Германия потребовала от ФИФА рассказать о допинге в российском футболе

Райнхард Гриндель, глава немецкого футбольного союза, обратился к ФИФА с требованием дать официальный ответ по ситуации возможного употребления российскими футболистами допинга.

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"Я призываю как можно быстрее воспользоваться теми документами, которые имеются в распоряжении антидопинговых ведомств для того, чтобы провести расследование", — заявил Райнхард Гриндель.

Помимо этого, Гриндель напомнил о своем давнишнем требовании, связанном с созданием в ФИФА новой системы мониторинга нарушений антидопинговых правил. Он отметил, что еще перед Кубком конфедераций призывал ФИФА к тому, чтобы в сотрудничестве с ВАДА создать такую систему к Чемпионату мира, однако организация его предложение отклонила.

Гриндель считает, что теперь, в свете новых обвинений в адрес российских футболистов, "хотя бы для обеспечения доверия к ФИФА" нужно последовать его предложению.

Гриндель призвал международную федерацию футбола предоставить ответ на его запрос до Конгресса ФИФА в Москве. По словам Гринделя, он находится в неведении, как же ему воспринимать обвинения в адрес российских спортсменов.

ФИФА поспешило дать Гринделю развернутый и четкий ответ по поставленному им вопросу. Представители организации заявили, что сборная России по футболу перед Чемпионатом мира-2018 входит в список команд, которые чаще всего проходят допинг-контроль. Также организация отметила, что ни одна из проанализированных ею допинг-проб футболистов из России не дала положительного результата. Это означает, что российские футболисты в употреблении допинга заподозрены не были.

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