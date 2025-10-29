Взрыв в Спартаке: тренерская рокировка назрела — кто спасет клуб

Бывший футболист и тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин высказался о возможных кандидатах на пост главного тренера красно-белых. По мнению специалиста, клубу стоит обратиться к своим воспитанникам, а не искать новые фамилии на стороне.

Фото: Вячеслав Погодин Pravda.Ru Матч Спартак - Зенит

"Спартак" должен вернуться к своим

Гладилин уверен, что в команде давно назрела необходимость доверить руководство людям, которые знают дух и традиции клуба.

"Назвал бы такую тройку тренеров: Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов и Егор Титов. Они уже работают и работали. И они знают "Спартак"! Не надо искать Талалаевых, Юранов и ещё кого-то, кто себя ещё не до конца проявил", — заявил бывший тренер "Советскому спорту".

Он добавил, что пример "Зенита", который доверился Сергею Семаку и получил стабильные результаты, доказывает: ставку на "своих" специалистов делать можно и нужно.

Кадровая нестабильность в клубе

Ситуация с тренерским штабом остаётся напряжённой. После слухов от 20 октября о возможной отставке Деяна Станковича, 28 октября агент Тимур Гурцкая сообщил, что поиски нового наставника временно приостановлены.

За последние пять лет в "Спартаке" сменилось уже семь главных тренеров — среди них Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаль и Руй Витория. Станкович стал восьмым специалистом, возглавив команду летом 2024 года.

Такая частая ротация, по мнению экспертов, мешает клубу выстроить устойчивую систему и сохранять долгосрочные цели.

Текущие результаты и перспективы

После 13 туров текущего сезона Мир РПЛ "Спартак" занимает шестое место с 22 очками. Несмотря на нестабильные результаты, команда демонстрирует прогресс в атаке, но теряет очки из-за проблем с реализацией и игрой в обороне.

Гладилин считает, что именно тренеры, прошедшие школу "Спартака", способны вернуть команде узнаваемый стиль — комбинационный футбол и характер, за который болельщики любили клуб в 1990-х.

Почему это важно

По мнению бывшего наставника, для "Спартака" важно не просто найти нового тренера, а вернуть дух команды. Ставка на легенд клуба может стать шагом к стабилизации и возвращению к высоким целям.