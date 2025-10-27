Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Праздник на тарелке: салат с салями и моцареллой, который готовится быстрее, чем звенит бокал
Ждёшь зелёных листьев, а получаешь жёлтые? Виновата не погода, а то, что скрыто в земле
Бойня в Грозном: матч Ахмат — Сочи закончился массовой потасовкой из-за спорного решения судьи
Киркоров больше не король: певец сам придумал себе неожиданное звание
Математика объяснила тайну узоров: почему у зебр полосы, а у леопардов пятна
Белокуриха выходит на новый уровень: 4 проекта, которые изменят облик Алтая
Западноевропейские правительства все больше желают прекращения американской экономической помощи... — писала газета Известия 28 октября 1952 года
Гормон счастья у собаки включается не от еды: вот что нужно питомцу для настоящей эйфории
Укусы, которые сводят с ума и не дают спать ночами: как снять зуд и не расчесать кожу до крови

Эта фаза сна решает, будут ли расти мышцы — или тренировки пройдут впустую: вот как её не пропустить

7:40
Спорт

Сон — не просто отдых, а сложный биологический процесс, от которого напрямую зависит наше здоровье, концентрация и физическая форма. Организм восстанавливает силы, пока мы спим: мозг перерабатывает информацию, мышцы расслабляются, а гормональная система выстраивает баланс. Но чтобы проснуться бодрым, важно понимать, как устроены фазы сна и почему нарушение этих циклов мешает не только самочувствию, но и спортивным результатам.

Фазы сна и внутренний баланс
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Фазы сна и внутренний баланс

Как устроен сон человека

Сон состоит из циклов, в каждом из которых чередуются две основные фазы — медленная (NREM) и быстрая (REM). В среднем полный цикл длится около 100-110 минут и повторяется за ночь 4-6 раз. Каждая фаза имеет свои задачи: одна отвечает за физическое восстановление, другая — за когнитивные функции, память и обучение.

Во сне тело и мозг взаимодействуют особенно тесно. Во время медленного сна активность нейронов снижается, мышцы полностью расслабляются, а дыхание и сердцебиение становятся ровнее. В быстрой фазе, напротив, мозг оживляется — в этот момент человек видит сны, и именно здесь формируются связи между эмоциями и памятью.

"Физиология сна до конца не изучена. Это динамичный процесс, который влияет почти на все системы организма — от мозга до метаболизма и иммунитета", — отметил к. м.н., врач-невролог Владислав Синицын.

По его словам, ключевыми механизмами сна являются циркадные ритмы, уровень гормона мелатонина и баланс вегетативной нервной системы. Все они формируют естественный цикл бодрствования и отдыха.

Что происходит в разных фазах сна

Медленный сон делится на три стадии:

  1. N1 — переходное состояние между бодрствованием и сном, когда тело расслабляется, но человек ещё может легко проснуться.

  2. N2 — стадия лёгкого сна, на которую приходится до половины всей ночи. Здесь температура тела снижается, а мозг переводит краткосрочные воспоминания в долговременные.

  3. N3 — глубокий сон, в котором активно восстанавливаются мышцы, вырабатывается гормон роста и укрепляется иммунитет.

"Если прервать сон в медленную фазу, то нарушится концентрация внимания, появится раздражительность и снизится работоспособность", — пояснил врач-невролог Владислав Синицын.

Фаза быстрого сна (REM) наступает примерно через 60-90 минут после засыпания и занимает около четверти ночи. В этот момент человек видит сновидения, мозг активно обрабатывает эмоции, а тело словно готовится к пробуждению. Ученые считают, что именно REM-фаза обеспечивает способность к творческому мышлению и быстрой реакции — качества, которые важны не только в жизни, но и в спорте.

Сон и спортивные результаты

Для спортсменов и активных людей качественный сон играет роль не меньшую, чем тренировки и питание. В глубоких стадиях сна организм активно восстанавливает мышечные ткани, регулирует уровень кортизола и вырабатывает тестостерон — главный гормон, отвечающий за силу и выносливость.

Недосып ведет к падению концентрации, снижению мотивации и увеличению риска травм. По данным спортивных физиологов, даже одно сокращение сна на 1-1,5 часа может уменьшить скорость реакции и точность движений почти на 10%. Поэтому регулярный режим сна — такая же часть тренировочного плана, как разминка или восстановление после нагрузок.

Спортсменам советуют ложиться спать не позже 23:00 и отдыхать не менее семи часов. Вечером стоит избегать интенсивных тренировок, особенно силовых — они повышают уровень адреналина и мешают засыпанию.

Как правильно высыпаться: пошаговая гигиена сна

  • Спать нужно в полной темноте — мелатонин вырабатывается только при отсутствии света.

  • За 2-3 часа до сна снизить физическую активность и отложить гаджеты.

  • Ложиться и вставать лучше в одно и то же время, даже в выходные.

