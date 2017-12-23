23 декабря "Барселона" со счетом 3:0 победила мадридский "Реал" в выездном матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу.
Уже на второй минуте матча нападающий мадридцев Криштиану Роналду после розыгрыша углового забил мяч, который не был засчитан из-за офсайда.
Счет в матче открыл Луис Суарес (54-я минута), затем Лионель Месси реализовал пенальти (63), за намеренную игру рукой Даниэля Карвахаля в штрафной площадке "Реала".
Третий мяч в компенсированное время забил Алеш Видаль.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в футбольных кругах Испании шли разговоры о том, что клуб "Барселона" может покинуть его главная звезда - нападающий Лионель Месси.
Недовольство комплектованием состава каталонского клуба Месси высказывал и раньше. Но после того как клуб покинул бразильский форвард Неймар, перешедший в "Пари Сен-Жермен" чувство разочарования у аргентинского нападающего только усилились.
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