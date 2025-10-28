Почему ЦСКА поддерживает ужесточение лимита на легионеров: неожиданное заявление тренера

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге. Тема ограничений для иностранных футболистов в России обсуждается уже не первый год — и вызывает споры как среди специалистов, так и среди болельщиков.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Вячеслав Погодин Матч ЦСКА

Лимит как стимул для роста

Наставник армейцев убеждён, что лимит в целом приносит пользу. По его мнению, он не только ограничивает количество иностранцев, но и стимулирует клубы уделять больше внимания развитию местных игроков.

"Лимит — это посыл клубам: "Ребята, вместо 10 посредственных легионеров, возьмите трёх топовых. Чтобы люди сказали ― вау, какой игрок"", — сказал главный тренер ЦСКА Фабио Челестини в разговоре с "Чемпионатом".

Швейцарский специалист привёл в пример молодого хавбека Артёма Пополитова, на которого в ЦСКА возлагают большие надежды. По словам Челестини, именно такие игроки должны получать больше шансов в матчах, а лимит помогает тренерам делать выбор в их пользу.

Что предлагают изменить

Сейчас клубам РПЛ разрешено иметь в заявке до 13 иностранцев, из которых одновременно на поле могут находиться восемь. Однако, по данным СМИ, рассматривается вариант ужесточения: не более 10 легионеров в заявке и максимум пять на поле. Эта инициатива направлена на увеличение игровой практики российских футболистов, особенно молодых.

Футбольные эксперты отмечают, что подобные меры уже действовали раньше — и имели неоднозначный эффект. С одной стороны, больше российских игроков получали место в стартовом составе, с другой — снижалось общее качество матчей, если уровень замены иностранцам был недостаточно высоким.

Баланс между качеством и количеством

Челестини подчёркивает, что важно не просто ограничить иностранцев, а создать разумный баланс между качественными легионерами и перспективными россиянами. Главная идея — повышать уровень конкуренции, а не искусственно распределять роли в команде.

В Европе, где у Челестини большой тренерский опыт, клубы активно инвестируют в академии, развивая собственные кадры. Тренер считает, что России также стоит усиливать систему подготовки, чтобы лимит стал инструментом роста, а не административным барьером.

Возможные последствия

Если новый лимит будет принят, у клубов появится дополнительный стимул развивать молодежные академии и давать шанс воспитанникам. Однако одновременно с этим возрастёт давление на селекционные отделы — ведь теперь нужно будет выбирать легионеров "с запасом качества", которые действительно усилят команду.

В футбольной среде уже обсуждают, что подобное решение может изменить расстановку сил в лиге. Команды, традиционно делавшие ставку на легионеров, будут вынуждены перестроить стратегию и пересмотреть трансферные планы.

Челестини смотрит на инициативу без категоричности: по его мнению, ограничение полезно, если оно служит развитию — и клубов, и игроков. Главное, чтобы за ним следовала системная работа по воспитанию молодых россиян, иначе эффект окажется краткосрочным.