40% к зарплате: в ЦСКА раскрыли карты, сделав ставку на Челестини

Московский ЦСКА готовит улучшенные условия для главного тренера Фабио Челестини.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Вячеслав Погодин Матч ЦСКА

Зарплата швейцарского специалиста увеличится примерно на 40%, сообщает телеграм-канал "Инсайды от Карпа". Руководство клуба таким образом намерено подчеркнуть доверие к тренеру, который сумел вдохнуть новую жизнь в команду и вернуть её в лидеры чемпионата.

Почему клуб делает этот шаг

В ЦСКА высоко оценивают не только результаты, но и стиль работы наставника. Челестини известен требовательностью, открытостью в общении с игроками и готовностью обсуждать каждый аспект развития команды. По данным источников, именно эти качества убедили руководство улучшить контракт, не дожидаясь окончания сезона.

"Мы видим, как изменилась команда за эти месяцы", — отметил представитель руководства клуба.

Новые цели и планы на трансферное окно

Помимо пересмотра контракта, в клубе уже формируют трансферный список. Зимой ЦСКА планирует подписать нападающего с опытом выступлений на высоком уровне. При этом особое внимание уделят российским игрокам: после ужесточения лимита на легионеров клуб намерен активнее привлекать молодых отечественных футболистов.

В тренерском штабе уверены, что такая стратегия позволит сохранить баланс между опытом и перспективой. Молодые россияне получат игровую практику, а иностранные игроки — дополнительную мотивацию проявлять себя.

Итоги первой части сезона

С момента прихода Челестини 20 июня 2025 года армейцы заметно преобразились. Уже в июле команда выиграла Суперкубок России, а в чемпионате закрепилась в тройке лидеров. После 13 туров ЦСКА набрал 27 очков и занимает третье место, уступая только "Краснодару" и ещё одной команде, идущей вровень по очкам.

Текущие результаты выглядят особенно впечатляюще, учитывая непростое начало сезона и адаптацию нового тренерского штаба. Игроки отмечают, что атмосфера в раздевалке стала более рабочей и позитивной, а подход к тренировкам — системным и современным.

Что ждёт команду дальше

Следующие месяцы станут определяющими. Впереди у ЦСКА плотный график матчей и амбициозные задачи — удержать место в тройке и побороться за чемпионство. В клубе рассчитывают, что поддержка руководства и улучшенные условия для тренера помогут сохранить стабильность.

Челестини, в свою очередь, уже заявил, что видит ЦСКА как проект на долгую перспективу. Он не скрывает, что хочет вернуть команду на вершину российского футбола и укрепить её позиции в еврокубках.