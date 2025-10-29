Тренер ЦСКА раскрыл карты: вот что заставило его променять Швейцарию на Россию

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:29
Спорт

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини рассказал, почему решил покинуть «Базель» и принять предложение из России.

Стадион Лукойл Арена
Фото: Дмитрий Плотников by Вячеслав Погодин
Стадион Лукойл Арена

В интервью "Чемпионату" он подробно описал обстоятельства ухода и признался, что переход в ЦСКА стал для него шагом из зоны комфорта — но именно это его и привлекло.

Решение на Сейшелах

По словам швейцарского специалиста, идея сменить клуб пришла к нему после яркого успеха с «Базелем». Команда под его руководством выиграла Кубок Швейцарии и оформила «золотой дубль». Это стало логичной точкой для завершения работы — лучшего результата, по словам тренера, было трудно добиться.

"Я сказал спортивному директору «Базеля», что не буду продолжать работу с командой. Мы выиграли Кубок, оформили золотой дубль — это была высшая точка", — отметил главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.

После триумфа Челестини отправился отдыхать с женой на Сейшелы и не планировал возвращаться к тренерской работе в ближайшее время. Были предложения, в том числе от испанского «Хетафе», но переговоры не привели к контракту.

Когда позвонил ЦСКА

Тренер признаётся, что звонок из России стал неожиданностью. Его агент сообщил, что московский клуб серьёзно заинтересован в сотрудничестве, и уже в тот же вечер назначили видеоконференцию.

"На созвоне руководство ЦСКА мне сказало: «Решение в твоих руках, Фабио». Я навёл справки, посоветовался с женой – и мы решили поехать", — рассказал специалист.

По его словам, ЦСКА произвёл сильное впечатление: руководство представило амбициозный план развития, чёткие цели и возможность бороться за трофеи уже в первом сезоне. Особенно мотивировала перспектива сыграть в Суперкубке России сразу после назначения.

Почему именно ЦСКА

Челестини отметил, что его решение определили не только спортивные факторы, но и желание перемен. После нескольких сезонов в Европе ему захотелось нового вызова, новой культуры и другой футбольной среды.

"Если мы хотим выйти из зоны комфорта и пожить другой жизнью – надо ехать", — сказал тренер, объясняя выбор в пользу Москвы.

Он подчеркнул, что в ЦСКА увидел всё, что ценит в проекте: качественный состав, потенциал для роста и руководство, готовое поддерживать команду.

Контракт и планы

Официально о назначении Челестини объявили 20 июня. Контракт со швейцарцем рассчитан на два года с возможностью продления ещё на один сезон.

Ранее он возглавлял «Базель» с 2023 по 2025 год, где сумел вернуть клубу конкурентоспособность и трофеи. Теперь его главная задача — вывести ЦСКА в число лидеров Мир РПЛ и вернуть команде стабильность в борьбе за титулы.

Фанаты армейцев уже успели отметить, что Челестини привнёс в игру команды европейскую дисциплину, акцент на прессинг и грамотную работу с молодёжью. Сам тренер не скрывает: проект ЦСКА стал для него не просто новым этапом карьеры, а возможностью начать всё заново — на другом уровне.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