  • Поддерживать температуру в спальне около +18 °C и регулярно проветривать.

  • Избегать алкоголя, кофеина и никотина — они нарушают структуру сна.

  • Подобрать комфортный матрас и подушку, предпочтительно из натуральных материалов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: поздние тренировки с высоким пульсом.
→ Последствие: перевозбуждение нервной системы и трудности с засыпанием.
→ Альтернатива: растяжка или лёгкая йога за 2 часа до сна.

Ошибка: использование телефона в постели.
→ Последствие: синий свет подавляет выработку мелатонина.
→ Альтернатива: чтение бумажной книги или дыхательная практика.

Ошибка: нерегулярный режим сна.
→ Последствие: сбой циркадных ритмов и хроническая усталость.
→ Альтернатива: утренние прогулки на солнце и стабильное время подъема.

А что если не удаётся выспаться

Даже если спать положенные восемь часов, качество сна может быть низким. Это бывает при нарушениях дыхания (апноэ) или синдроме беспокойных ног. Если сон не приносит бодрости, стоит обратиться к врачу-сомнологу. В спорте такие проблемы тоже распространены: из-за стрессов и переутомления сон часто становится поверхностным, и организм не успевает восстановиться.

Современные трекеры и смарт-часы помогают отслеживать фазы сна, но точность таких устройств ограничена. Лучше ориентироваться на самочувствие: лёгкое пробуждение и отсутствие сонливости утром — главный показатель правильного цикла.

Плюсы и минусы гаджетов для сна

Плюсы Минусы
Удобный контроль за продолжительностью сна Погрешность до 20%
Помогают формировать привычку ложиться вовремя Могут вызывать избыточную тревожность
Фиксируют ночные пробуждения и движение Не учитывают индивидуальные особенности организма

Мифы и правда о сне

Миф: можно "доспать" на выходных.
Правда: лишний сон сбивает ритмы и ухудшает засыпание.

Миф: дневной сон полностью заменяет ночной.
Правда: мелатонин вырабатывается только ночью, поэтому дневной отдых не компенсирует ночной дефицит.

Миф: спортсменам нужно спать больше всех.
Правда: важно не количество, а качество сна — особенно доля глубоких стадий.

FAQ

Как узнать, в какой фазе лучше просыпаться?
Можно рассчитать циклы сна: средний длится 90-100 минут. Оптимально просыпаться в конце REM-фазы — тогда пробуждение будет лёгким.

Можно ли улучшить сон без лекарств?
Да. Режим, вечерние ритуалы и физическая активность умеренной интенсивности улучшают качество сна.

Как спорт влияет на сон?
Регулярные тренировки улучшают циркуляцию и выработку серотонина, но важно не перегружаться — избыток кардио вечером мешает заснуть.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Садоводство, цветоводство
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Наука и техника
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Тело, которое вырастает заново: что происходит с человеком, когда спорт становится привычкой
Экономика и бизнес
Тело, которое вырастает заново: что происходит с человеком, когда спорт становится привычкой
Популярное
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии

Ещё одна из основ экономики Германии (наряду с автопроизводством) — химическая промышленность — переживает глубокий структурный кризис.

На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Тело, которое вырастает заново: что происходит с человеком, когда спорт становится привычкой
Зимние гости: кого из дачных любимцев стоит пригласить в квартиру — кусочек лета на подоконнике
Главный рубеж обороны: Россия отказалась от соглашения по оружейному плутонию Любовь Степушова Осенняя сырость: странные места, где прячется плесень — не дайте ей шанса Валерия Жемчугова Невероятные моторы: какие автомобили пройдут больше 1 млн километров Сергей Милешкин
Политический взрыв в Ирландии: Коннолли сорвала маску с НАТО, Европа в смятении
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Опасные лекарства из прошлого: препараты, которые до сих пор продаются в России, но запрещены в мире
Опасные лекарства из прошлого: препараты, которые до сих пор продаются в России, но запрещены в мире
Последние материалы
Гормон счастья у собаки включается не от еды: вот что нужно питомцу для настоящей эйфории
Укусы, которые сводят с ума и не дают спать ночами: как снять зуд и не расчесать кожу до крови
Война под землёй: как распознать и чем обработать почву, чтобы избавиться от личинок майского жука
Машина замолчала на холоде: простые приёмы, которые вернут её к жизни
В поисках чёрного золота без геополитики: Индия бросает вызов энергетическим правилам мира
Битва за тюменское небо: как дроны заставляют регион жить в офлайне
Мошенники знали психологию лучше всех: как они использовали главную слабость Ларисы Долиной
Пышный, как облако, и сладкий, как воспоминание: манник, который не черствеет
Тренерский крах: турецкий клуб вышвырнул Личку после 10 туров — что случилось
28 октября: День освобождения Украины, сухой закон и загадка взрыва линкора
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.