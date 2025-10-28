Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:23
Спорт

Известный российский тренер Сергей Балахнин высказал мнение о перспективах отечественных футболистов за рубежом.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Футбольный мяч

По его словам, российским игрокам сегодня не стоит стремиться в европейские клубы — гораздо разумнее продолжать карьеру внутри страны, где есть возможность играть стабильно и развиваться под присмотром местных специалистов.

"Лучше играть здесь, чем сидеть там"

Тренер отметил, что переход в европейские команды не всегда приносит пользу — особенно в нынешних условиях, когда российские футболисты сталкиваются с ограничениями и отсутствием игровой практики.

"Лучше играть здесь, чем сидеть там. Не знаю, я не думаю, что его будет ведущий клуб Европы брать. Мы понимаем, что Захарян был очень перспективным, но попав туда он стал просто никаким", — сказал российский тренер Сергей Балахнин.

Балахнин подчеркнул, что важно не просто числиться в составе иностранного клуба, а действительно выходить на поле и приносить пользу команде. По его словам, даже талантливые игроки теряют форму без регулярных матчей и поддержки тренеров, которые понимают особенности их футбольной школы, сообщает Vprognoze.ru.

Потерянные возможности и изоляция

После отстранения сборных и клубов от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года, российские игроки оказались фактически вне международной системы. Страны Европы стали осторожнее относиться к контрактам с россиянами, а трансферная активность в этом направлении резко снизилась.

Из-за санкций и политических факторов российские команды лишены участия в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Национальная сборная не смогла попасть ни на чемпионат мира-2022, ни на чемпионат Европы-2024, а также была исключена из жеребьёвки отборочного этапа ЧМ-2026.

Почему стоит оставаться в России

По мнению Балахнина, в нынешних условиях игроки должны сосредоточиться на внутреннем первенстве, где сохраняется высокий уровень конкуренции и интерес болельщиков.

Тренер считает, что Мир Российская Премьер-Лига предоставляет достаточно возможностей для роста: сильные клубы, современные академии, опытные наставники и растущий интерес к молодым футболистам. Кроме того, постоянная игровая практика и участие в Кубке России позволяют поддерживать форму и спортивную мотивацию.

Пример Захаряна

В качестве иллюстрации Балахнин привёл пример полузащитника Арсена Захаряна, который после перехода в европейский клуб столкнулся с трудностями адаптации и потерял прежнюю динамику. По словам специалиста, подобные случаи показывают: даже при большом таланте игрок рискует остаться без практики и уверенности в себе, если уезжает слишком рано.

Сергей Балахнин призвал молодых футболистов не спешить с переездами в Европу. Он считает, что развитие российского футбола должно происходить внутри страны — через создание условий, при которых игроки смогут прогрессировать и приносить пользу национальным клубам, а не становиться резервистами в зарубежных лигах.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
