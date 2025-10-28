Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Запах детства и вкус праздника: творожная запеканка, которую захочется готовить снова и снова
Питомец выпрашивает, а хозяин травит: список продуктов, превращающих ласку в угрозу
Космическая археология: какими были первые мгновения Вселенной
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Nvidia покупает кусок Nokia: что задумали два гиганта, и почему это может изменить весь рынок связи
Да, я продвигаю своих детей: Сергей Жуков объяснил, почему не стыдится звёздного кумовства
Ставрополье на колёсах: 5 маршрутов, чтобы увидеть Кавказ по-новому
Забудьте про уксус: этот копеечный дуэт выведет плесень из стиралки навсегда — вот секрет
Солнце рядом, даже в офисе: зачем коже SPF круглый год

Футбольный блиц: Сергей Пиняев удивил выбором между Лигой чемпионов и чемпионством в России

2:46
Спорт

Молодой форвард "Локомотива" Сергей Пиняев ответил на серию коротких вопросов в формате футбольного блиц-интервью. Спортсмен рассказал, какой стиль игры предпочитает, что для него важнее — забитые мячи или голевые передачи, и сделал выбор между финалом Лиги чемпионов и победой в Мир РПЛ.

Сергей Пиняев
Фото: https://fc-zenit.ru/ by Евгений Асмолов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сергей Пиняев

Быстрые ответы — о главном

Пиняев не стал долго размышлять над вопросами и сразу выбрал более агрессивный стиль игры.

"Силовая", — сказал нападающий "Локомотива" Сергей Пиняев, отвечая на вопрос о предпочитаемой манере игры.

На вопрос о статистике футболист признался, что для него результативность на первом месте — лучше забить, чем отдать.

А вот на дилемму между финалом Лиги чемпионов и чемпионством в России Пиняев ответил неожиданно зрелым рассуждением: участие в финале европейского турнира, по его мнению, уже подразумевает высокий уровень команды и внутренний успех.

"Давай финал Лиги чемпионов, потому что если ты вышел в финал Лиги чемпионов, чемпионом должен быть в своей лиге", — пояснил футболист на YouTube-канале First&Red.

В форме и в лидерах

На данный момент "Локомотив" демонстрирует отличные результаты. После 13 туров Мир РПЛ команда набрала 27 очков и занимает второе место в таблице, уступая лишь минимально лидеру чемпионата.

Для Пиняева нынешний сезон стал важным этапом — он всё чаще выходит в стартовом составе, активно участвует в атаках и становится ключевым игроком в тактических схемах тренера.

Карьера и достижения

Сергей Пиняев перешёл в московский "Локомотив" в январе 2023 года. За менее чем два года он успел провести 93 матча во всех турнирах, забить 17 голов и отдать 13 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года — руководство явно видит в нём долгосрочный актив и будущего лидера команды.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего нападающего сегодня составляет около 10 миллионов евро - это один из самых высоких показателей среди молодых российских игроков.

Перспективы

Эксперты считают Пиняева одной из главных надежд российского футбола. Его скорость, техника и умение принимать решения под давлением делают его игроком, способным заиграть и на европейском уровне. А сам форвард, судя по ответам, не скрывает амбиций и стремится выступать на вершине — в финале Лиги чемпионов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Наука и техника
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Больше никакого стула для одежды: хит сезона, который решает проблему беспорядка
Недвижимость
Больше никакого стула для одежды: хит сезона, который решает проблему беспорядка
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Домашние животные
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Популярное
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов

Сергей Соседов раскритиковал Люсю Чеботину и Клаву Коку, заявив, что им не место на сцене. По мнению критика, поп-музыка теряет живое звучание.

Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Индия взялась за производство SJ-100: сотрудничество с Россией шокирует Запад Любовь Степушова Гиганты из картона: какой секрет кроется за военной мощью арабских стран Андрей Николаев Осторожно, гололёд: как избежать ДТП в самый опасный период года Валерия Жемчугова
Российские бомбы нового поколения пробили глубину фронта: Украина в шоке
Сырьевая зависимость: как Россия избежала катастрофы, а Казахстан — нет
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Последние материалы
Секрет кошачьего долголетия: эти четыре породы сломали законы природы
Почему ЦСКА поддерживает ужесточение лимита на легионеров: неожиданное заявление тренера
Шипы поют громче мотора: как водители заставляют зимнюю резину замолчать
Мосбиржа пошла в отскок — но кто нажимает на газ, когда геополитика жмёт на тормоз
Холод против боли, тепло для сердца: как пациенты нашли простой выход из мучений
Феромонная магия: как обмануть насекомых их же собственными инстинктами
Как говорить с кожей на её языке: гид по маскам, которые действительно помогают
Зелёный пришелец над Подмосковьем — почему этот объект заставил NASA закрыть архивы
Банка мяса, которая переживёт зиму: секрет идеальной тушёнки из свинины в мультиварке
Российский рэпер может оказаться в тюрьме из-за опасной фразы: что он выкрикнул на концерте
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.