Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пи Дидди освободят из тюрьмы в 2028 году: почему срок могут сократить на целый год
Осень — время сильных деревьев: как выбрать идеальные удобрения для плодовых на зиму
Не всем по зубам: кому нельзя брать собаку из приюта — даже из лучших побуждений
Современность больше не главное: вторичное жильё переманивает покупателей
Прощай, Роман: неожиданные подробности последнего месяца жизни звезды Полицейского с Рублёвки
Планета остывает, а океан — нет: скрытая угроза из глубин, о которой молчат ученые
Шина спускает медленно, но верно: как определить момент, когда пора останавливаться
Пляжи вместо сугробов: куда россияне бегут от зимы под Новый год
Ремонт убивает квартиру: три ошибки в отделке, которые превращают интерьер в хаос

Фитнес-марафоны обещают новую жизнь, но дают только выгорание: вот как мотивация превращается в стресс

3:56
Спорт

Фитнес-марафоны за последние годы превратились в одно из самых популярных направлений онлайн-тренировок. Миллионы участников по всему миру платят за участие в программах, где им выдают расписание, рацион, упражнения и систему отчетности. Эксперты называют этот формат "упакованной мотивацией" — он сочетает в себе дисциплину, поддержку и эффект вовлеченности.

Сияние после тренировки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сияние после тренировки

Как устроены фитнес-марафоны

Организаторы строят систему на сочетании нескольких психологических механизмов — группового поведения, публичного обязательства, геймификации и внешней поддержки. В результате участники получают готовый план действий и минимизируют риск "сдаться" на полпути.

Эффект группы

Формат марафона создаёт искусственное сообщество — "племя" с едиными правилами и целью, например, снизить вес или улучшить физическую форму.

Такое публичное обязательство повышает уровень личной ответственности. Регулярные отчёты и обмен результатами в чатах усиливают мотивацию и удерживают участников в процессе.

Социальные доказательства

Активность в общих чатах — один из главных инструментов вовлечения. Когда десятки людей выкладывают отчёты о тренировках и питании, это формирует эффект нормы: человек видит, что "так делают все", и включается в общий ритм.

Конкуренция и поддержка

Внутри марафонов часто действуют рейтинговые таблицы, системы баллов и звания "лучшего участника". Это стимулирует соревновательный интерес. При этом чаты выполняют и функцию поддержки — участники делятся трудностями и помогают друг другу не бросить начатое.

Геймификация

Чтобы сделать процесс интереснее, марафоны используют игровые элементы: баллы, уровни, виртуальные награды. Каждое выполненное задание приносит микродостижение и ощущение прогресса. По словам специалистов, такая схема работает лучше, чем абстрактная цель вроде "заниматься спортом регулярно".

Почему формат востребован

Современный ритм жизни требует постоянных решений — от выбора продуктов до планирования отдыха. Марафон снимает часть этой нагрузки: готовое расписание, инструкции и поддержка экономят усилия и создают ощущение контроля.

При этом эксперты отмечают, что подобные программы эффективны только как временный инструмент. После завершения марафона у многих участников возникают сложности с поддержанием привычек — система внешней мотивации исчезает, и возвращаются старые модели поведения.

Что говорят психологи и тренеры

Психологи указывают, что в основе марафонов лежит механизм "подталкивания": человеку предлагают не запрещения, а упрощённый выбор. Например, готовые рецепты и тренировки позволяют действовать без долгих размышлений.

Фитнес-тренеры добавляют, что при грамотном подходе такие программы могут стать стартом для здорового образа жизни. Однако они не заменяют полноценную индивидуальную работу с телом и питанием.

Потенциальные риски

Специалисты предупреждают, что чрезмерная фиксация на цифрах и отчётности способна вызвать стресс и негативное восприятие собственного тела. У некоторых участников развивается зависимость от внешней оценки и соревновательного давления.

Эксперты советуют выбирать марафоны с умеренной нагрузкой и возможностью адаптации программы под уровень подготовки, а также не рассматривать участие как "проект с дедлайном", а как часть более долгого процесса.

А что если подойти к марафону иначе

Эксперты советуют рассматривать участие не как краткий проект с дедлайном, а как способ войти в процесс регулярной физической активности. Если воспринимать марафон не как "гонку за результатом", а как тренировку самодисциплины, эффект может быть устойчивым.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Ясная структура и план действий Краткосрочный эффект
Поддержка сообщества Зависимость от внешней мотивации
Повышение активности и дисциплины Риск физического и эмоционального выгорания
Игровой элемент и ощущение прогресса Навязчивое сравнение с другими

FAQ

Как выбрать подходящий фитнес-марафон?
Выбирайте программы с возможностью адаптации нагрузок и наличием специалистов по питанию и тренировкам.

Почему формат так популярен?
Он сочетает дисциплину, поддержку и структуру, избавляя участников от необходимости самостоятельно планировать тренировки и рацион.

Что делать после окончания марафона?
Закрепить полезные привычки — перейти на умеренные, но регулярные тренировки и сохранить принципы питания.

Мифы и правда

Миф: За 21 день можно сформировать устойчивую привычку.
Правда: По данным исследований, для этого нужно от 2 до 8 месяцев.

Миф: Марафоны гарантируют долгосрочный результат.
Правда: Без внутренней мотивации и самостоятельной работы эффект недолговечен.

Миф: Чем строже программа, тем лучше результат.
Правда: Слишком жесткий режим часто приводит к выгоранию и "откату".

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Домашние животные
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Эффект домино на высоте: зачем стюардессы незаметно выдают воду пассажирам
Туризм
Эффект домино на высоте: зачем стюардессы незаметно выдают воду пассажирам
Популярное
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии

Ещё одна из основ экономики Германии (наряду с автопроизводством) — химическая промышленность — переживает глубокий структурный кризис.

На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Тело, которое вырастает заново: что происходит с человеком, когда спорт становится привычкой
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Путин утрёт нос Трампу, примирив КНДР и Южную Корею Любовь Степушова Редкий ген позволяет спать всего 4 часа и чувствовать себя отдохнувшим — его тайна раскрыта Игорь Буккер Осенняя сырость: странные места, где прячется плесень — не дайте ей шанса Валерия Жемчугова
Ходячие мертвецы дикой природы: кого человечество рискует потерять уже в ближайшие десятилетия
Миллиарды на ветер: почему Катар избавляется от Eurofighter спустя всего три года
Туркмения остановила поставки газа в Турцию
Туркмения остановила поставки газа в Турцию
Последние материалы
Не всем по зубам: кому нельзя брать собаку из приюта — даже из лучших побуждений
Современность больше не главное: вторичное жильё переманивает покупателей
Прощай, Роман: неожиданные подробности последнего месяца жизни звезды Полицейского с Рублёвки
Планета остывает, а океан — нет: скрытая угроза из глубин, о которой молчат ученые
Шина спускает медленно, но верно: как определить момент, когда пора останавливаться
Пляжи вместо сугробов: куда россияне бегут от зимы под Новый год
Ремонт убивает квартиру: три ошибки в отделке, которые превращают интерьер в хаос
10 килограммов за ночь: как бойцы ММА теряют вес перед боем, рискуя здоровьем и жизнью ради победы
Юлия Пересильд считает карьеру дочери преждевременной: почему актриса настаивает на приоритете учёбы
Просто кофе или вообще ничего: почему утром нет аппетита и стоит ли с этим что-то делать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.