать с загрузочного периода: 20 граммов в день (разделённых на 4 приёма) в течение недели, чтобы быстрее насытить мышцы. Однако последние исследования показывают, что это не обязательно.
"Постепенное накопление при стандартной дозировке в 5 граммов даёт тот же эффект, просто чуть медленнее — за 3-4 недели", — отмечает доктор Джонатан Поюроу.
Ошибка: принимать креатин только в тренировочные дни.
Последствие: нестабильный уровень вещества в мышцах, снижение эффективности.
Альтернатива: ежедневный приём, независимо от тренировок.
Ошибка: пить креатин без воды.
Последствие: риск обезвоживания и спазмов.
Альтернатива: минимум 250 мл жидкости на каждый приём.
Ошибка: ожидать быстрых результатов.
Последствие: разочарование.
Альтернатива: эффект накопительный — заметные изменения через 3-4 недели.
Плюсы:
увеличение силы и выносливости;
ускорение роста мышц;
поддержка восстановления;
улучшение когнитивных функций;
безопасность при длительном приёме.
Минусы:
возможна задержка жидкости (временное увеличение массы тела);
при некачественных добавках — риск примесей;
людям с почечными заболеваниями требуется консультация врача.
Можно ли принимать креатин натощак?
Да, но лучше с едой или напитком, содержащим углеводы — так усвоение выше.
Сколько воды нужно пить?
Минимум 2-3 литра в день, особенно в жару или при интенсивных тренировках.
Можно ли принимать креатин вместе с протеином?
Да, это оптимальное сочетание для роста мышц и восстановления.
Нужно ли делать перерывы?
Нет, современные исследования показывают, что длительный приём безопасен при нормальной функции почек.
Миф: креатин — это стероид.
Правда: креатин — естественное вещество, которое организм синтезирует сам.
Миф: от креатина появляются отёки.
Правда: он просто удерживает воду в мышцах, делая их более объёмными.
Миф: креатин бесполезен для женщин.
Правда: исследования показывают, что он одинаково эффективен для обоих полов.
• Креатин был открыт в 1832 году французским химиком Мишелем Шеврёлем.
• Более 80 % профессиональных спортсменов принимают его на постоянной основе.
• Вегетарианцы получают на 20-30 % больший прирост силы при приёме креатина, чем мясоеды.
Приём креатина — простой способ поддержать мышцы, энергию и концентрацию. Неважно, пьёте вы его до или после тренировки — важно делать это ежедневно, с водой и углеводами. Тогда ваш организм получит максимум пользы от каждой дозы.
