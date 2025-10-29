Мамаев в шоке: этот игрок ЦСКА напомнил ему звезду Реала

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев поделился мнением о восходящей звезде ЦСКА Матвее Кисляке, сравнив молодого хавбека с лидером мадридского "Реала" Джудом Беллингемом.

Фото: flickr.com by Dmitry Burdonov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Матвей Кисляк

Сравнение с Беллингемом

По словам Мамаева, Кисляк выделяется среди сверстников не только техникой, но и зрелым футбольным мышлением. Он подчеркнул, что у молодого армейца огромный потенциал, который способен вывести его на уровень топовых европейских игроков.

"Когда я смотрю на игру Кисляка, у меня складывается ощущение, что его потенциал выше, чем у остальных сверстников. Его потенциал очень-очень высокий", — сказал бывший футболист в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

Мамаев отметил, что Кисляк — разносторонний игрок, способный действовать на разных позициях и одинаково эффективно выполнять атакующие и оборонительные задачи.

Потенциал и стиль игры

Футболист подчеркнул, что по стилю Кисляк ближе к Беллингему: энергичный, уверенный и универсальный. Он способен не только создавать моменты, но и разрушать атаки соперника. При этом Мамаев добавил, что Кисляку ещё нужно время, чтобы "набраться наглости" и физически окрепнуть.

По его словам, именно сочетание интеллекта, характера и инстинкта делает полузащитника ЦСКА особенным.

Реакция болельщиков и перспективы

Слова Мамаева вызвали живую дискуссию в футбольных кругах. Одни считают, что сравнение с Беллингемом преждевременно, другие — что это заслуженная оценка таланта игрока, который уже показывает зрелую игру.

Кисляк в текущем сезоне стал одним из ключевых молодых футболистов ЦСКА. Он всё чаще выходит в стартовом составе и уверенно справляется с ответственными ролями на поле.

Почему это важно для ЦСКА

Для клуба, который активно обновляет состав и делает ставку на молодых россиян, такие отзывы — подтверждение правильного курса. Челестини, главный тренер команды, не раз отмечал, что развитие молодых игроков — приоритет на ближайшие сезоны.

Если Кисляк продолжит прогрессировать, его имя может стать символом новой волны российского футбола — той, что сочетает европейский стиль игры и национальную школу подготовки.