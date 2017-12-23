Россия выплатит МОК 15 млн долларов

Президент ОКР Александр Жуков заявил о том, что российский олимпийский комитет выплатит МОК 15 миллионов долларов.

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По его словам, "мы будем выплачивать. Сейчас идет договорный процесс с МОК. Будет установлен срок выплаты".

Напомним, 5 декабря Россию отстранили от участия в Олимпийских играх 2018 года за нарушение антидопинговых правил. ОКР по решению МОК был обязан возместить стоимость расследования о системе допинга в России и внести 15 миллионов долларов в создание независимой системы тестирования.

Страсти вокруг отлучения сборной России от зимней Олимпиады-2018 немного поутихли, но страна продолжает обсуждать ситуацию, в которой оказались отечественные спортсмены. Призер Олимпийских игр и политик Дмитрий Носов в интервью "Правде.Ру" заявил, что ответственность здесь лежит в первую очередь на наших спортивных чиновниках.