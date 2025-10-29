40% к зарплате: в ЦСКА раскрыли карты, сделав ставку на Челестини

Московский ЦСКА готовит улучшенные условия для главного тренера Фабио Челестини.
Зарплата швейцарского специалиста увеличится примерно на 40%, сообщает телеграм-канал "Инсайды от Карпа". Руководство клуба таким образом намерено подчеркнуть доверие к тренеру, который сумел вдохнуть новую жизнь в команду и вернуть её в лидеры чемпионата.
В ЦСКА высоко оценивают не только результаты, но и стиль работы наставника. Челестини известен требовательностью, открытостью в общении с игроками и готовностью обсуждать каждый аспект развития команды. По данным источников, именно эти качества убедили руководство улучшить контракт, не дожидаясь окончания сезона.
"Мы видим, как изменилась команда за эти месяцы", — отметил представитель руководства клуба.
Помимо пересмотра контракта, в клубе уже формируют трансферный список. Зимой ЦСКА планирует подписать нападающего с опытом выступлений на высоком уровне. При этом особое внимание уделят российским игрокам: после ужесточения лимита на легионеров клуб намерен активнее привлекать молодых отечественных футболистов.
В тренерском штабе уверены, что такая стратегия позволит сохранить баланс между опытом и перспективой. Молодые россияне получат игровую практику, а иностранные игроки — дополнительную мотивацию проявлять себя.
С момента прихода Челестини 20 июня 2025 года армейцы заметно преобразились. Уже в июле команда выиграла Суперкубок России, а в чемпионате закрепилась в тройке лидеров. После 13 туров ЦСКА набрал 27 очков и занимает третье место, уступая только "Краснодару" и ещё одной команде, идущей вровень по очкам.
Текущие результаты выглядят особенно впечатляюще, учитывая непростое начало сезона и адаптацию нового тренерского штаба. Игроки отмечают, что атмосфера в раздевалке стала более рабочей и позитивной, а подход к тренировкам — системным и современным.
Следующие месяцы станут определяющими. Впереди у ЦСКА плотный график матчей и амбициозные задачи — удержать место в тройке и побороться за чемпионство. В клубе рассчитывают, что поддержка руководства и улучшенные условия для тренера помогут сохранить стабильность.
Челестини, в свою очередь, уже заявил, что видит ЦСКА как проект на долгую перспективу. Он не скрывает, что хочет вернуть команду на вершину российского футбола и укрепить её позиции в еврокубках.
