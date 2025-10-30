Олимпиада-2026: Тарасова бьёт тревогу — отказ от трансляции станет роковой ошибкой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о важности показа зимних Олимпийских игр 2026 года на российских телеканалах.

Татьяна Тарасова

По мнению легендарного специалиста, отказ от трансляции станет проявлением равнодушия к собственным спортсменам, которые, несмотря на все сложности, готовятся представлять страну на мировом уровне.

"Мы не имеем права отвернуться"

Тарасова подчеркнула, что внимание к Олимпиаде — это не просто интерес к спорту, а знак поддержки для тех, кто продолжает бороться, несмотря на внешние ограничения.

"Считаю, предстоящую Олимпиаду нужно показывать в России. Лично я обязательно посмотрю некоторые соревнования. Если Олимпиаду у нас не покажут, это будет значить, что мы просто бросили Аделию Петросян и Петра Гуменника", — сказала заслуженный тренер в разговоре со Sport24.

Она отметила, что, хотя большинство российских фигуристов несправедливо отстранены от международных стартов, зрители должны оставаться с ними и следить за их соперниками. Это позволит сохранить интерес к спорту и чувство сопричастности.

Поддержка несмотря на трудности

По словам Тарасовой, российская публика не должна отворачиваться от Олимпиады, даже если количество наших участников минимально. Ведь успех любого спортсмена — это результат многолетней работы всей системы, включая тренеров, федерации и болельщиков.

Тарасова призналась, что до сих пор переживает из-за исключения российских фигуристов из международных стартов, однако уверена — возвращение обязательно состоится.

Кто представит Россию в Милане

На Олимпиаде-2026, которая пройдёт с 6 по 26 февраля в Милане, Россию смогут представить два одиночника — Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Для них участие станет не только спортивным вызовом, но и символом надежды на возрождение полноценного присутствия страны в мировом фигурном катании.

Петросян — двукратная чемпионка России, известная своей сложнейшей техникой и тройными акселями, а Гуменник — призёр национального первенства, отличающийся артистизмом и точной хореографией. Оба входят в число самых перспективных фигуристов нового поколения.

Почему важно показывать Олимпиаду

Эксперты отмечают, что отсутствие трансляции не только лишит зрителей возможности наблюдать за любимыми спортсменами, но и снизит интерес молодёжи к спорту. Олимпиада — это вдохновение, мотивация и пример преодоления, особенно в сложные времена.

Тарасова уверена: даже если российская команда не выступает в полном составе, страна не должна терять связь с мировым спортом.