Футбольный блиц: Сергей Пиняев удивил выбором между Лигой чемпионов и чемпионством в России

Спорт

Молодой форвард "Локомотива" Сергей Пиняев ответил на серию коротких вопросов в формате футбольного блиц-интервью. Спортсмен рассказал, какой стиль игры предпочитает, что для него важнее — забитые мячи или голевые передачи, и сделал выбор между финалом Лиги чемпионов и победой в Мир РПЛ.

Фото: https://fc-zenit.ru/ by Евгений Асмолов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сергей Пиняев

Быстрые ответы — о главном

Пиняев не стал долго размышлять над вопросами и сразу выбрал более агрессивный стиль игры.

"Силовая", — сказал нападающий "Локомотива" Сергей Пиняев, отвечая на вопрос о предпочитаемой манере игры.

На вопрос о статистике футболист признался, что для него результативность на первом месте — лучше забить, чем отдать.

А вот на дилемму между финалом Лиги чемпионов и чемпионством в России Пиняев ответил неожиданно зрелым рассуждением: участие в финале европейского турнира, по его мнению, уже подразумевает высокий уровень команды и внутренний успех.

"Давай финал Лиги чемпионов, потому что если ты вышел в финал Лиги чемпионов, чемпионом должен быть в своей лиге", — пояснил футболист на YouTube-канале First&Red.

В форме и в лидерах

На данный момент "Локомотив" демонстрирует отличные результаты. После 13 туров Мир РПЛ команда набрала 27 очков и занимает второе место в таблице, уступая лишь минимально лидеру чемпионата.

Для Пиняева нынешний сезон стал важным этапом — он всё чаще выходит в стартовом составе, активно участвует в атаках и становится ключевым игроком в тактических схемах тренера.

Карьера и достижения

Сергей Пиняев перешёл в московский "Локомотив" в январе 2023 года. За менее чем два года он успел провести 93 матча во всех турнирах, забить 17 голов и отдать 13 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года — руководство явно видит в нём долгосрочный актив и будущего лидера команды.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего нападающего сегодня составляет около 10 миллионов евро - это один из самых высоких показателей среди молодых российских игроков.

Перспективы

Эксперты считают Пиняева одной из главных надежд российского футбола. Его скорость, техника и умение принимать решения под давлением делают его игроком, способным заиграть и на европейском уровне. А сам форвард, судя по ответам, не скрывает амбиций и стремится выступать на вершине — в финале Лиги чемпионов.