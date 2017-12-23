"Барселона" одержала победу над "Реалом"

23 декабря "Барселона" со счетом 3:0 победила мадридский "Реал" в выездном матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу.

Уже на второй минуте матча нападающий мадридцев Криштиану Роналду после розыгрыша углового забил мяч, который не был засчитан из-за офсайда.

Счет в матче открыл Луис Суарес (54-я минута), затем Лионель Месси реализовал пенальти (63), за намеренную игру рукой Даниэля Карвахаля в штрафной площадке "Реала".

Третий мяч в компенсированное время забил Алеш Видаль.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в футбольных кругах Испании шли разговоры о том, что клуб "Барселона" может покинуть его главная звезда - нападающий Лионель Месси.

Недовольство комплектованием состава каталонского клуба Месси высказывал и раньше. Но после того как клуб покинул бразильский форвард Неймар, перешедший в "Пари Сен-Жермен" чувство разочарования у аргентинского нападающего только усилились.