Этот витамин решает исход каждой тренировки: без него мышцы просто не просыпаются

Многие спортсмены в какой-то момент сталкиваются с периодом, когда результаты падают, несмотря на усердные тренировки. Обычно это списывают на неудачный день или перетренированность. Однако хроническая усталость, апатия и снижение мотивации нередко указывают на физиологические проблемы — прежде всего на дефицит витамина D.
Как отмечает личный тренер с 17-летним опытом, недостаток этого витамина способен буквально "выключить" энергию и замедлить восстановление после нагрузок. В статье рассмотрим, что делает витамин D, как определить его уровень и как безопасно восполнить дефицит.
Витамин D — это не просто витамин, а гормон, влияющий на десятки процессов в организме. Он:
регулирует работу митохондрий, отвечающих за выработку энергии;
поддерживает синтез белка — ключевой механизм восстановления мышц после тренировок;
улучшает настроение, участвуя в регуляции серотонина;
укрепляет кости и повышает иммунитет.
Недостаток витамина D вызывает вялость, боли в мышцах, затяжную усталость и падение тонуса. По данным исследований, до 50% взрослых людей во всём мире испытывают его дефицит. Основная причина — малое количество солнечного света: мы слишком много времени проводим в помещениях.
Концентрацию витамина D в крови определяют по анализу 25-гидроксивитамина D (25(OH)D).
|Статус
|Уровень (нг/мл)
|Интерпретация
|Дефицит
|< 20
|Высокий риск проблем с костями и мышцами
|Недостаточность
|20-29
|Субоптимальный уровень, снижается выносливость
|Достаточный
|30-50
|Здоровый диапазон
|Повышенный
|50-100
|Безопасен, приём добавок требует контроля
|Токсичный
|> 100
|Возможна передозировка
Анализ можно сдать в любой лаборатории. Многие центры предлагают домашние наборы для анализа — достаточно взять каплю крови из пальца. Врач обычно рекомендует повторное тестирование каждые 6-12 месяцев.
Дефицит "солнечного гормона" напрямую отражается на тренировках.
Снижается выработка энергии. Витамин D помогает клеткам вырабатывать АТФ — "топливо" для мышц. При низких уровнях усталость наступает быстрее.
Замедляется восстановление. Недостаток D нарушает синтез белка и увеличивает воспаление, из-за чего мышцы болят дольше.
Падает настроение и концентрация. Витамин D связан с уровнем серотонина, поэтому его нехватка вызывает апатию и раздражительность.
Ослабляются кости. D улучшает усвоение кальция и предотвращает травмы.
Исследования показывают, что в северных странах более 60% населения испытывает нехватку витамина D. Даже в солнечных регионах это распространено — люди чаще работают в помещениях и используют солнцезащитные кремы.
Основные причины:
недостаток солнца. Работа в офисе, одежда с длинными рукавами, жизнь выше 37° северной широты;
питание. Отказ от рыбы, яиц и молочных продуктов снижает поступление витамина с едой;
тип кожи. Чем темнее кожа, тем больше времени нужно на солнце для выработки витамина D;
возраст. После 60 лет синтез D снижается в несколько раз;
избыточный вес. Жировая ткань "задерживает" витамин D, снижая его доступность.
Если вы ответили "да" хотя бы на два пункта, стоит сдать анализ крови:
постоянная усталость, даже после сна;
снижение спортивных результатов;
мышечная боль, не проходящая несколько дней;
частые простуды;
раздражительность и потеря интереса к тренировкам.
Самый естественный источник — солнечный свет. Для выработки витамина D достаточно 10-30 минут пребывания на солнце (с 11:00 до 15:00) два-три раза в неделю. Открытыми должны быть руки и ноги.
После этого времени стоит нанести крем с SPF 30, чтобы защитить кожу от ожогов.
Полностью покрыть суточную норму только едой сложно, но правильные продукты помогают поддерживать уровень D:
жирная рыба (лосось, тунец, сардины);
яичные желтки;
молоко, йогурт, сливочное масло;
грибы и обогащённые растительные напитки.
Жир улучшает усвоение витамина D, поэтому добавляйте к этим продуктам авокадо или орехи.
Если анализ подтвердил дефицит, врач может назначить витамин D3 (холекальциферол) - 1000-4000 МЕ в сутки. При тяжёлых случаях используются инъекции под контролем специалиста.
Важно соблюдать дозировку: избыток витамина D может навредить почкам и сердцу.
При регулярном приёме добавок и солнечных прогулках уровень витамина D восстанавливается в среднем за 8-12 недель. Спортсмены отмечают повышение выносливости, улучшение сна и настроения.
Ошибка: считать усталость следствием "плохой формы".
Последствие: хроническое переутомление и срыв тренировочного цикла.
Альтернатива: сдать анализы и проверить уровень витамина D.
Ошибка: принимать добавки без контроля.
Последствие: избыток витамина D и перегрузка почек.
Альтернатива: приём только после назначения врача.
Ошибка: полностью избегать солнца.
Последствие: длительный дефицит и падение иммунитета.
Альтернатива: короткие солнечные прогулки несколько раз в неделю.
Можно ли восполнить витамин D только питанием?
Нет. Даже при правильном рационе солнечный свет или добавки необходимы.
Нужно ли принимать витамин D летом?
Если вы проводите большую часть дня в помещении, то да — уровень может снижаться даже летом.
Как долго принимать витамин D?
До нормализации показателей. Контрольный анализ делается через 2-3 месяца.
