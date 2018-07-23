Уткин раскрыл подробности скандального ухода с Первого канала

Телекомментатор Василий Уткин рассказал об обстоятельствах разрыва отношений с Первым каналом. В интервью Sports.ru он отметил, что руководство "Первого" не связано с его отстранением от комментирования матчей чемпионата мира по футболу.

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Официальный разрыв отношений произошел 15 июня после матча Испания - Португалия. По окончании игры ему сообщили, что в его услугах нет необходимости. Впереди были игры в Ростове-на-Дону и Волгограде, где Уткин должен был работать с Леонидом Слуцким (Слуцкий объявил о прекращении сотрудничества с "Первым каналом" через день после Уткина). «Мы с ним даже созвонились и все обсудили. А потом оказалось, что это невозможно», - пояснил ведущий.

Несмотря на решение о прекращении сотрудничества, Уткин присутствовал на матчах в Ростове-на-Дону, надеясь, что "Первый" изменит решение. Уже вернувшись в Москву, Уткин нанес визит генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту и генпродюсеру телеканала Александру Файфману. Как признался комментатор, в ходе этой встречи он высказал Эрнсту все, что он о нем думает.

«В этот момент стало очевидно, что мне он ничего плохого сделать уже не может. И мне нечего его бояться, не о чем просить, потому что только что наше сотрудничество закончилось. И я сказал, что всегда хотел поработать с ним. Мне очень приятно, что эта встреча состоялась. Я сожалею, что так прервалось, но Первый канал здесь совершенно ни при чем. У меня не может быть никакой обиды на него. Вообще», - заявил Уткин.

Уткин не назвал имена причастных к его отстранению сотрудников канала, отметив, что на команду Эрнста постоянно оказывается давление. «Мне кажется, я правильно себе представляю, что команда Первого делает ряд вещей, прилагая большие усилия вопреки разным силам. Находя компромиссы. Это немало. Мне бы на это не хватило сил», - пояснил он.

Уткин объявил о прекращении сотрудничества с Первым каналом 19 июня. На следующий день пул комментаторов покинул бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий, который 17 июня во время матча Германия - Мексика в прямом эфире пошутил об оппозиционере Алексее Навальном. Слуцкий заверил, что его уход не связан с политикой, а продиктован началом предсезонной подготовки у голландского клуба «Витесс», который он тренирует.